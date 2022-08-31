《神州經脈》官方製造業PMI續收縮 滬綜指上演三千二攻防戰

國家統計局公布，8月製造業採購經理指數（PMI）為49.4%，低於臨界點，比上月回升0.4個百分點，且略高於市場預期的49.2%，製造業景氣水平有所回升，但仍處於萎縮區間。統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，總體上看，面對疫情、高溫等不利因素影響，各地區各部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，企業積極應對，中國經濟繼續保持恢復發展態勢。

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中共二十大將落實在10月16日北京召開，惟比亞迪(深:002594)受巴菲特減持H股影響急跌，拖累汽車股走低，加上能源股受挫，滬綜指半日跌超過1%失守三千二，低見3184.39點，創8月4日以來新低，到了午後大市上演三千二攻防戰，金融及白酒板塊急漲救市，滬指收回失地甚至倒升，但去到尾盤重見跌勢，總結全日收跌0.78%，報3202.14點，三千二幸保不失，整個8月滬綜指下跌1.57%。至於深市方面，深成指周三（31日）續跌1.29%，創業板指挫1.6%。



總結兩市全日成交10024億元（人民幣．下同），從低位重返萬億關口，按日大增19.5%，值得留意的是資金循陸股通淨流出79億元。



今日新聞精選



1. 在美國眾議院議長佩洛西訪台後，中國宣布暫停中美氣候變化商談。中國外交部周三在對《路透》的回覆中表示，美方應消除佩洛西竄台負面影響，為中美氣候變化合作創造必要條件。回覆稱，「中方敦促美方切實承擔歷史責任，大幅提升減排力度，盡早兌現對發展中國家的支持承諾。」。此外，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）接受《華爾街日報》採訪時表示，總統拜登仍未決定是否放寬對中國進口商品的關稅，拜登正在權衡對此事對通脹以及美國工人的影響。另據《路透》引述消息人士指，在中美就中概股審計監管達成初步協議後，美國監管機構選定阿里巴巴(09988)、京東(09618)及百勝中國(09987)等在美國上市的中國企業，由9月開始首先在香港進行監管檢查。自阿里巴巴被列入潛在摘牌名單後，便轉換為於香港聯交所雙重主要上市，有關申請已獲香港聯交所確認，轉換生效日將於2022年底前生效。



2. 全國周二（30日）新增本土陽性1675宗，西藏仍是疫情最嚴重的地區，新增逾700宗病例。廣東疫情升溫，昨增46宗個案中，深圳佔35宗，廣州佔5宗。廣州海珠區在常態化核酸篩查中發現核酸檢測異常情況，為防止疫情傳播，決定從周三8時至9月2日24時，強化海珠區社會面疫情防控措施通告如下:海珠區區內中小學階段學校、幼兒園暫停返校及線下教學、校外培訓機構暫停線下教學，托育、托管機構暫停服務。海珠區北至濱江西路-濱江中路、南至昌崗西路-昌崗中路、西至珠江、東至東曉路區域內，實行「強化社會面管控、嚴格限制人員聚集」防控措施。上海在連續兩日疫情零新增後，周二又出現2宗新冠陽性病例，其中一宗為社會面新增病例。廣州市周二新增7宗新冠病毒陽性個案，2人在社區常態化核酸檢測發現，5人屬密切接觸者，大部分患者居住在海珠區，海珠區相關區域劃定風險區域，部分地鐵、巴士站停運，中小學、幼兒園暫停面授課，堂食暫停等。



3. 統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀8月官方製造業及服務業PMI指，8月，生產指數為49.8%，與上月持平，新訂單指數為49.2%，高於上月0.7個百分點，兩個指數均繼續位於收縮區間，表明製造業產需恢復力度仍需加強。8月，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為44.3%和44.5%，比上月上升3.9和4.4個百分點，製造業市場價格總體水平降幅收窄。大、中型企業PMI有所回升。大型企業PMI為50.5%，比上月上升0.7個百分點，升至擴張區間。中型企業PMI為48.9%，比上月上升0.4個百分點，景氣水平有所改善。小型企業PMI為47.6%，比上月下降0.3個百分點，景氣水平繼續下降，小型企業生產經營壓力較大。8月份，受疫情及高溫天氣等因素影響，服務業商務活動指數降至51.9%，比上月回落0.9個百分點，仍高於臨界點，服務業擴張步伐有所放緩。住宿、餐飲、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務等行業商務活動指數均高於55.0%，相關行業業務總量保持較快增長。同時，房地產、租賃及商務服務、居民服務等行業商務活動指數繼續位於收縮區間，行業市場活躍度下降。



