《神州經脈》6月規上工業增加值加快回升 滬指悶漲外資急撤百億

滬深股市周二（19日）早上小幅高開後維持窄幅上落，一直持續至全日收市，滬綜指全日升0.04%，報3279.43點，深成指跌0.3%，但科技板塊遇震盪，創業板指大跌1.77%，盤中跌幅一度超過2%。

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兩市全日成交9967億元（人民幣．下同），較上日同時段成交少2.4%，結束連續三日成交破萬億的趨勢。外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）大幅流出98.58億元。



今日新聞精選



1. 美國參議院周二（19日）將就刺激本國半導體生產的法案進行辯論，其中一條條款規定，接受政府新補貼的半導體公司不得在中國進行某些投資，白宮對有關條款表示支持。美國財政部長耶倫表示，華府希望在稀土資源、太陽能板及其他主要貨品方面，結束對中國的依賴，避免一旦北京政府限制貨品出口，美國可能遭受到損害。耶倫周一（18日）抵達南韓，展開任內首次訪韓行程。她接受《路透》訪問時稱，華府希望透過與南韓及其他可信賴夥伴的貿易來往，強化供應鏈渠道多元化，減少對中國的依賴。她指，中方對一些國家透過「中斷供應」施加壓力，因此美方要消除地緣政治對手，對美國安全的威脅，但她亦指，美中關係未到完全消極或升級為極其敵對的程度，中方正在傾聽美國在一些領域的關切。她不想傳達美中敵對行動升級的畫面。據悉，耶倫將在其東亞之行最後一站南韓發表公開講話，推銷其「友岸外包」（friend-shoring）概念，即與更多合作夥伴深化關係，讓供應鏈多元化，以降低美國及盟友受到地緣政治影響的供應鏈風險，阻止通脹問題繼續惡化。



2. 內地爛尾樓業主停貸風波持續，恐釀成新一輪金融風險。據《彭博》引述知情人士18日報道，內地金融管理部門正在考慮為因樓盤爛尾而停止還房貸的購房者提供緩衝期，以緩釋房地產行業風險的蔓延。據悉，銀行將暫時擱置針對爛尾樓購房者暫停支付房貸的司法追訴，且購房者在緩衝期內的徵信不會受影響。具體的寬限期則將因地制宜，由地方政府和銀行視項目情況決定。同時，銀行被要求新增信貸支持以幫助項目復工，地方政府也將協助完成保交樓的任務。不過，標普發表報告指，中國發展商債券的交換和延期要約不可能永遠進行下去，因為投資者不會長期對問題債券保持寬容，債務延期只能贏得時間，不能從根本上化解過剩的槓桿。標普預測，如果無法再融資，其評核的中國發展商至少已經有五分之一可能陷入資不抵債的境況。國務院參事、2010年至2018年期間擔任財政部副部長的朱光耀警告，中國面臨房地產行業硬著陸的風險，政府需要介入。此外，廣州第二輪土地拍賣18日落下帷幕。掛牌的14宗土地，流拍率兩成，總成交金額209億元。央企保利地產(00119)(滬:600048)成為「最大贏家」，48.8億元競得荔灣、南沙、黃埔區三宗地。



3. 工信部新聞發言人、總工程師田玉龍在國新辦發布會表示，目前，包括2.25萬家部省「白名單」企業在內的全國規模以上工業企業均已實現平穩生產，有力支撐了工業經濟穩定增長。上半年中小企業享受新增減稅降費及退稅緩稅緩費近1.8萬億元。1—6月份，規模以上工業增加值同比增長3.4%，在4月份下滑至負2.9%後5月份轉負為正增長0.7%，6月份加快回升至3.9%。期內，規模以上中小工業企業增加值同比增長3.7%，增速高於整體工業。製造業GDP佔比大幅提升。上半年規模以上製造業增加值同比增長2.8%，製造業增加值佔GDP的比重達28.8%，比2021年提高1.4個百分點。製造業投資保持較高增幅。製造業投資同比增長10.4%，其中二季度製造業投資增長7.4%，高出固定資產投資增幅3.2個百分點。田玉龍同時指，要看到由於產業發展周期和疫情衝擊影響等方面存在差異，不同行業企業運行還存在一定的分化現象，部分中下遊行業面臨大宗原材料價格高位波動和市場需求不足的雙重擠壓，部分消費品行業恢復滯後，中小企業生產經營仍面臨較大困難。



