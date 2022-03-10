油價急插人幣強勢 國泰業績勝預期 航空股全線高飛

中資航空股近日受內地疫情再起及俄烏開戰令油價飆升影響，股價連連急挫，但油價創14年新高後昨日(9日)急跌超過一成，加上人民幣或成地緣政治避險工具維持強勢，利好有大量美元債務的中資航空公司，今日(10日)航空股終迎來較似樣反彈，其中南航(01055)更升逾8%，另國泰航空(00293)業績勝預期，延續昨日午後升勢再升6%。

(資料圖片)

俄烏局勢稍緩和油價跌逾一成 人幣或成地緣政治避險工具



俄羅斯與烏克蘭外長將於今日在土耳其展開談判，烏總統澤連斯基表示不再尋求加入北約，改為尋求安全保障，華爾街避險情緒緩和，美股昨大幅反彈。另阿聯酋駐美國大使奥泰巴網上表示，阿聯酋傾向於增產石油，並會鼓勵OPEC成員國加大產量，布蘭特期油急瀉13.2%或16.84美元，收報每桶111.14美元；紐約期油大挫12.1%或15美元，收報每桶108.70美元。

另一方面，俄烏戰事爆發，俄羅斯遭受經濟制裁，但人民幣匯率幾無波動，甚至對美元升值一度來到近4年新高，幾乎不受中國近期經濟成長趨緩影響，有分析指，不排除人民幣可能成為地緣政治動盪下的避險工具。英國《金融時報》指，人民幣的國際地位上升，近幾個月來在「環球銀行金融電信協會」(SWIFT)全球支付系統的使用頻率排名首度超越日圓，來到第4名；中國政府多年來致力發展人民幣跨境支付系統，遭國際制裁的俄羅斯恐怕也必須求助於這個系統。中國外匯交易中心今日公布人民幣兌美元中間價，按日上調73點，報6.3105兌一美元，實現三連漲，創3月3日以來一周最高，上個交易日報6.3178。

俄烏衝突關閉領空嚴重影響航空業

不過，美國早前宣布禁止俄羅斯石油進口，英國亦表示會跟隨，帶動國際油價上漲至近14年高位。國際航空運輸協會(IATA)發布的分析報告指，俄烏衝突中的關閉領空措施對航空業影響嚴重，航班不得不改道或取消。3月4日航空燃油價格升至每桶141美元，比上月上漲27%。如果對俄羅斯制裁加劇，所有未對燃油需求進行對沖的航空公司都將受到直接影響。航空公司可能會通過提高機票價格將燃油成本轉嫁給乘客，但在通脹高企下，更高的票價可能會抑制航空客運需求。巴克萊則警告，油價飆升，航空公司難以將燃油成本透過機票加價抵銷，可能令美國航空股再跌多兩成以上。

國泰君安指待疫情受控航空業較快恢復 匯豐研究籲買入國泰

國泰君安昨日指，考慮國內外疫情形勢，國際開放仍將緩慢。近期國內亦見多地疫情，航空量價回落。上周國內客流降至2019年的五成，國內票價小幅回落，預售趨勢仍未現改善。機隊周轉效率不足，且油價飆升，雖燃油附加費上調，航空公司短期業績仍將明顯承壓。不過待國內疫情受控，預計航空基本面仍將較快恢復。考慮全球疫情防治體系逐步增強，航空未來兩年復甦仍較為確定，且長期前景樂觀，維持國航(00753)、東航(00670)及南航「增持」評級。



另國泰航空公布業績，去年虧損55.27億元，按年收窄74.5%，較國泰1月預告虧損56億至61億元為少，上半年虧損75.6億元，下半年則轉賺20.38億元。匯豐環球研究發表研報指，即管去年客流量仍然疲軟，但受益於強勁的貨運，更高的回報、成本控制以及燃油對沖有收益，國泰在2021年下半年錄得盈利，維持其「買入」評級及8元的目標價，強調實現「V形」反彈只是時間問題。大和則重申國泰「跑贏大市」評級，目標價由6.7元升10.4%至7.4元，指雖然去年業績勝預期，但仍預計公司今年維持虧損。

南航半日升8.47%收報4.61元，國航升3.23%報5.44元，東航升6.96%報2.92元，國泰則升6.02%報7.04元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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