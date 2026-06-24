今日焦點股 | 和譽獲禮來潛在里程碑付款最高達19億美元
24/06/2026
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/06/2026 15:47
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/06/2026 15:47
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/06/2026 15:30
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