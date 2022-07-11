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【陶觀天下】利率倒掛　歐元急跌

11/07/2022

　　美國就業數據優於市場預期，反映經濟情況良好，紓緩衰退的憂慮，不過分析相信，美聯儲局仍然會進取地加息應對高通脹，美國經濟衰退是否正在迫近？美聯儲局利率政策甚麼時候出現調整？2022年以來，歐元兌美元匯率已經跌近10%，從年初的1.13左右跌至目前的逼近1的水平，歐元還有多少下跌空間？新一集《陶觀天下》，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士，一一為您解讀。


　　由《經濟通》和瑞信合作推出的普通話節目－－【陶觀天下】已經上線。逢周日晚上7時，陶博會在經濟通Youtube頻道，與大家分享對全球財經的觀察和思考，亦會前瞻未來市場焦點，讓大家把握經濟走向及投資大勢，不容錯過。

 

 

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