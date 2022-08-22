  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【陶冬專訪】傑克遜年會舉行在即　惟市場難從鮑威爾掌握清晰指引（有片）

22/08/2022

　　聯儲9月將加息50點還是75點？線索會否從8月25-27日在Jackson Hole召開的年會上找到？瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，如果市場真的期待鮑威爾的年會演講給出一個清晰答案，市場會失望的，因為鮑威爾自己都沒有一個清晰答案。

 

　　他指，Jackson Hole原本只是一片荒野和一座小鎮，但自2008年金融危機之後，就被賦予了一個貨幣政策的重要符號。美國聯儲三次QE（量化寬鬆）和一次OT（扭曲操作）中，兩次QE和一次OT是由伯南克在這裏宣布的。連歐債危機最關鍵時刻，歐洲央行主席德拉吉策劃QE，第一次口風也是在這裏透露出來的。

 

　　不過對於這一次，由於聯儲需要同時追逐兩個以上的政策目標，是2008年以來首次，只能摸著石頭過河。陶博預期，鮑威爾在具體政策上將比較模糊，不會給市場清晰的指引，但是會暗示明年未必有機會降息。「不如大家搬好小板凳，欣賞一下鮑威爾的語言藝術，就算啦。」

 

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回外匯／人民幣

相關資料 - 

異動股

異動股

02269

藥明生物

53.400

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

91.200

異動股

02359

藥明康德

68.750

更多外匯／人民幣

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02269 藥明生物
  • 53.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 91.200
  • 02359 藥明康德
  • 68.750
  • 01797 新東方在綫
  • 31.250
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 168.200
股份推介
  • 09999 網易－Ｓ
  • 139.200
  • 目標︰$157.00
  • 01171 兗礦能源
  • 33.900
  • 目標︰$37.00
  • 02899 紫金礦業
  • 9.300
  • 目標︰$11.14
  • 01177 中國生物製藥
  • 3.980
  • 目標︰$4.50
  • 01876 百威亞太
  • 21.850
  • 目標︰$23.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 91.200
  • 00700 騰訊控股
  • 304.800
  • 02269 藥明生物
  • 53.400
  • 00941 中國移動
  • 52.000
  • 01211 比亞迪股份
  • 228.000
報章貼士
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.440
  • 目標︰$6.00
  • 06989 卓越商企服務
  • 3.470
  • 目標︰$4.10
  • 00291 華潤啤酒
  • 53.750
  • 目標︰$58.80
熱炒概念股
即時重點新聞

13/09/2022 17:00  《盤後部署》藥明生物瀉近兩成，已跌近嚴重超賣，現時可撈底？

13/09/2022 16:16  【外圍經濟】悼念英女王逝世，英倫銀行延後一周公布議息決策

13/09/2022 15:48  【高息巡禮】銀行推銀債退款優惠，港元定存年息達3.3厘

13/09/2022 17:47  騰訊(700)回購115萬股，涉資約3.52億元

13/09/2022 18:15  據報東亞中國行長助理陳智仁涉受賄罪遭內地公安刑事拘留

13/09/2022 17:51  【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒８２億元，買藥明沽快手

13/09/2022 08:31  【大行炒Ｄ乜】法巴降匯控至跑輸大市；大摩降舜宇至１３５元

09/09/2022 17:58  《嚟緊炒Ｄ乜》比亞迪電子業務概念廣泛，走勢轉好宜買入

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【高息巡禮】銀行推銀債退款優惠　港元定存年息達3.3厘
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》華府循生科領域再圍堵中國　習近平明起出訪中亞兩國
人氣文章

新聞>財經熱話

蔚來新車暢銷股價急飆　大行齊唱好　你跟唔跟？
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】烏克蘭閃電反攻報捷　普京教訓歐洲或升級
人氣文章

小薯茶水間

35歲退休不是夢？美國打工仔10招儲百萬美元提早退休！熱情不可當飯食？點將朋友圈升級？
人氣文章

馬拉松週記．馮華添

13周準備一場馬拉松！一步都不能蝕？循序漸進訓練＋體力超量恢復＋碳水化合物負荷法，分秒必爭！
DIVA CHANNEL
人氣文章

廚職背遊．梁芷靈

中秋佳節，人月兩團圓！世界各地都有慶祝月亮的節日，這5個節日你聽過未？
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

同是青銅方罍，為何價格相差十萬八千里？遇到疑似仙丹，該怎麼判斷？
人氣文章

Beauty

這個夏季，怎可錯過一支持久、不暈染的唇膏！Nars、YSL、Dior全新唇膏！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
港大研究發現！服用精神科藥物，患乳腺癌風險增逾3成！醫護處方宜前先為患者評估
人氣文章
針灸可改善腦梗塞後遺症？中醫︰世衛證有助恢復受損神經系統！原來晚飯後做呢3件事增腦梗風險？
人氣文章
「有一種人，無論做任何決擇，最終都會後悔」：他們總留戀沒被選的，卻不珍惜自己所選的
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/09/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/09/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/09/2022 19:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/09/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/09/2022
【高息巡禮】銀行推銀債退款優惠　港元定存年息達3.3厘
人氣文章中國故事13/09/2022
《神州經脈》華府循生科領域再圍堵中國　習近平明起出訪中亞兩國
人氣文章財經熱話13/09/2022
蔚來新車暢銷股價急飆　大行齊唱好　你跟唔跟？
人氣文章財經熱話13/09/2022
【美股反彈】黃燕娥料若美國通脹維持高水平　美元仍有反彈動力
人氣文章FOCUS13/09/2022
【FOCUS】烏克蘭閃電反攻報捷　普京教訓歐洲或升級
人氣文章香港要聞13/09/2022
【新冠肺炎】李家超：內地來港人士毋需接種疫苗因風險較低
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金