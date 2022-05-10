  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【陶觀天下】美聯儲強勢加息　英央行輕手出招

10/05/2022

　　美國聯邦儲備委員會4日宣布加息50個基點，創下美聯儲2000年以來單次加息最大幅度，體現出美聯儲收緊貨幣政策的緊迫性。美聯儲在加息、縮表上「快步走」，10年期國債利率升至3%以上，會否導致美國經濟衰退風險上升？同時衝擊全球金融市場並加劇新興市場壓力？美國政府對匯率的態度回歸到強美元立場，美元的升勢可持續多久？英倫銀行決定加息0.25厘至1厘水平，已連續4次調高利率。能源價格高企下，英國未來經濟會否出現負增長？新一集《陶觀天下》，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士，一一為您解讀。
　
　　由《經濟通》和瑞信合作推出的普通話節目－－【陶觀天下】已經上線。逢周日晚上7時，陶博會在經濟通Youtube頻道，與大家分享對全球財經的觀察和思考，亦會前瞻未來市場焦點，讓大家把握經濟走向及投資大勢，不容錯過。

 

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫►https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》►https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ►https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回外匯／人民幣

相關資料 - 

異動股

異動股

02269

藥明生物

51.200

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

87.300

異動股

00493

國美零售

0.184

更多外匯／人民幣

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02269 藥明生物
  • 51.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.250
  • 00493 國美零售
  • 0.185
  • 00883 中國海洋石油
  • 10.120
  • 03908 中金公司
  • 13.320
股份推介
  • 00522 ASMPT
  • 61.950
  • 目標︰$77.16
  • 09999 網易－Ｓ
  • 136.600
  • 目標︰$157.00
  • 01171 兗礦能源
  • 33.650
  • 目標︰$37.00
  • 02899 紫金礦業
  • 8.970
  • 目標︰$11.14
  • 01177 中國生物製藥
  • 3.880
  • 目標︰$4.50
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 301.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.250
  • 01211 比亞迪股份
  • 219.400
  • 00388 香港交易所
  • 299.800
  • 00941 中國移動
  • 51.150
報章貼士
  • 00520 呷哺呷哺
  • 4.220
  • 目標︰--
  • 00257 光大環境
  • 3.550
  • 目標︰--
  • 00564 鄭煤機
  • 9.600
  • 目標︰$10.80
熱炒概念股
即時重點新聞

14/09/2022 11:19  恒指跌幅擴大至逾500點，阿里(09988)跌4.5%拖累

14/09/2022 10:25  《新股上市》傳騰訊音樂最快下周在港第二上市

14/09/2022 10:15  《新股上市》富衛集團再遞主板上市申請，未來兩年增資印尼壽險

14/09/2022 09:50  【新冠疫苗】傳港府擬統一來港易須打針，檢討疫苗通行證豁免安排

14/09/2022 09:37  《異動股》國美零售低開逾9%，遭大股東減持8530萬股

14/09/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒８２億元，買藥明沽快手

14/09/2022 08:34  【大行炒Ｄ乜】騰訊、網易獲批版號瑞信唱好，高盛恢復予特步買入

09/09/2022 17:58  《嚟緊炒Ｄ乜》比亞迪電子業務概念廣泛，走勢轉好宜買入

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

傳遭內地查債務風險兼頻賣股套現　復星再插一成
人氣文章

新聞>財經熱話

【匯市專訪】美國核心通脹持續攀升　聯儲局維持大幅加息步伐？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》專家料港股反覆向下 騰訊遊戲版號獲批只屬安慰獎
品味生活
生活
人氣文章

輕養生．註冊中醫師楊明霞

中醫Comment 3大減肥法！168唔係人人啱？生酮飲食易加重脾胃負荷？教你分虛實型肥胖、焗茶消脂去水腫
人氣文章

健康大晒

最新疫情｜繼續回落至七千宗！新增7,218宗確診個案！10歲染疫男童由危殆轉嚴重，目前可自行呼吸 10
人氣文章

形象UP！．藍婷

想做男神女神？走進廚房進行形象培訓！透過洗、切、煮、擺、潔，「素」造優雅！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

Ketchup or Make Up？搞鬼Fenty Beauty櫻桃閃耀唇蜜！每次打開都戰戰兢兢，卻充滿驚喜！
人氣文章

Beauty

護膚化妝、緊緻抗衰老的好物！CLARINS緊膚身體系列、雪花秀緊顏參養眼霜、Kanebo精華粉底霜
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

展覽「Yves Gastou傳奇珍藏」：從暗黑哥德風格到虛空浮華的設計，追溯男士戒指的歷史旅程
健康好人生 Health Channel
人氣文章
解秋燥兼安慰勞累心靈！今期素甜點：濃郁美味「南瓜朱古力軟餅」 新文章
人氣文章
養肝保健康（上）
人氣文章
果皮有益！陳皮、柚子皮理氣化痰，雪梨皮潤肺！中醫推介中秋食滯飲陳皮普洱茶
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/09/2022 14:02
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/09/2022 14:02
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/09/2022 14:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/09/2022 13:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話14/09/2022
傳遭內地查債務風險兼頻賣股套現　復星再插一成
人氣文章財經熱話14/09/2022
【匯市專訪】美國核心通脹持續攀升　聯儲局維持大幅加息步伐？
人氣文章財經熱話14/09/2022
《午市前瞻》專家料港股反覆向下 騰訊遊戲版號獲批只屬安慰獎
人氣文章財經熱話14/09/2022
【回購奏效】中海油逆市走高　估值仍吸引？未有貨點部署？
人氣文章大行報告14/09/2022
【大行炒D乜】大行點睇騰訊、網易？一click就知道
人氣文章開市Good Morning14/09/2022
熊麗萍：兩龍頭齊上榜　惟料騰訊股價仍受南非大股東減持拖累
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金