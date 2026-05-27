今日焦點股 | 美光科技市值突破1萬億美元
27/05/2026
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/05/2026 15:11
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/05/2026 15:11
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/05/2026 15:11
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/05/2026 14:55
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