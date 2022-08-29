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【陶冬專訪】三任聯儲主席抗滯脹的故事(有片)

29/08/2022

　　美國經濟正面臨滯脹的風險，被市場押注為「骨子裏是鴿派」的聯儲主席鮑威爾，上周五（26日）卻在Jackson Hole全球央行年會領銜放鷹，一句加息「no place to stop or pause」，並警告不可避免給企業和家庭帶來「some pain」，觸發美股暴瀉，美元指數衝上109大關。

 

　　瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時，就回顧了70年代中的聯儲主席伯恩斯和80年代初的聯儲主席沃克爾開出的不同政策處方，得到不同的經濟結果，一探鮑威爾會選哪一條路。

 

　　他指，在現代歷史上，滯脹只發生過兩次，第一次在1973-75年，第四次中東戰爭和石油輸出國組織的原油禁運，催生出了第一次滯脹。第二次在1979-81年，伊朗霍梅尼革命摧毀了伊朗的石油產能，原油價格再次暴升，催生出了第二次滯脹。由於這兩次滯脹相隔很近，也有人合在一起稱其為滯脹時代。

 

　　在第一次滯脹期，為了遏制通脹，時任聯儲主席伯恩斯在1972年3月到1974年7月的兩年半時間，政策利率從3.18%急升到13.55%。此後美國經濟迅速跌入衰退，聯儲又極速將聯邦基金利率降到4.75%。

 

　　伯恩斯的快進急退，留下一個巨大的隱患，就是通脹預期。

 

　　由於人們對通脹的預期沒有改變，儘管通脹率有所回落，工資與物價的螺旋上升機制並沒有被切斷。伊朗危機觸發了第二次石油危機，石油價格從13美元上升到33美元一桶，美國通脹很快掉頭回升，1979年達到11.3%，並維持在雙位數長達三年的時間。

 

　　1979年沃克爾接任聯儲主席，他在1980年遵循過去的漸進式加息，但是發現通脹並不受控，於是在1980年改變策略，不再投鼠忌器，將聯邦基金利率推高到接近20%。美國經濟陷入長達5個季度的衰退，但終於遏制了通脹勢頭。

 

　　陶博指，沃克爾「犧牲增長專注通脹」的做法得到了多數經濟學家的讚賞，而伯恩斯的「通脹/增長兼顧」的做法就一般被認為不成功。「鮑威爾是伯恩斯，還是沃克爾呢？我們拭目以待。」

 

 

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