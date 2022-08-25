  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【通脹失控】溫灼培：英鎊兌港元離9算不遠！

25/08/2022

　　一年一度的全球央行年會周四（25日）起一連三日舉行，聯儲局主席鮑威爾將於周五（26日）晚發表講話。市場預計鮑威爾或放鷹，美匯指數周二（23日）一度高見109.27，與上月中旬創下的近20年高位僅差0.02。與此同時，英鎊兌港元則由9.1938，反彈至9.3附近，究竟英鎊後市何去何從？


美國加息在所難免


　　恒生銀行首席市場策略員溫灼培接受《經濟通通訊社》專訪時表示，若鮑威爾的言論「鴿」，料為英鎊帶來短期支持；相反，則對英鎊帶來更大沽壓。縱使美國7月消費者物價指數（CPI）按年升幅，由6月的9.1%回落至8.5%，惟考慮到現時美國聯邦基金利率僅處於2.25至2.5厘，局方能成功壓抑通脹仍屬困難之事。故此，溫灼培相信，即使鮑威爾在貨幣政策上轉「鴿」，也只會是降低加息幅度，繼續加息仍在所難免。

　
英國加息於事無補

　
　　英國方面，溫灼培以「失控」形容通脹情況。英國上月CPI破十，達10.1%，為40年來首次達到雙位數升幅。眾所周知，英國在10月份需要進一步上調電費及煤氣費。屆時可想像英國通脹隨時更高、更失控！再者，英國多個工會正接連為爭取加薪而相繼罷工，料造成螺旋效應，並進一步推高通脹。


　　溫灼培直指，以現時1.75%官方息率，難於壓抑10.1%通脹率。換言之，英倫銀行日後仍可能要大舉加息。不過，他認為，英國與俄羅斯在經濟上分割令能源價格大幅上漲，才是英國高通脹的主因，故加息並不能對症下藥。只是，英倫銀行不能坐視不理，否則會被民眾指責。他強調，進取加息，非但未必能有效遏抑通脹，還可能令英國經濟雪上加霜。


　　事實上，英國上季GDP按季已見收縮0.1%。英倫銀行早前已估計，其經濟於今年底將進入衰退，並有機會維持至2024年。


　　在如此環境下，溫灼培料英鎊後市易跌難升，兌港元不排除會逐步向9算水平邁進，9.6則有大阻力。他最後提醒，蘇格蘭民族黨已定下明年10月19日作脫英公投，屆時英鎊沽壓或更大。

 

 

撰文：經濟通記者梁凱菱

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回外匯／人民幣

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

93.800

異動股

03690

美團－Ｗ

177.300

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

246.200

更多外匯／人民幣

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 93.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 177.300
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 246.200
  • 01024 快手－Ｗ
  • 73.750
  • 01088 中國神華
  • 25.750
股份推介
  • 01205 中信資源
  • 0.500
  • 目標︰$0.52
  • 02003 維信金科
  • 3.100
  • 目標︰$4.00
  • 01286 鷹普精密
  • 2.300
  • 目標︰$3.20
  • 03331 維達國際
  • 22.350
  • 目標︰$24.00
  • 00005 滙豐控股
  • 49.050
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 93.800
  • 00700 騰訊控股
  • 325.000
  • 00388 香港交易所
  • 331.600
  • 02333 長城汽車
  • 12.040
  • 03690 美團－Ｗ
  • 177.300
報章貼士
  • 01205 中信資源
  • 0.500
  • 目標︰$0.52
  • 00322 康師傅控股
  • 13.620
  • 目標︰$16.00
  • 03948 伊泰煤炭
  • 12.540
  • 目標︰$12.30
熱炒概念股
即時重點新聞

25/08/2022 16:21  《盤後部署》京東阿里升勢強勁，料恒指短線能企二萬關

25/08/2022 16:38  中石油(00857)中期多賺55.3%，派息20.258分

25/08/2022 17:51  國壽(02628)中期少賺38%，新業務價值跌14%

25/08/2022 16:46  信置(00083)全年純利跌40.5%，派末期息增至42仙

25/08/2022 16:48  申洲國際(02313)中期純利升6.3%，派息1.06港元

25/08/2022 17:50  【北水炒Ｄ乜】淨流出８﹒０４億元，買中海油沽恒生國企

25/08/2022 11:19  【大行炒Ｄ乜】碧服績後再遭大行集體勁削目標，九毛九遭匯證降級

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【通脹失控】溫灼培：英鎊兌港元離9算不遠！
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》國務院續泵水穩經濟　A場滬強深弱　人幣止步五連貶
人氣文章

新聞>財經熱話

《蒙牛很牛》業績勝預期股價飆一成　券商看得牛大和$59高盛$54.9
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

內地節目食豬糧掀熱議 容祖兒︰想養豬好耐
人氣文章

小薯茶水間

強烈熱帶風暴馬鞍逼港｜周四直襲馬鞍山？做齊6個家居防風措施保平安！停電、水浸點算？（附緊急熱線名單）
人氣文章

Foodie What’s On

平絕全行？壽司店推限定優惠Omakase！最平$290歎16道菜？指定時段全單85折！必試罕有「吞拿魚腦天」
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

他說會辦理離婚，把關係處理好？愛上人夫，一切真的如此簡單嗎？
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

你身邊也有《安眠書店》的Joe嗎？還以為一切皆是緣分，原來是他一直監視 IG 製造的巧合！
人氣文章

酒意人生．梁淑意

葡萄酒樽選無色好還是有色好？可以用其他物料嗎？酒樽用料設計有學問！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
嶄新甲狀腺手術 無疤痊癒速度快 外觀健康兩者兼得
人氣文章
最新疫情｜疫情再創新高！新增8,282宗本地個案！環球護老院3樓須撤離！公立醫院婚宴群組多5名醫生確診 7
人氣文章
為甚麼食完包裝食品會肚脹放屁？與食物添加劑有關！營養師：小心這兩大脹氣「慣犯」！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/08/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/08/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/08/2022 20:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/08/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話25/08/2022
【通脹失控】溫灼培：英鎊兌港元離9算不遠！
人氣文章中國故事25/08/2022
《神州經脈》國務院續泵水穩經濟　A場滬強深弱　人幣止步五連貶
人氣文章財經熱話25/08/2022
《蒙牛很牛》業績勝預期股價飆一成　券商看得牛大和$59高盛$54.9
人氣文章財經熱話25/08/2022
《盤後部署》京東阿里升勢強勁，料恒指短線能企二萬關
人氣文章FOCUS25/08/2022
【FOCUS】國常會穩增長2.0　兩大重點值留意
人氣文章財經熱話25/08/2022
友邦受累疫情中期盈轉虧　惟獲大行唱好兼增派息股價造好　最牛大摩睇$111
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金