4. 企查查顯示，7月19日，中國礦產資源集團有限公司成立，法定代表人為姚林，註冊資本為200億元人民幣，企業地址位於河北省雄安新區。姚林本月中剛離任中國最大鋁業央企、中國鋁業集團有限公司董事長。資料顯示，該公司經營範圍包含:許可項目:礦產資源（非煤礦山）開採。一般項目：選礦；礦物洗選加工；金屬礦石銷售；採購代理服務；貨物進出口；進出口代理；國際貨物運輸代理；國內貨物運輸代理；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；供應鏈管理服務；從事與主業相關的投資活動和資產管理服務；工程管理服務；規劃設計管理；工程和技術研究和試驗發展；技術進出口；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；大數據服務；數據處理服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）等。據《華爾街日報》早前報道，中國在與西方國家緊張關係加劇之際，為加強對發展所需資源的控制，即將成立一家新的國有集團，以控制中國所有的鍊鋼原料進口。



5. 內地新冠疫情繼續升溫，全國周一新增本土確診及無症狀感染合計699宗。廣西周一新增本土確診病例134宗均在北海市，含49宗無症狀感染者轉為確診病例（均在北海市），無症狀感染者109宗（北海市104宗；防城港東興市2宗；南寧市青秀區1宗；柳州市柳江區1宗；欽州市浦北縣1宗）。消息指國家衛生健康委副主任李斌已在北海指導疫情防控工作。另外，四川成都爆疫，經基因測序，成都本次疫情屬VOC/Omicron BA.2.12.1變異株（即BG.2進化分支），在國內本土疫情數據庫中未發現同源序列。該變異株傳播力強，研究顯示傳播速度是BA.2的1.2倍。成都全市酒吧、KTV等各類密閉空間、文化場所暫停營業。上海衛健委公布，周一上海新增本土新冠肺炎確診病例4例和無症狀感染者19例，均在隔離管控中發現。



6. 繼工商銀行(01398)(滬:601398)後，另一國有大行建設銀行(00939)(滬:601939)18日發布關於帳戶貴金屬及雙向交易業務調整的公告稱，自北京時間2022年8月15日7:00起，暫停帳戶貴金屬業務黃金、白銀的買入、轉換交易及定投計劃的設置與變更；暫停帳戶貴金屬雙向交易業務黃金、白銀的空頭開倉交易；已設置的帳戶黃金、帳戶白銀、帳戶鉑金定投計劃將自動終止。客戶相應業務原有持倉的賣出、空頭平倉及暫停交易前的有效委托掛單不受影響。無獨有偶，進入7月以來，工商銀行已兩次收緊貴金屬業務。今年以來還有多家銀行收緊貴金屬業務，具體措施包括限制新開戶、提高保證金比例、暫停買入交易和解除代理關係等。實際上，銀行收緊貴金屬業務的一系列動作，最早可追溯至2020年3月，在「原油寶」事件後，銀行開始逐步收緊甚至清退有槓桿屬性的產品。內媒《第一財經》引述業內人士預計，接下來銀行可能會逐步關閉交易類型的貴金屬投資產品，最終清退客戶，只保留實物投資產品。



7. 美國日前宣布再向台灣出售超過1億美元軍備。在北京，國防部新聞發言人譚克非回應稱，中方堅決反對，要求美方立即撤銷有關軍售計劃，停止一切售台武器及美台軍事聯繫，否則破壞中美兩國兩軍關係與台海和平穩定的責任，完全由美方承擔。他指，近期美方對中方多次承諾「四不一無意」，明確表示不支持台獨，但在對台軍售問題上言行不一、毫無誠信。譚克非又批評民進黨當局和台獨分裂勢力，妄圖倚美自重、以武謀獨只會是飲鴆止渴。解放軍將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權和領土完整，堅決挫敗任何形式的外部勢力干涉和台獨分裂圖謀。另英國《金融時報》周二引述多名消息人士指，美國國會眾議院議長佩洛西計劃今年8月率領國會代表團訪問亞洲，其中包括台灣，這將是25年以來首次有現任美國眾議院議長訪台。在北京，外交部發言人趙立堅今日回應稱，若美方執意訪台，中方將採取強有力措施捍衛領土和主權完整，由此造成的後果由美方承擔。

8. 美國聯儲局大幅加息1厘的機會降低，美元連續第3個交易日下跌，美匯指數周一紐約尾盤跌0.58%，至107.43，盤中最低觸及106.89，是一周最低。人民幣中間價微貶，即期匯率（CNY）周二早上低開53點子，全日則漲8點，收報6.7438，實現兩連揚。交易員稱，目前市場等待更多美聯儲下周加息幅度的線索，美元指數持堅於107.5附近；短期加息預期及風險情緒謹慎均利於美元保持強勢，人民幣或震盪趨弱。值得關注的是，美債的兩大持有國--中國和日本在5月繼續減持美債。根據美國財政部17日最新資料，5月中國持有美國國債9810億美元，較4月減少220億美元，持有量跌至1萬億美元以下，但減持額較4月的362億美元有所減少，持有量刷新2010年5月以來逾十二年新低（當時美債庫存量為8437億美元）。美國加息大背景下，自去年12月以來，中國已經連續6個月減持美債。

撰文：經濟通中國組

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