《神州經脈》奧密克戎殺入天津 世茂加快售資產 滬指年內首收漲

儘管本土新冠疫情重燃困擾市場情緒，但開年以來持續走弱的新能源汽車、主要消費和醫藥板塊止跌回升，滬深股市在連跌四日後低開高走，滬綜指低開0.19％後很快轉升，午後升勢維持，最終收升0.39％，報3593.52點，為2022年首次收市報捷。深成指亦先跌後升，全日升0.59％，中證監允許符合條件的北交所上市公司可以申請轉板至科創板或創業板，又擬在科創板引入做市商機制，創業板指一度重上三千一，可惜尾市再次轉跌，全日跌0.04％，連跌五日。

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人民銀行周一（10日）進行100億元（人民幣．下同）7天期逆回購操作，周一投放100億元。兩市成交10514億元，較上日大減12.9%。外資周一通過滬股通、深股通淨流入47.58億元，連續兩日淨流入。

今日新聞精選

1. 美日近日聯合狙擊中國的動作多多，據日本《讀賣新聞》引述多名消息人士透露，兩國政府正在討論建立新的高端技術出口管制跨國機制，甚至考慮讓有意願的歐洲國家加入。報道指出，美國已經對華為等多家中國企業實施了嚴格的出口管制，但相關機制存在局限性，有必要卷入他國建立新的機制。就此，日本政府也認為，新機制是有效的，以主導地位參加該機制也可以更加簡單地預測機制對日本企業的影響。報道稱，日美兩國政府警惕中國使用從他國進口產品的技術，增強經濟實力和軍事實力。據悉，有關方面仍在就該機制實施出口管制的對象產業進行調整，有關半導體制造機械、人工智能、量子通信的技術可能將包括在內。

2. 據《財聯社》引述消息報道，廣東省政府日前召集多家房企開會，為部分房企項目收併購「牽線搭橋」，以緩解業界財務壓力。與會企業包括奧園、富力地產、保利地產、中海外、五礦地產、越秀地產、珠江實業集團等國企和民企。消息人士透露，會上介紹了部分具有風險房地產開發商的經營情況及項目，這次會議相當於廣東省政府為幾家國企、央企併購風險民企的計劃鋪路。分析指出，這預示着今年中國的房地產市場可能面臨「併購大年」。另據《財新網》引述消息報道，世茂集團(00813)母公司目前正加快出售旗下各項資產，國資或成為首批買家。多家房企正從世茂集團的項目池里進行挑選，世茂系可能還考慮到基金類或境外資本等潛在接盤方。另據世茂股份(滬:600823)最新公布，本金19億元人民幣、票面利率4.65％的債券將於1月17日兌付本息。

3. 去年12月廣州一名居家隔離者驗出Omicron並傳染同樓居民後，這隻變種病毒再次在中國本土傳播。據天津衛健委最新公告，2022年1月9日，天津市新增21例本土新冠肺炎確診病例。天津在早前發現兩宗變種病毒Omicron病例後，在三日內先後發現38例新冠病毒病例，截至昨晚9時，累計已有40人確診。與此同時，經河南省疾控中心實驗室病毒全基因組測序，顯示2宗本土病例感染病毒均為Omicron變異株BA.1分支，經分析比對，與天津市津南區現有本地疫情屬同一傳播鏈。北京市政府最新發布通知，倡導市民群眾在京過年，非必要不出京、此外，深圳市周日（9日）新增1宗新冠肺炎本土確診病例，截至目前深圳市在本輪疫情中累計報告本土確診病例4宗。國家衛健委公布，1月10日，全國確診者新增確診157宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例97宗。

