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【虛幣世界】加密貨幣跌幅顯著，比特幣受制於23000美元

25/07/2022

　　上週五美股回吐，科技股跌幅顯著，SNAP業績大幅下挫，令股價暴跌。而加密貨幣市場跌幅同樣顯著，其中比特幣受制於23000美元水平，惟有分析指出，加密貨幣在過去的30日內，已經與傳統股票市場開始脫鉤，過往加密貨幣與標普500的90天相關性為0.96，目前已經下降至0.78，雖然0.78仍表示有密切關係，但下跌亦開始表明這兩個市場更加開始獨立地進行。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報22348.88元(美元．下同)，跌1.01%(24小時比較．下同)；以太幣現報1561.38元，跌2.27%；艾達幣報0.5022元，跌1.91%；瑞波幣報0.3548元，跌1.03%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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