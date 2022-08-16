【專訪】陶冬：美通脹或見頂 惟明年降息機會不大（有片）

美國7月CPI環比增長持平，同比從上期的升9.1%回落到升8.5%，通脹是否已經見頂？瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時認為，美國CPI在7月份見頂回落的機會很大，但不再那麼鷹派的聯儲未必意味著會轉為鴿派的聯儲，明年降息的機會現在看來還不大。

他解釋，兩大因素支持著美國物價升勢放緩。首先，石油價格回落帶來汽油和燃料價格的回落；其次，供應鏈、運輸鏈斷裂問題已經大致修復，產品價格回落。儘管如此，通脹可能在4%左右徘徊相當長的時間，而且波動很大。原因不難理解，俄烏衝突仍然充滿不確定性，任何地緣政治消息都可能令油價掉頭回升。

他續指，通脹回歸政策目標的道路會漫長、曲折，最大的原因就是就業市場和工資上漲。另外，租金上漲雖然略有放緩，但仍處在很高的水平。因此，哪怕聯儲使出洪荒之力，控制物價水平也是一個長期的過程。紐約聯儲剛剛公布的調查就顯示，消費者預期一年後CPI回落到6.2%，三年後回落到3.2%，換言之，回到2%的政策目標仍然還遙遙無期。

在此形勢下，陶博預期今年再加息125點，明年第一季度再加息25點之後停止加息。政策風險上看，明年上半年聯儲需要進一步加息的機會大過降息的機會。

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