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【專訪】花旗劉利剛：人幣料保穩定　資金配置將做多中港資產

15/07/2022

　　中國上半年美元計出口按年增14.2%，令市場眼前一亮，但下半年增速放緩已成市場共識。面對日圓暴貶或開啟區域性貨幣競貶潮，人民幣匯率何去何從？花旗全球財富管理亞太區經濟分析主管劉利剛接受《經濟通通訊社》專訪時表示，不認為匯率貶值會成為選項，預期下半年會維持6.7-6.8水平區間波動；他並認為，東南亞不大可能再現97金融危機時狀況，甚至相信資金配置將做多中港資產。



鬆貨幣尤需防單邊貶值預期



　　聯儲激進加息預期下美元勢如破竹，近鄰日本的圓匯刷新25年低，當年亞洲金融風暴的外部風眼似再聚集。劉利剛卻指，近日每當人民幣兌美元觸及6.8時，都見有大行出手干預，顯示當局不願意見到中國放鬆貨幣政策、加大財政刺激穩經濟之際，市場再現單邊貶值預期。

 

 

 


　　他認為，人民幣在4月下半月至5月初的短短11個交易日內貶逾5%，短時間釋放貶值壓力已經到位，此後下調外匯存款準備金率、在香港發行人民幣央票等動作，都意在遏制貶值預期。他預期，人民幣兌美元下半年會維持6.7-6.8水平區間波動，年底會回升至6.6。



下半年中美經濟周期料逆轉



　　如何看香港金管局5月起接連入市，至少15次承接港幣沽盤？他指，整個東南亞地區除個別經濟體(如斯里蘭卡、巴基斯坦)外，大部分外儲充足，不大可能重蹈97金融危機時狀況。就香港而言，從同業拆息Hibor、銀行存款等指標可見流動性仍充足，加上下半年港股重開IPO，預計將帶來新的資金，強調對聯繫匯率制度非常有信心。

 


　　他續指，下半年中美經濟周期將現逆轉，即美國可能走向衰退，中國可能強勁復甦，「資金配置非常清楚－－多配中港資產」。

 

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