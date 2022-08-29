《神州經脈》中概股審計協議達成 滬指曾穿三千二 人幣跌跌不休

美聯儲主席鮑威爾在美國Jackson Hole年會上發表講話，明確承諾美聯儲將加息直到通脹顯著放緩，而國際貨幣基金組織第一副總裁更表示，美國通脹將至少持續一兩年，至於國際清算銀行行長則警告稱，如果各國中央銀行不與政府合作解決供應鏈問題，通脹問題將導致全球經濟持續疲軟的風險。

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對於步入政策降息的中國而言，環球央行轉鷹將擴大走資恐慌，中國周一（29日）早上開市呈股匯雙殺局面，滬深股市周一早上大幅低開，滬綜指低開1%，報3203.1點，開市後不久更跌穿三千二。金融、地產股領跌，不過盤中軍工及基建板塊大力拉漲，令滬指跌幅快速收窄，午後保持窄幅上落，最終全日收報3240.73點，倒升0.14%收場；深成指則跌0.34%，創業板指跌0.37%。



值得留意的是，市況坐過山車影響交投，兩市成交8458億元（人民幣．下同）創一個月新低，較上周五（26日）成交大減9%，外資循陸股通淨流入超過21億元。



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1. 中美就中概股審計監管達成協議，將於近期啟動相關合作。不過，雙方對執行細節有不同說法，中方指，美方須通過中方監管部門獲取審計底稿等文件，美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）的聲明則指，新協議賦予PCAOB權力去自行決定被抽查的公司、審計業務和潛在違規行為，而無需諮詢中國當局，也無需中國當局提供意見。中證監指出，協議是中美雙方監管機構在解決審計監管合作這一共同關切問題上邁出的重要一步。美方則表示這只是第一步，美國證券交易委員會主席發表聲明指，由於審計工作需時，如果要在年底前完成，美方人員必須在9月中前去到中國內地及香港。如果無法做到這一點，200家中國公司仍將面臨在美國證券市場的交易禁令。另據南韓《東亞日報》引述外交官報道，對於限制中國獲得晶片製造設備的要求，美國將豁免南韓晶片廠商，允許三星電子和SK海力士為其在中國的工廠進口美國設備。



2. 國家統計局27日公布數據顯示，1至7月，全國規模以上工業企業營業收入同比增長8.8%，保持較快增長；企業利潤同比下降1.1%。1-7月份，規模以上工業企業實現營業收入76.57萬億元，同比增長8.8%；發生營業成本64.85萬億元，增長10%；營業收入利潤率為6.39%，同比下降0.63個百分點。7月末，規模以上工業企業資產總計149.68萬億元，同比增長10.0%；負債合計85.08萬億元，增長10.5%；所有者權益合計64.60萬億元，增長9.4%；資產負債率為56.8%，同比提高0.2個百分點。統計局工業司高級統計師朱虹表示，工業企業效益延續恢復態勢，但受多種因素影響，企業利潤小幅下降，成本水平仍然較高，部分行業市場需求不足凸顯，經營壓力有所增加，加之國內外環境更趨複雜嚴峻，工業經濟持續穩定恢復仍需付出艱苦努力。7月當月，汽車製造業利潤同比增長77.8%，增速較6月份加快30.1個百分點。7月份，裝備製造業利潤同比增長6.8%，增速較6月份加快2.7個百分點，連續3個月回升。另一方面，1至7月份，原材料製造業利潤同比下降21.6%，降幅較上半年擴大7.6個百分點，是下拉工業企業利潤增速最多的行業板塊。



3. 全國周日（28日）新增本土陽性1556宗，宗數稍見回升。北京周日新增1例本土確診，住朝陽區。臨近北京的河北省疫情擴大，28日0-24時，河北省新增新型冠狀病毒肺炎確診病例3例（石家莊市橋西區）；新增無症狀感染者42例，其中石家莊市26例（橋西區19例、裕華區6例、鹿泉區1例），承德市16例（雙橋區14例、高新區2例）。深圳疫情令人關注，周日新增13宗本土個案，其中11宗在深圳，包括9宗確診病例和2宗無症狀感染，患者主要來自福田區及羅湖區。兩個地區周日起顯著加大疫情防控力度。羅湖區、福田區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部發布內容相似的通告稱，決定即日起在羅湖全域（除桂園街道、南湖街道、筍崗街道外）、福田全域（除園嶺街道、華強北街道、南園街道外）實施管控措施。各類卡口24小時值守，嚴格執行體溫必測、口罩必戴，查驗24小時核酸陰性證明或24小時內核酸採樣記錄。周一起，深圳24個地鐵站，包括國貿站及華強北站等暫停營運，列車不會在這些站停下，具體恢復時間將會另行通知。巴士方面，途經福田區園嶺及羅湖區桂園等六個地區的多條路線，將會實行跳站運行或暫停營運。



