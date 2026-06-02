  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

今日焦點股 | 智譜建議申發A股滬科創板上市，擬籌150億人幣

02/06/2026

 

今日焦點股 | 智譜建議申發A股滬科創板上市，擬籌150億人幣

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=qKgMJxl1aFI

【你點睇？】香港超越瑞士成為全球最大跨境財富管理中心，你認為最主要原因是？你認為本港未來能否長期維持該領先地位？ ► 立即投票

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

01548

金斯瑞生物科技

13.960

異動股

00700

騰訊控股

499.600

異動股

09936

稀美資源

18.000

更多今日焦點股

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01548 金斯瑞生物科技
  • 13.960
  • 00700 騰訊控股
  • 500.000
  • 09936 稀美資源
  • 18.100
  • 02442 怡俊集團控股
  • 45.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 29.900
股份推介
  • 02618 京東物流
  • 13.580
  • 目標︰$16.00
  • 01898 中煤能源
  • 13.390
  • 目標︰--
  • 00992 聯想集團
  • 22.600
  • 目標︰$28.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 30.100
  • 目標︰$36.50
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.450
  • 目標︰$5.74以上
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 500.000
  • 01347 華虹半導體
  • 151.000
  • 00100 MINIMAX-W
  • 665.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 134.000
  • 00992 聯想集團
  • 22.600
報章貼士
  • 06613 藍思科技
  • 28.680
  • 目標︰$32.00
  • 06088 FIT HON TENG
  • 9.320
  • 目標︰$11.00
  • 02269 藥明生物
  • 35.140
  • 目標︰$40.00
熱炒概念股
即時重點新聞

03/06/2026 09:08  《盤前攻略》美股小升再破頂，港股突發強勢料先挑戰26200阻力

03/06/2026 08:38  【特朗普當政】特朗普簽署AI行政命令以加強政府監管，企業須提前交出模型供審查

03/06/2026 08:38  【開市Ｇｏ】美國職位空缺高企，比特幣重挫，首鋼朗澤國際認購不足

03/06/2026 08:00  《國金頭條》標指罕見九連漲，邁威爾科技狂飆三成

03/06/2026 08:25  【中東戰火】伊朗戰火第96天，革命衛隊空襲美軍第五艦隊總部

03/06/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入22.23億元，買中芯沽騰訊

02/06/2026 09:02  【大行炒Ｄ乜】美團績後大行目標變動不大，花旗狠削老鋪黃金目標四成

02/06/2026 16:28  《財資快訊》美電穩報7.8381，隔夜拆息較上日微軟至2.05%

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

開市Go | 美國職位空缺高企，比特幣重挫，首鋼朗澤國際認購不足新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美股 | 標指罕見九連漲，邁威爾科技狂飆三成新文章
人氣文章

新聞>今日焦點股

今日焦點股 | 比特幣價格急跌至兩個月最低新文章
品味生活
生活
人氣文章

快樂退休．曾智華

公職人員加薪可拉Curve？ 新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

6月A股（一）新文章
人氣文章

肥碌大食遊．曾智華

嬌姐小廚：夫妻同心、其利斷金
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

親密關係的矛盾：既渴望又迴避，願意付出卻不敢投入
人氣文章

電影寓言．朱相楠

希治閣式的懸疑手法：《圈套》不反轉不罷休的銀幕反差！
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

告別腋下暗沉與汗味！夏日必學3大除臭攻略：掌握止汗黃金時間、固體香膏補香，全天保持清爽！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
從一杯奶茶開始的成長課 | 寵愛一生 同遊科學園2026新文章
人氣文章
登山意外｜兩港男日本飛驒山脈受困一死一獲救　30歲倖存者憶登山經過：如可重來會不去
人氣文章
名人保養｜51歲佘詩曼公開7大養顏法，超勤力護膚1件事日做3次新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/06/2026 09:29
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/06/2026 09:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/06/2026 09:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/06/2026 09:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話03/06/2026
開市Go | 美國職位空缺高企，比特幣重挫，首鋼朗澤國際認購不足
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

狠人特朗普，有權用到盡

02/06/2026 15:29

大國博弈

定期存款 | 中銀香港特選客戶7個月港元定存高達2.9厘，星...

01/06/2026 17:12

貨幣攻略

中東戰火 | 伊朗戰火91天，美伊達成延長停火備忘錄5點共識

29/05/2026 09:17

中東戰火

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區