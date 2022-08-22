《神州經脈》LPR非對稱調降撐樓市 四川限電延五日 滬指高收

美股上周五（19日）創6月以來最大跌幅，反映中概股表現的金龍中國指數錄四連跌，人行周一（22日）對8月貸款市場報價利率（LPR）不對稱降息，一年期LPR下調5個基點至3.65%，五年期以上則降15基點至4.30%，市場認為此次LPR調整穩內房目的明確，彰顯宏觀經濟下行壓力下，定向支持樓市是當前降息政策的重點。滬深股市低開高走，滬綜指低開0.26%，之後在汽車、煤炭、地產股支持下轉升，全日收升0.6%，報3277.79點；深成指升1.19%，創業板指升1.64%。

在江西九江，中國最大淡水湖鄱陽湖已於19日進入低枯水期，原本處於鄱陽湖中的千年石島「落星墩」完全露出。（中新網圖片）



人民銀行連續第19日進行20億元（人民幣．下同）7天期逆回購操作，完全對沖到期量。兩市成交連續第五個交易日破萬億，成交10264億元，按日少8.1%。



市場普遍認為，8月LPR報價下調符合市場預期，5年期調降主要還是對沖經濟下行壓力和社融萎縮，非對稱降息重點則在於回應地產下行。因為若1年期LPR下調幅度過大，容易加劇企業對銀行的套利行為，降低政策效果。



今日新聞精選



1. 國務院總理李克強18日主持召開國務院常務會議，決定免徵新能源汽車購置稅政策，再延期實施至明年底，促進大宗消費。會議稱，為擴大消費、培育新增長點和促進新能源汽車消費、相關產業升級、綠色低碳發展，會議決定，將已兩次延期實施、今年底到期的免徵新能源汽車購置稅政策，再延期實施至明年底，預計新增免稅1000億元。此外，保持新能源汽車消費其他相關支持政策穩定，繼續免徵車船稅和消費稅，在上路權限、牌照指標等方面予以支持。建立新能源汽車產業發展協調機制，堅持用市場化辦法，促進整車企業優勝劣汰和配套產業發展，推動全產業提升競爭力。大力推進充電樁建設，納入政策性開發性金融工具支持範圍。會議又部署推動降低企業融資成本和個人消費信貸成本的措施，加大金融支持實體經濟力度；部署加大困難群眾基本生活保障力度的舉措，兜牢民生底線；確定支持養老托育服務業紓困的措施，幫扶渡過難關、恢復發展。



2. 官媒《央視》報道，住建部、財政部、人行等有關部門近日出台措施，通過政策性銀行專項借款方式支持已售逾期難交付住宅項目建設交付。報道指，專項借款精準聚焦「保交樓、穩民生」，嚴格限定用於已售、逾期、難交付的住宅項目建設交付，實行封閉運行、專款專用。報道還提到，部分房地產企業長期依賴高負債、高槓桿、高周轉的發展模式，在疫情衝擊和市場下行壓力加大的情況下，銷售回款不暢、新增融資受阻，資金鏈出現問題，導致部分已售商品住宅項目因資金周轉困難而停工或逾期交付，損害購房人合法權益，影響社會穩定。住建部強調，「保交樓、穩民生」要落實地方政府屬地責任，切實維護購房人合法權益。同時對逾期難交付背後存在的違法違規問題，依法依規嚴肅查處；對項目原有預售資金被挪用的，追究有關機構和人員責任。



3. 內地高溫天氣持續，電力供應難改善，據多家內媒報道，四川原定於8月20日結束的工業限電停產又被延長5日，至8月25日24時才結束。同時，國網重慶市區供電公司發布特別申明，指專業管理部門和個人從未向外界發布用電將全停的信息。不過，重慶市發布調整部分商場營業時間的緊急通知。從8月22日開始，營業時間調整為每日16:00－21:00。此外，曾發函向四川商請支持汽車產業鏈電力保障的上海，21日也發布通知稱，為貫徹落實《2022年上海市迎峰度夏有序用電方案》要求，8月22日（星期一）、8月23日（星期二）上海暫停開放黃浦江沿岸外灘、北外灘、小陸家嘴地區的景觀照明（包括媒體幕牆）。在高溫天氣影響下，內地多個省份用電負荷屢創新高。從國家能源局獲悉，今年前7月，全國新增發電裝機容量8443萬千瓦，比上年同期多投產1618萬千瓦。其中，風電和太陽能發電新增裝機容量同比增加，水電、火電和核電新增裝機同比減少。8443萬千瓦相當於近4個三峽電站的總裝機容量。