4. 據英國《金融時報》引述兩名知情人士報道稱，投資中國恒大集團(03333)債券的全球基金已為恒大集團制定債務重組計劃--要求董事局主席許家印自掏腰包償還債務。知情人士表示，債券持有人最近提交了對中國恒大200億美元境外債的重組方案，境外債權人建議許家印買入恒大發行的新股，公司用這些資金來償還部分離岸債務。今年7月，恒大表示將向離岸債權人提供資產打包方案，其中可能包括兩家海外上市公司的股份，以此作為優惠條件。早前《華爾街日報》報道，當時恒大並未明確說明計劃減記多少面值約200億美元的境外債務。經過幾個月的工作，恒大公司仍未發布具體計劃，只表示將在「2022年內」的某個時候發布。此外，新能源車巨頭比亞迪(01211)(深:002594)遭股神巴菲特減持的消息曝光，據港交所文件顯示，巴菲特旗下的投資公司巴郡，上周三（24日）於場內減持比亞迪33.1萬股H股或0.12%，每股平均價約277港元，套現3.69億港元。此為巴菲特持有比亞迪14年來的首次賣出。據比亞迪中期業績披露，截至6月底，巴菲特原持有2.25億股比亞迪，對比最新持股量的2.19億股，減少約628.1萬股。



5. 生態環境部部長黃潤秋30日主持召開部常務會議，貫徹落實國務院第十次全國深化「放管服」改革電視電話會議精神，審議並原則通過廣東陸豐核電5、6號機組環境影響報告書（建造階段）審評情況。會議強調，核電是實現碳達峰碳中和目標的重要支撐和能源綠色低碳轉型的重要選項。在嚴格監管、確保絕對安全的前提下有序發展核電。對此次審議的兩台機組，要加大監督檢查力度，督促營運單位切實承擔全面責任，有效運轉安全管理體系，切實防範核安全風險。要加強核電廠環境影響評價的事中事後監管，督促營運單位落實監管要求，確保核電廠建造符合生態環境保護各項法律法規標準。



6. 北京保障房、深圳人才安居和廈門安居集團首批3隻保障性租賃住房REITs在滬深證券交易所同步上市交易，中證監副主席李超周三出席上市儀式並致辭時表示，下一步，中證監將會同相關部門和單位推動基礎設施REITs常態化發行十條措施落地實施，進一步促進盤活存量資產，助力穩定宏觀經濟運行，推動REITs立法。三隻REITs開盤不久便悉數漲停。公募REITs設置首日30%的漲跌幅比例限制，非上市首日漲跌幅比例限制為10%。此外，據《廣州日報》從廣州市地方金融監管局獲悉，粵開資本投資有限公司於8月29日獲批廣東省合格境內有限合夥人境外投資（QDLP）試點資格，試點額度10億元人民幣，這是廣州首個QDLP試點項目正式落地。去年11月，《廣東省開展合格境內有限合夥人境外投資試點工作暫行辦法》發布，這意味著繼深圳之後，廣東全省範圍內均可開展QDLP試點。據了解，QDLP試點在投資主體、範圍、方式等方面更加開放和靈活，在外匯額度使用上更加便利，將有利於暢通廣州境內資本對外投資渠道，把更多優質項目引進來。



7. 兩間重債壓身的內房公布半年業績。陽光城(深:000671)已到期未支付且正協調展期債務的債務本金合計金額357.66億元。今年上半年，公司實現營收92.55億元，同比跌69.08%；歸屬上市公司股東的淨虧損達35.65億元；扣非後淨虧損47.24億元。期內，公司全口徑銷售額244億元，按年降75.92%；權益銷售額156.28億元，降75.91%。華夏幸福(滬:600340)上半年實現營業收入143.64億元，同比降31.82%；淨虧損5.38億元，上年同期虧損94.8億元。期內，實現銷售額73.23億元，同比降45.93%；經營性現金流13.27億元。據披露，公司《債務重組計劃》中金融債務已實現債務重組簽約1203.15億元，相應減免債務利息、豁免罰息金額共計107.7億元。對已簽署《債務重組協議》中適用「兌、抵、接」清償方式的債權人已啟動兩批現金兌付，合計兌付19.16億元。



8. 美匯指數周二持平，紐約尾盤報108.83，盤中觸及109.11，但未能超越周一（29日）觸及的20年高位。繼聯儲局主席鮑威爾上周重申鷹派立場後，多名官員表達支持。人民幣中間價三連貶刷兩年低，即期匯率（CNY）周三早上大幅低開110點子，報6.9090，再度失守6.90關，此後收復失地，全日更漲75點，報6.8905，實現兩連揚。人幣即期8月累跌2.2%，創4月以來最大月度跌幅。交易員稱，由於美指仍偏強，人民幣短期仍有一定調整空間，不過隨著監管層連續釋放信號，人民幣跌勢料放緩。一中資行交易員稱，人民幣短期看估計6.92-6.93差不多了。加拿大豐業銀行最新觀點認為，近期人民幣中間價持續偏強，或表明中共二十大前監管層將努力保持人民幣匯率基本穩定，遏制人民幣貶值的單向投機。道明證券表示，隨著經濟壓力加劇，人民幣「未來幾周」料將跌穿7元關口，人民幣兌美元到2022年底預計將跌至7.10左右，之前預估為6.80。此外，中央政府將於2022年9月7日在澳門發行30億元人民幣國債，為自2019年7月以來再次在澳門發行國債。



撰文：經濟通中國組

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