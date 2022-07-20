《神州經脈》7月五年期LPR未調降 滬綜指返三千三外資回歸

人行周三早上（20日）公布，將7月一年期和五年期以上貸款市場報價利率（LPR）分別維持在3.7%和4.45%不變，一年期LPR不變在預期之內，而此前預期有望再下調的五年期品種未變，或顯示監管層認為5月該期限LPR的大幅下調，對救樓市的效果仍有持續性，可多一點時間繼續觀察。

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外資周二（19日）循陸股通淨流出約百億元（人民幣．下同）之後，周三淨回流36.78億元，滬深股市今早高開，並在軍工、半導體、醫藥等板塊拉漲下擴大升幅，滬綜指全日升0.77%，報3304.72點，時隔一周後重返三千三關，深成指升0.63%，創業板指升0.52%。兩市全日成交9525億元，按日減少4.4%。



中美持續就審計監管分歧進行談判，美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler表示，目前不清楚中美監管當局是否能達成協議，未能判斷能否令約200間的中國公司免於從美國股市除牌退市。Gensler接受《彭博電視》採訪時表示，中美雙方官員在會計守則的談判上具建設性，但不確定是否可以達成協議，最終要看中國政府做甚麼選擇，會否讓美國審計部門檢查底稿的權限。



今日新聞精選



1. 國務院副總理劉鶴19日與歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯以視頻會議形式共同主持第九次中歐經貿高層對話。雙方就宏觀經濟政策協調、產業鏈供應鏈合作、金融業雙向開放和監管合作等達成一系列成果和共識。雙方同意共同應對全球經濟面臨的挑戰，加強宏觀經濟政策溝通協調，維護全球產業鏈供應鏈穩定，共同維護和加強以世貿組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，積極推動貿易和投資自由化便利化，促進公平競爭，保護知識產權，為企業創造更好的營商環境，進一步推進金融領域雙向開放和監管合作。中國商務部新聞發言人表示，雙方同意為企業創造更好的營商環境。將積極推動貿易和投資自由化便利化，加大相互開放力度，促進公平競爭，保護知識產權，不斷優化營商環境。雙方同意盡快公示第二批中歐地理標誌清單，擴大農產品貿易規模，更好滿足雙方民眾的需求。中方對歐盟近期推出的國際採購工具、外國補貼審查、碳邊境調節機制等貿易政策表示關注，希望歐方審慎出台限制性、歧視性貿易措施。



2. 國務院總理李克強19日晚在人民大會堂出席世界經濟論壇全球企業家視頻特別對話會時表示，中國將在確保安全的前提下，讓疫情防控措施更具針對性、更加精準，將穩步改善簽證和新冠檢測政策，進一步有序恢復和增加國際客運航班；對外商貿活動和勞務跨境出行將有序推進。他又指，中國政府已經建立了專門的機制，來為外資企業提供服務，並幫助解決在中國遇到的問題。李克強在視頻會見世界經濟論壇主席施瓦布時強調，無論國際風雲如何變幻，中國都將堅持對外開放基本國策不動搖，願同各方加強對話與溝通，為開展互利共贏合作創造條件。李克強表示，受新一輪疫情等超預期因素衝擊，中國經濟下行壓力陡然加大，4月份主要指標深度下跌，中央果斷採取應對措施，將穩增長放在更加突出的位置，6月份經濟企穩回升。主要指標較快反彈、由負轉正，總體來看，中國經濟頂住了下行壓力，實現了企穩回升，但基礎還不牢固，穩住經濟大盤仍然需要付出艱苦努力。他強調，中國下半年將保持宏觀政策連續性和針對性，爭取全年經濟發展達到較好水平，經濟運行保持在合理區間，最重要的是穩就業穩物價。