4. 國務院穩住經濟大盤督導和服務組27日在鄭州召開現場辦公會，圍繞基礎設施、重點工程、民生保障等項目建設開展現場協調和服務。督導和服務組組長、中國人民銀行行長易綱主持會議並講話，省長王凱出席並提出要求。易綱指出，督導和服務組將進一步完善長效協調工作機制，充分發揮優勢，耐心細致工作，在擴大投融資、提高審批效率等方面給予河南更多支持，積極幫助解決實際困難。希望河南加強項目謀劃儲備，提高項目申報質量，推動更多項目進入國家大盤子，強化施工能力、原材料供應等保障，確保項目順利開工建設，盡快形成更多實物工作量。此外，8月26日至29日，國務院穩住經濟大盤督導和服務工作組到浙江省開展督導指導。工作組組長、財政部部長劉昆指出，希望浙江進一步加快推進項目建設，鞏固經濟回升基礎，著力穩住市場主體，為穩定全國經濟大盤挑起大樑、發揮更大作用。另據《路透》上周五從六位消息人士處獲悉，內地金融監管部門近一段時間以來採取加強窗口指導等方式，引導銀行將更多資金投向實體經濟。



5. 國家財政部周一公布，1-7月，國有企業利潤總額26755.4億元，同比下降2.1%，降幅與1-6月相同。其中中央企業同比增長4.3%；地方國有企業同比下降15.3%。期內，國有企業營業總收入457796.3億元，同比增長9.5%。其中中央企業同比增長10.6%；地方國有企業同比增長8.1%。7月末，國有企業資產負債率64.4%，上升0.1個百分點，中央企業67.1%，上升0.2個百分點，地方國有企業63.1%，上升0.1個百分點。另據中汽協公布，1-7月汽車製造業利潤2739.4億元，同比下降14.4%，降幅比1-6月縮小11.1個百分點，佔規模以上工業企業利潤總額的比重為5.6%。營收方面，首七月汽車製造業完成營業收入48787.8億元，同比下降0.3%，降幅比首6月收窄3.9個百分點。



6. 國務院總理李克強向2022世界新能源汽車大會致賀信，指中國的新能源汽車產業已進入全面市場化拓展期，中國對新能源汽車產業的支持政策是符合國際規則，對在華註冊的新能源汽車企業是一視同仁。他表示，中國將繼續以開放的姿態，深化新能源汽車產業相關領域的國際合作，以合作促發展，以發展促升級，同各方更好實現互利共贏。李克強指出，中國是汽車生產和消費大國，近年來新能源汽車產業發展迅速，產銷量和保有量位居世界前列，已進入全面市場化拓展期。發展新能源汽車不僅有利於先進製造業和綠色低碳發展，也有利於豐富消費者選擇和提供高質量產品。此外，中國交通運輸新業態協同監管部際聯席會議辦公室，向4間互聯網道路貨運平台公司，包括快狗打車(02246)、滴滴貨運、滿幫集團及貨拉拉，進行提醒式約談。約談指4間公司整改部分事項取得階段性成效，但從網民留言、明察暗訪、群眾來電來信等渠道發現，部分平台公司依然存在多重收費、壓價競爭、運營不規範等問題，損害貨車司機合法權益。



7. 國家財政部表示，會同水利部、農業農村部研究，26日緊急通過中央預備費安排農業生產和水利救災資金100億元，全力支持各地做好抗旱救災、秋糧防災穩產、保障群眾飲水安全等相關工作。國務院副總理胡春華27日至28日在江西實地督導農業抗旱保豐收工作。他強調，要採取有力有效措施抓好水稻等秋糧抗旱保豐收，最大限度降低災害損失，努力保持全年糧食生產穩定。胡春華強調，要科學研判旱情發展態勢，強化分類指導和技術服務，幫助農民有效抗旱保苗、及時改種補種。要加大抗旱資金和物資保障力度，加快資金撥付進度，做好用電、用油等應急保供，確保抗旱減災需要。另據《央視》從國家電網了解到，隨著氣溫下降，局部地區降雨，四川用電緊張的局面得到緩解。據介紹，28日四川水電日發電能力為4.6億千瓦時，比前段時間最低值回升了9.5%。截至28日中午12點，四川省一般工商業用電已經全部恢復，除高載能行業外，大工業用電正在逐步恢復用電。後續水電來水持續好轉後，大工業用電將全部恢復正常用電。



8. 美國聯儲局主席鮑威爾上周五在全球央行年會上發表鷹派演說，預告下月仍會激進加息，再次為美元注入上升動力。人民幣中間價貶逾2百點刷兩年新低，即期匯率（CNY）周一早上低開369點子，報6.8990，開盤後很快跌穿6.9、6.91及6.92關，全日瀉589點，收報6.9210，錄兩連貶，收盤價創2020年8月20日以來逾兩年新低。交易員稱，周一人民幣中間價仍明顯強於預期，中間價連續較大偏離或表明監管層的維穩意願仍較強。上周五美聯儲主席的鷹派言論直接擊碎了轉鴿預期，美指重返20年高點，非美貨幣紛紛下挫，離在岸人民幣亦跟隨調整，人民幣匯率彈性上升，有利於釋放市場壓力，當然如果匯率跌勢過快，可能會招致監管出手維穩。中金外匯團隊預計，近期人民幣匯率波動較大，糾偏力度與糾偏幅度成正比的邏輯之下，人民幣進一步貶值或會帶來糾偏力量。預計本周人民幣匯率區間或為6.80-6.90。

撰文：經濟通中國組

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