4. 哈薩克近期爆發1991年獨立以來最大規模的示威潮，總統托卡耶夫宣布全國進入緊急狀態，指連日示威浪潮是受外國勢力操縱，鄰國俄羅斯派遣傘兵鎮壓。上周中哈建交30周年，中國國家主席習近平分別同哈薩克首任總統納扎爾巴耶夫、總統托卡耶夫互致賀電後，習近平周五（7日）向托卡耶夫致口信稱，堅決反對任何勢力破壞哈薩克穩定、威脅哈薩克安全，堅決反對外部勢力蓄意在哈薩克製造動盪、策動「顏色革命」。據《央視》引述習近平稱，中國願盡己所能向哈方提供必要支持，幫助哈方渡過難關。他又表示，無論遇到什麼樣的風險和挑戰，中國都是哈薩克斯坦值得信賴的朋友和倚重的夥伴。此外，伊朗外交部發言人周一在德黑蘭舉行的新聞發布會上表示，伊朗外交部長阿蔔杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）將在本周末前訪問中國，討論兩國簽署的25年戰略協議。

5. 斯里蘭卡總統府9日宣布，與來訪的中國外長王毅會談時，將尋求重整該國積欠中國的龐大債務。據《法新社》報道，斯里蘭卡以觀光為主的經濟因疫情而受重創，加上外匯存底見底，已導致基本物資短缺、超市的食物採配給制。由於沒有外匯進口原油發電，斯里蘭卡8日已開始實施限電。在北京，外交部發言人汪文斌表示，中斯建交以來，兩國始終相互理解，相互支持。中方一直在力所能及的範圍內為斯里蘭卡經濟社會發展提供幫助，未來我們還會繼續這樣做。根據斯里蘭卡政府數據，2021年4月前該國對中國的負債約佔斯里蘭卡350億美元外債的10％。然而，一旦將中國給斯里蘭卡國有企業和該國中央銀行的貸款計算在內，對華債務總額可能會高得多。但與此同時，斯里蘭卡外匯儲備水平目前已降至約160億美元，料2022年外債負擔超過70億美元。

6. 胡潤發布首份中國民營企業可持續發展百強榜，乳業巨頭之一伊利股份(滬:600887)登榜首，華為屈居次席，碧桂園(02007)第三，海爾智家(06690)、平保(02318)和復星國際(00656)並列第四。胡潤研究院列出了100家最符合聯合國17個可持續發展目標的中國民營企業，即總部在中國內地的非公有制企業。以藥明康德(02359)、邁瑞生物(深:300760)為代表的醫藥保健行業企業進入百強最多，有13家；其次是以阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)為代表的大眾網絡服務行業，有10家。以比亞迪(01211)、長城(02333)為代表的汽車行業，和以碧桂園、世茂(00813)為代表的房地產行業各有7家企業進入百強。從區域看，總部深圳的企業佔前十名一半。這些企業的上榜門檻為230億元人民幣，上榜企業總價值達到56萬億人民幣，相當於中國全年GDP的近六成。

7. 中國人壽(02628)(滬:601628)公布，根據中央紀委國家監委網站於周日所披露的消息，該集團控股股東中國人壽保險（集團）公司黨委書記、董事長王濱涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。王濱亦是該集團董事長及執行董事。該集團指，經營管理運行正常，將於近期召開董事會會議，確定代行董事長職務的董事人選。網上資料顯示，63歲的王濱曾任交通銀行股份有限公司執行董事、副行長，亦曾出任中國太平保險集團董事長。他自2018年9月起加入中國人壽保險（集團）公司，擔任董事長一職。目前中國人壽集團官網已刪去有關王濱的介紹。

8. 人民幣中間價升至逾兩周高，即期匯率（CNY）周一早則輕微低開1點子，全日漲21點，收報6.3718，實現兩連揚。交易員表示，美指調整後有企穩跡象，人民幣仍受結匯需求和美元偏強的雙重限制，短期依舊缺乏方向，但節後人民幣補跌的預期逐漸升溫。一外資行交易員稱，春節前人民幣匯延續低波動，節後的話要看結匯需求會不會緩和，美聯儲加息前，美指會比較堅挺。中國外匯交易中心7日發布2021年12月銀行間債券市場境外業務運行情況顯示，去年12月，境外機構投資者買入債券5120億元，賣出債券4223億元，淨買入897億元。截至12月末，境外機構持有銀行間市場債券4萬億元，約佔銀行間債券市場總托管量的3.5％。以2021年全年計，境外機構增持約7500億元債券。

撰文：經濟通中國組

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