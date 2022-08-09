【專訪】陶冬：歐元貶值兩成，歐洲遊客湧湧（有片）

歐洲經濟即將步入衰退，但是在巴黎的古蹟處、意大利的海灘邊和西班牙的街頭上卻是遊人如鯽。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，此與去歐洲旅遊的成本因歐元貶值便宜了兩成有關。

他指，歐洲物價高騰，煤氣電力價格成倍上漲，蠶食了購買力，重創消費信心。儘管內需一片慘淡，法國、意大利、西班牙的街頭卻相當火熱，熱門一點的城市的酒店入住率超過八成，許多接近95%的極限預訂率。旅遊業，像艷麗的花朵，綻放在困境重重的歐洲大地上。

更重要的是，大量海外遊客的湧入。美國人、中東人、印度人隨處可見，歐元貶值為歐洲旅游業注入了活力。去年6月，歐元對美元匯率是1.22，現在就接近平價1比1。歐洲餐廳以貴出名，不過這兩年美國餐廳賬單翻了一倍的情況下，歐洲顯得便宜。

大量遊客的湧入，讓歐洲的機場猝不及防。機師、服務員、機場員工嚴重短缺，大量行李被運錯地方，安檢門前大排長龍。不過對於歐洲經濟來講，這些暫時性的混亂，是好的混亂。任何需求，都是好的需求。

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