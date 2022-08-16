《神州經脈》國有機構背書房企發債 人幣三月低外資續拋中國債券

滬深股市全日升跌爭持，滬綜指收升0.05%，報3277.88點，衝擊三千三乏力，深成指升0.08%，創業板指衝高回落，收升0.47%。兩市全日成交10202億元（人民幣．下同），較按日增加4.5%。

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中國7月新增貸款、工業生產、消費、投資、就業等經濟數據集體走樣。渣打發表報告指出，7月經濟數據差過預期，將對中國第三季、第四度和2022年全年GDP增長率的預測，分別從之前的5.3%、5.9%和4.1%，下調至3.2%、4.8%和3.3%。報告預計，中國經濟復甦的道路將艱難，因為擔心疫情反彈，地方政府可能對在「二十大」之前放寬防疫限制持審慎態度。



今日新聞精選



1. 據《路透》引述消息人士報道，內地金融監管部門推出新措施緩解內房流動性壓力。由國有增信機構中債信用增進公司對民營房企發債開展效力更強的「全額不可撤銷擔保」。部分債券有望在本月底中期業績發布截止日前完成發行。措施將對房企尤其是民營房企的債券直接進行全額擔保，對房企發債的增信效果將好於此前的「發債＋信用風險緩釋憑證」模式。相關公司包括龍湖集團(00960)、旭輝控股(00884)等多家民營房企。報道指，中債信用增進提供全額擔保的首筆龍湖集團中票（MTN）已在推進發行，此次發行規模不超過15億元，期限包括3年期和5年期。內媒則引述多家示範民營房企回應證實稱，監管計劃給予積極支持，目前正在溝通中。據了解，龍湖集團正計劃發行一筆15億元的中期票據，中債信用增進投資股份有限公司（簡稱:中債信用）將提供全額擔保不可撤銷連帶責任保證擔保。此外，大悅城控股(深:000031)2022年面向專業投資者公開發行公司債券項目已獲通過。該筆債券類別為小公募，擬發行金額50億元，承銷商/管理人為中信証券、中信建投。本次債券募集資金扣除發行費用後，擬將20億元用於償還存量公司債券，30億元用於償還其他到期債務。



2. 中國連續第七個月減持美國國債，美國財政部的最新數據顯示，中國持有的美國國債規模在6月份降至9678億美元，續創十二年新低。另據路透周一（15日）根據中債登最新數據計算，境外機構投資者7月連續第六個月減持中國銀行間債券，規模281億元，環比減持力度明顯放緩。其中，外資對中國國債轉為小幅增持，規模33億元，終結此前連續五個月減持。同時，外資7月減持政策性銀行債224億元，減持規模較上月的355億元亦放緩。過去六個月，外資累計減持中債登債券規模達4726億元。人行上海總部簡報稱，截至7月末，境外機構持有銀行間市場債券3.51萬億元，約佔銀行間債券市場總托管量的2.9%。從券種看，境外機構的主要托管券種是國債，佔比逾六成。海外投資者在7月份成為不包括中國在內的亞洲新興市場債券的淨買家，寄望於美國可能會在經濟受到影響的情況下放緩加息步伐，同時對通脹升高的擔憂也有所緩解。



3. 踏入8月，內地多個省市的高溫天氣持續，帶動電力負荷激增。為了確保電網系統平穩運行，保證居民用電，四川、江蘇、浙江及安徽等地相繼啟動有序用電模式，提倡節約用電，要求工業企業錯峰生產「讓電於民」。其中四川電力供需形勢加劇，當地啟動3級保供電調控措施，部分高載能企業，15日起至20日停產6天，讓電於民。負責蘋果手表及電腦組裝生產的富士康成都工廠停止生產6天。富士康指，停產暫時對公司運營影響不大。不少內地上市公司已發布公告，指四川廠房接獲相關部門通知，受電力供應張影響，要停產數天，包括瀘天化(深:000912)、中孚實業(滬:600595)等。國家發改委政研室主任金賢東表示，今年入夏以來，受持續性大範圍高溫天氣、經濟恢復增長等因素影響，全國用電需求持續走高；同時，由於來水偏枯，水電出力不足，導致電煤供應保障持續面臨較大壓力。8月1日至14日，全國統調電廠日均耗煤816萬噸，比上年同期增長15%；其中，8月3日耗煤849萬噸，創歷史新高。



4. 據《路透》引述消息人士表示，騰訊(00700)計劃出售所持美團(03690)價值約240億美元（約1884億港元）股份的全部或大部分，以安撫國內監管機構，並將一項歷時8年的投資變現。騰訊回應稱，不評論傳言。消息透露，近月擁有美團17%股權的騰訊一直與財務顧問接觸，研究如何執行這項大規模出售美團股份的計劃。若市場條件有利，騰訊將尋求在今年內開始出售美團股份。消息又指，騰訊一直在減持。騰訊季度財報顯示，截至3月底，其在不包括子公司在內的上市公司持股價值由去年同期的2010億美元下降890億美元。此外，高瓴資本（Hillhouse Capital）發布最新美股持倉報告顯示，第二季內，HHLR再度建倉阿里巴巴和拼多多，分別買進189萬股和139萬股，亦有增持京東，而科技和新能源依舊是HHLR的重點投資方向，另外，亦在第二季清倉滴滴出行和理想汽車。