4. 內地新冠疫情持續，上周日（21日）新增1824宗本土感染，超過四成來自海南。《新華社》報道，目前海南疫情已出現拐點，每日新增感染者數量持續下降，三亞疫情傳播指數Rt值降到0.9，主要傳播鏈基本阻斷。海南省新冠肺炎疫情防控工作指揮部新聞發布會上表示，經綜合分析研判，決定從本周二（23日）起，海南省「分區域、分批次」逐步恢復漁船出海作業。目前第一批符合開海條件的有5個市縣，包括文昌、海口、瓊海、澄邁、昌江。國務院副總理孫春蘭連日在海南調研疫情，她表示三亞疫情擴散勢頭得到有效遏制，要分級分類精準施策，疫情較重地區要加密核酸篩查，加大密接判定和隔離力度，盡快撈淨管控風險人員、實現社會面清零；要及時動態調整小區管控措施，對多輪篩查沒有病例的小區，該降級的降級，該解封的解封。此外，針對近期全國疫情多點散發、多地頻發的情況，國鐵集團對涉疫地區始發、途經的普速旅客列車，推行以車廂為單位實行靜態管理，最大限度減少旅客在車廂內流動。



5. 福布斯中國日前發布「2022中國數字經濟100強」榜單，騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)和中國移動(00941)(滬:600941)位列前三甲，在數字經濟發展方面表現突出。京東(09618)、中國電信(00728)(滬:601728)、美的集團(深:000333)、工業富聯(滬:601138)、中國聯通(00762)(滬:600050)、聯想集團(00992)和小米(01810)分別位於第四至第十名。榜單從企業總市值、總資產、總營業收入和淨利潤，四方面對電子、計算機、家用電器、通信、傳媒、商貿零售和機械設備等領域具有較強數字經濟屬性的企業發展現狀以及行業趨勢等進行分析，評估企業數字經濟水平。上榜的100家企業去年總營收達到9.9萬億元，接近中國2021年GDP的十分之一，顯示出頭部數字經濟企業在國民經濟中的重要價值。在利潤方面，入選企業的總利潤達7326億元。榜首企業騰訊去年總收入為5601.2億元，同比增長16%；淨利潤為2248.22億元。近年，騰訊積極擁抱產業互聯網，以服務B端為主的數實經濟收入成為其新增長引擎。



6. 商務部公布，2022年1-7月，中國企業承接服務外包合同額10940億元，執行額7351億元，同比分別增長12.1%和13.1%。其中，承接離岸服務外包合同額6142億元，執行額4200億元，同比分別增長11.5%和10.8%。以美元計算，1-7月承接服務外包合同額1686億美元，執行額1132億美元，同比分別增長15.4%和16.4%。其中承接離岸服務外包合同額949億美元，執行額648億美元，同比分別增長14.7%和14.1%。此外，商務部新聞發言人就《數字經濟夥伴關係協定》（DEPA）成員國決定成立中國加入工作組有關情況答記者問。發言人表示，下一步，中方將在加入工作組框架下，全面做好加入DEPA的準備，與DEPA成員開展實質性談判，持續推進加入進程。中方願與各國共同塑造開放、安全的數字經濟發展環境，共享數字經濟發展紅利，為推動全球數字經濟發展作出積極貢獻。商務部早前公布，2022年8月18日，根據《數字經濟夥伴關係協定》（DEPA）聯合委員會的決定，中國加入DEPA工作組正式成立，全面推進中國加入DEPA的談判。



7. 內地高溫天氣持續，中央氣象台21日18時繼續發布氣象乾旱橙色預警，預計未來3天旱情將持續。農業農村部召開會議，稱應對乾旱奪取秋糧豐收是首要任務。農業農村部召開部黨組會議，研究抗御南方高溫乾旱奪取秋糧豐收有關工作。會議指出，要把應對高溫乾旱、奪取秋糧豐收作為當前首要任務，深入分析高溫熱害和乾旱對中晚稻、玉米等作物生長發育進程的影響，分區域分作物採取針對性抗災救災措施，盡最大努力減少損失，堅決打贏秋糧豐收保衛戰。央氣象台21日發布，江蘇南部、安徽南部、河南西南部、湖北西部、浙江大部、福建大部、江西、湖南、貴州大部、重慶、四川大部、甘肅東南部和西藏中東部等地存在中度至重度氣象乾旱，局部特旱。預計未來3天，上述旱區大部仍維持高溫少雨天氣，氣象乾旱將持續發展。



8. 投資者料聯儲局鷹派政策將鞏固美元強勢，美匯指數上周五突破108.10，或0.58%，周線漲2.34%，是2020年4月以來最大單周漲幅。人民幣中間價兩連貶，刷近兩年新低；即期匯率（CNY）周一早上低開114點子，報6.8202已是全日高位，全日挫296點，報6.8384，錄兩連貶，收盤價創2020年9月10日以來近兩年新低。離岸價跌穿6.85關。交易員稱，中國經濟基本面欠佳，人行調降LPR利率給人民幣帶來更多貶值壓力；另外短期美元強勢不改，外幣壓力沒有緩解前，人民幣料仍有調整空間。中美利差倒掛加深的預期亦續施壓掉期，長端掉期再度下破1000點關口，並刷新逾11年新低。招商銀行最新周度展望稱，此次讓人民幣貶值受美指走強的影響較大，人民幣在非美貨幣中表現仍然強勁，表現勝過其他G10貨幣，另外中國高貿易順差仍對人民幣構成一定支撐。

撰文：經濟通中國組

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