【陶冬專訪】傑克遜年會舉行在即 惟市場難從鮑威爾掌握清晰指引（有片）

聯儲9月將加息50點還是75點？線索會否從8月25-27日在Jackson Hole召開的年會上找到？瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，如果市場真的期待鮑威爾的年會演講給出一個清晰答案，市場會失望的，因為鮑威爾自己都沒有一個清晰答案。

他指，Jackson Hole原本只是一片荒野和一座小鎮，但自2008年金融危機之後，就被賦予了一個貨幣政策的重要符號。美國聯儲三次QE（量化寬鬆）和一次OT（扭曲操作）中，兩次QE和一次OT是由伯南克在這裏宣布的。連歐債危機最關鍵時刻，歐洲央行主席德拉吉策劃QE，第一次口風也是在這裏透露出來的。

不過對於這一次，由於聯儲需要同時追逐兩個以上的政策目標，是2008年以來首次，只能摸著石頭過河。陶博預期，鮑威爾在具體政策上將比較模糊，不會給市場清晰的指引，但是會暗示明年未必有機會降息。「不如大家搬好小板凳，欣賞一下鮑威爾的語言藝術，就算啦。」

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