3. 貝殼研究院今日發布103個重點城市主流房貸利率數據，2022年7月重點城市主流首套房貸利率為4.35%，二套利率為5.07%，分別較上月回落7個、2個基點，整體房貸利率創2019年以來新低；平均放款周期為25天，較上月縮短4天。內地爛尾樓停貸風波仍沒解決，市場不少聲音質疑商品房預售款被挪用。福建省福州市永泰縣自然資源和規劃局日前公開出讓一副土地的使用權，明確要求按現房銷售，只有在工程竣工驗收完成之後才可申請房屋銷售手續。據不完全統計，這是中國首有縣城要求與現房銷售掛勾的土地拍賣，引發各方解讀。此外，去年開始陷入違約風暴的內房中國奧園(03883)，最近一年來一直積極尋找戰略投資者，希望化解債務危機，此前有傳山東國企山東能源集團有意收購奧園若干股份，但之後再無下文，最近更有網媒稱中國奧園引入戰略投資者進程受阻。中國奧園在微博發表聲明指，有關媒體報道純屬失實猜測，奧園的引戰工作會嚴格按照上市公司重大事項信息披露規定公告。有中國奧園方面知情人士向內媒表示，奧園的引戰工作仍在正常推進中。



4. 內地新冠疫情持續升溫，周二全國新增本土確診和無症狀感染增至935宗。廣東省疫情擴大，單日新增28例陽性個案。深圳衛健委通報，7月19日0—24時，深圳新增19例病例。其中，6例在隔離觀察的密接人員排查中發現，其餘為社會面新增。包括1例在重點人員篩查中發現，4例在重點行業人員例行檢測中發現，3例在高風險區篩查中發現，4例在中風險區篩查中發現，1例在主動就診中發現；14例診斷為新冠肺炎確診病例，5例診斷為新冠病毒無症狀感染者。北京新增1例本土確診病例（為7月18日診斷的無症狀感染者轉確診病例）。北京發布《新冠肺炎流行北京酒店防控指引（第二十版）》。《指引》明確指出，要嚴格控制聚集性活動，按照「非必要不舉辦、不承辦」原則，全市酒店不承辦婚宴、生日宴、團體宴等群體性聚餐活動；全市酒店繼續從嚴從緊控制會議、培訓、論壇等聚集性活動；核心區酒店繼續暫停承辦會展、論壇、培訓等聚集性活動。



5. 美國海軍表示，導彈驅逐艦本福德號周二通過台灣海峽。美國海軍第七艦隊的聲明指，本福德號周二根據國際法，例行通過台灣海峽，本福德號所經水域不屬於沿岸地區的領海。聲明指，今次本福德號經過台海，顯示美國對自由開放印度太平洋的承諾。本福德號日前兩次駛入南海，進入西沙及南沙群島周邊水域。東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校對此表示，本福德號導彈驅逐艦過航台灣海峽並公開炒作。解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。美國頻頻挑釁、作秀造勢，充分說明美是台海和平穩定破壞者、台海安全風險製造者。此外，美國前國務卿基辛格日前接受《彭博》訪問時，建議現任美國總統拜登在處理地緣政治問題，需要已故前總統尼克遜式的靈活性，以緩解美國與中國、俄羅斯和歐洲其他國家間的衝突。基辛格在訪問中提醒拜登，美國不能與中國進行無休止的對抗，及應意識到「終結中國問題」，是不可能實現，需要尋求與中國共存，但同時是要防止中國或任何其他國家取得霸權。