5. 內地周一新增本土確診及無症狀感染合計2368宗，較前日略增，仍是連續多日多於2000宗。海南省三亞市周二（16日）公告，周一新增291宗確診病例（其中1宗為無症狀感染者轉歸）、492宗無症狀感染者。合計新增陽性病例783例，較上日增加5宗，仍然居高不下；8月1日至8月15日，累計確診病例3596宗、無症狀感染者4497宗。上海市衛健委通報，周一上海新增本土無症狀感染者3例，無新增本土新冠肺炎確診病例，均在隔離管控中發現。近日，上海市消保委在官方微信發文指，根據近期疫情形勢，各類培訓機構將被允許逐步恢復線下培訓服務。據《財新》報道，多家教培機構已於8月9日收到官方通知，最早可在上海社會面清零滿7天後安排復課。但由於8月11日以來上海社會面持續有新增，此前暫定的正式復課時間可能延遲。受到今年的疫情影響，上海部分教培機構從3月中旬開始就一直未營業，其中不少培訓機構經營現金流斷裂而倒閉。



6. 近期國務院常務會議決定通過發行金融債券等籌資3000億元，用於補充包括新型基礎設施在內的重大項目資本金或為專項債項目資本金搭橋，國家發改委固定資產投資司司長羅國三表示，從投向上看，政策性開發性金融工具主要用於中央財經委員會第十一次會議明確的交通水利能源等網絡型基礎設施、產業升級基礎設施、城市基礎設施、農業農村基礎設施、國家安全基礎設施等五大基礎設施建設重點領域，重大科技創新、職業教育等領域，以及其他可由地方政府專項債券投資的項目建設。不過，項目篩選時注重投資有效性，不搞大水漫灌，優先支持基礎設施重點領域項目，支持「十四五」規劃內的相關項目，支持前期工作成熟、三季度能夠盡快開工的項目，以盡快發揮作用。此外，去年6月，首批基礎設施REITs項目正式上市。一年以來，市場運行平穩，項目運營良好，下一步，將推動基礎設施REITs市場規模不斷擴容，特別是積極推進符合條件的民營企業項目發行上市，調動民間投資積極性。同時，將大力督促回收資金盡快投入新項目建設，促進有效投資，形成良性循環。



7. 微信公眾號「世界肉類進口報告」14日深夜發表一篇題為《【突發】暫停澳／新西蘭所有進口商品清關出庫，行情將迎突變》的文章稱，中國宣布暫停所有澳洲和新西蘭商品清關及貨物放行，受影響的商品類別包括肉類、乳製品以及農產品等。針對上述網傳消息，澳洲和新西蘭周二表示，他們知道中國媒體關於北京禁止從兩國進口肉類的報道，但表示他們沒有收到任何官方通知，貨物一直在正常通關。據《路透》引述澳洲農業部門一位發言人在電郵聲明中稱，澳洲駐北京大使館已與中國海關取得聯繫，得到的回復是中國官方沒有發布任何相關通知。澳洲和新西蘭均沒有牲畜口蹄疫病例報告。數據顯示，今年1-6月，中國共計進口澳洲牛肉8.35萬噸，新西蘭牛肉10.72萬噸。澳新牛肉進口量總計19.07萬噸，佔中國牛肉進口總量的12.43%。此外，美日韓聯同澳洲及加拿大，日前在夏威夷附近的美國海軍太平洋導彈靶場設施，進行導彈探測及追蹤聯合演習，旨在增強對北韓彈道導彈的靶標探測能力。在北京，外交部發言人汪文斌表示，維護半島和平穩定，符合有關各方的共同利益，需要各方互釋善意相向而行。



8. 市場料通脹觸頂，或促使聯儲局放緩加息步伐，但在全球經濟不景氣背景下，美匯指數周一仍反彈至一周高位。疊加人行突減政策息的影響持續發酵，人民幣中間價大幅下調313點至近兩周新低；即期匯率（CNY）周二早上顯著低開313點子，盤中險守6.8關，全日跌289點，收報6.7919，錄兩連貶，收盤價創5月16日以來三個月最低。交易員稱，市場對全球經濟衰退擔憂加劇，避險需求追捧美元，人民幣承壓走弱，不過逢高結匯較多限制了匯價調整空間。目前離在岸價差已擴至逾百點，離岸看貶意願若繼續上升，仍可能拖累在岸匯價表現。另外人行調降政策利率後，境內一年期同業存單利率再度轉跌，中美利差倒掛加劇使得長端掉期繼續承壓，早盤刷新逾11年新低。渣打銀行將三季度末美元／人民幣匯率預測由6.65上調至6.75，同時維持年末匯價在6.60預測不變。此外，人行將於下周一（22日）將通過香港金融管理局債務工具中央結算系統（CMU）債券投標平台，招標發行2022年第七期和第八期中央銀行票據，分別為3個月和一年期，合計涉資250億元。

撰文：經濟通中國組

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