6. 農業農村部發展規劃司司長曾衍德在國新辦發布會介紹，上半年農業農村經濟持續發展、穩中向好。夏糧產量創歷史新高。夏糧產量2948億斤、增加28.7億斤，其中，小麥產量2715億斤、增加25.7億斤。早稻及秋糧豐收基礎較好。預計早稻面積穩中有增，目前收穫過六成、豐收在望。夏收油菜籽實現「三增」，面積超過1億畝，單產創歷史新高，產量是6年來增加最多的一年。落實大豆玉米帶狀復合種植1500多萬畝，預計大豆面積增加較多。農業農村部總農藝師、發展規劃司司長曾衍德在國新辦新聞發布會上介紹，生豬產能回歸合理區間。6月末全國能繁母豬4277萬頭，相當於4100萬頭正常保有量的104.3%。肉類和水產品全面增產。上半年，豬牛羊禽肉產量同比增加5.3%，其中豬肉產量增加8.2%。農業農村部市場與信息化司負責人劉涵表示，6月份，豬肉月均批發價每公斤21.57元，環比漲4.3%，同比低8.2%。蔬菜、水果、雞蛋等重點品種供應充足，由於成本上漲以及持續高溫天氣影響，當前價格水平高於去年同期，但波動基本符合常年規律。



7. 中國高溫天氣持續，國家能源集團日發電量迭創歷史新高。官媒《經濟日報》頭版引述中國電力企業聯合會數據與統計中心副主任蔣德斌稱，目前全國電力供需總體平衡，未出現拉閘限電情況，雖然近期企業加快復工復產並疊加高溫天氣，拉動多地用電負荷創歷史新高，但電力行業企業提前做好了充足準備，有效保障了國民經濟生產和生活對電力的需求。文章又引述中國電力企業聯合會規劃發展部副主任葉春表示，電力企業提前謀劃，持續做好夏儲煤工作，今年以來，電煤供需總體平衡。雖然整體供應沒有問題，但結構性矛盾仍然存在。葉春表示，迎峰度夏階段，國內外疫情反復、煤炭安全生產、運力協調等多方面因素交織疊加，煤炭、電力局部保供仍存一定不確定性，區域性、時段性矛盾突出問題仍存在。國家能源局19日發布1-6月份全國電力工業統計數據。截至6月底，全國發電裝機容量約24.4億千瓦，同比增長8.1%。其中，風電裝機容量約3.4億千瓦，同比增長17.2%；太陽能發電裝機容量約3.4億千瓦，同比增長25.8%。



8. 河南資產管理公司官網發布消息稱，河南資產管理公司和鄭州市國資委出資組建的鄭州地產集團正計劃聯合設立鄭州市地產紓困基金，雙方擬通過資產處置、資源整合、重組顧問等方式，參與問題樓盤盤活、困難房企救助等解圍紓困工作。但新聞稿無更多細節提供。據當地媒體《河南日報》報道，7月19日，河南省省長在上半年經濟運行調度會議上稱，因地制宜推動房地產政策落實見效，加快長租房市場發展，壓實各方責任，積極穩妥處置問題樓盤。此外，近日內地網傳一段視頻，業主質疑「巨額監管資金被挪用」，河南鄭州銀行分行的有關負責人直接回應是「聽招呼幹活」。對此，鄭州市房管局有關負責人回應稱，銀行的說法與事實不符，該局已經提供相關資料上報上級部門，並且會追究銀行責任。鄭州市房管局負責人回應，該項目由於各方面原因造成目前局面，有關部門也在想盡辦法推進事情的解決，爭取房子早日完工。



9. 歐洲央行（ECB）周四（21日）將宣布議息決策，由於有傳委員將討論加息50個基點的可能性，令投資者調整策略，歐元兌美元周二紐約時段反彈0.83%至1.0228，是本月6日以來最高。聯儲局在月底加息1厘的機會下降，美匯指數連續第4個交易日下跌，至106.69，是2周低位。人民幣中間價錄兩連跌，即期匯率（CNY）今早則高開38點子，全日則跌92點，收報6.7530，止步兩連揚。交易員稱，美國企業財報亮麗，加之俄羅斯可能恢復對歐洲的天然氣供應，均提振市場風險情緒，隔夜美指承壓下行，但購匯需求較多令人民幣小幅走軟；短期大概率延續區間震盪走勢。近期人民幣資金面持續寬鬆，一年期同業存單收益率不斷下行，而美債收益率堅挺，中美利差倒掛幅度繼續加深。

撰文：經濟通中國組

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