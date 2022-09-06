《神州經脈》外匯降準人幣未止跌 滬指奪回三千二 外資連四日走

人行出招保匯，儘管人民幣匯價跌勢未停，但滬深股市周二（6日）早上則受多個工業板塊拉漲帶動，滬綜指半日已升超過1%穩保三千二，全日收升1.36%，報3243.45點，深成指升1.04%，惟創業板指受創板股王寧德時代(深:300750)拖累，早段下跌，收市倒升0.1%。

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值得留意的是，人行大動作下，兩市全日成交8691億元（人民幣．下同），按日升12.9%，不過資金從陸股通淨流出近39億元，為連續第四日錄外資撤出。



今日新聞精選



1. 哈薩克外交部表示，中國國家主席習近平下周三（14日）將訪問當地，將是自新冠疫情爆發逾兩年以來，習近平首次外訪。習近平將與哈薩克總統托卡耶夫會面，並簽署多項雙邊文件。中國外交部暫時未有置評。早前有報道指，習近平正考慮下周四和五（15-16日）前往烏茲別克，出席上海合作組織峰會，將與俄羅斯總統普京和其他國家的領導人會晤。此外，四川甘孜藏族自治州瀘定縣5日發生6.8級地震，官方公布的遇難人數已上升至65人，財政先後緊急調撥合計1.5億元專項資金用於抗震救災。國家主席習近平高度重視並作出重要指示，要把搶救生命作為首要任務，全力救援受災群眾，最大限度減少人員傷亡。國務院總理李克強亦作出批示，要求抓緊覈實災情，全力搶險救援和救治傷員，注意防範滑坡、泥石流等次生災害，妥善安置受災群眾，盡快搶修受損的交通、通信等基礎設施。有關部門要對地方抗震救災加強指導和支持。



2. 美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）周二在河內對美國企業發表講話時，再次敦促中國恢復雙邊商談，以避免全球變暖危機，並呼籲世界領導人加快能源轉型，擺脫對化石燃料的依賴。克里指出，美國和中國這兩個世界上最大的經濟體必須合作應對氣候變化。兩國也是世界上最大的溫室氣體排放國。中美兩國關係緊繃情境下，氣候曾是雙方高層為數不多可以溝通的議題，但中國早前因佩洛西竄台宣布暫停中美氣候商談。據外電8月下旬報道，克里希望在11月埃及度假勝地沙姆沙伊赫舉行聯合國第27屆氣候峰會之前，中美兩國能就氣候議題「重新走到一起」。佩洛西訪台掀起台海局勢巨浪，北京方面隨後宣布對佩洛西實施制裁，還宣布了八項反制措施，包括取消安排中美兩軍戰區領導通話、取消中美國防部工作會晤、暫停中美氣候變化商談等。中國外交部強調，美國必須消除特洛西訪台的「負面影響」，雙方才能恢復商談。



3. 內地疫情持續，全國周一（5日）新增本土陽性1499宗，為連續第五日減少。深圳至少8個區，包括羅湖區、福田區、龍華區、龍崗區、南山區、寶安區，光明區和坪山區先後發布通告，利用上周末的「雙休日窗口期」，實行封控措施，開展兩輪全員核酸檢測。深圳市第三人民醫院院長盧洪洲表示，當地近期個案以感染Omicron BA.5為主，有更強的複製和傳播能力，最快在12小時內即可傳染他人。深圳福田、羅湖、南山、龍崗、龍華五區連夜發布通告稱，解除全域管控，轉入以部分街道為重點，分級分類防控階段，大部分公交、地鐵周一恢復運營。貴州省會貴陽本輪疫情感染人數超過百人後，為防疫情擴散，貴陽市周一宣布對全市部分區域實施臨時靜態管理，部分區縣走讀制學生不返校、寄宿制學生不返家。四川成都市宣布，除新津區、邛崍市外，居民原則上居家，非本小區居民不得進入。另外，周一發生強烈地震的四川瀘縣決定，實行臨時性靜態管理。自9月6日凌晨6時起實施，暫定實施4天。《財新》報道，8月以來，全國共有30座城市累計通報陽性感染者超過100宗。目前，共有33座城市因疫情仍處於部分或全部靜態管理，超過6500萬居民出行受到不同程度影響。



4. 中債信用增進投資股份有限公司支持民營房企發債持續發力。據《上海證券報》報道，美的置業(03990)9月5日完成了2022年度第三期中期票據發行。本單債券由中債增信通過直接擔保方式提供增信支持。本期中期票據發行規模為10億元，發行利率為3.33%，期限為3年，主承銷商為民生銀行(01988)(滬:600016)和中國銀行(03988)(滬:601988)，獲得近1倍超購。該票據由中債增信提供不可撤銷的連帶責任保證，募集資金將全部用於房地產項目建設。中誠信國際給予主體評級／債項評級AAA／AAA。另據外電報道，正停牌的內房企業佳兆業(01638)擬在10月中共二十大後，第四季敲定離岸債務重組路線圖。《路透》引述消息人士指，重組計劃提議分期償還美元債務本金，又提議將部份債務，轉換為公司或旗下項目股權。佳兆業今年4月1日起停牌，正在努力重組其離岸債務。該公司離岸債務規模達120億美元（約936億港元），在中國開發商中僅次於中國恒大(03333)。



5. 在中國國際服務貿易交易會舉行期間，首屆中國生態環保產業服務雙碳戰略院士論壇同期召開。中國氣候變化事務特使解振華在論壇致辭中表示，有關機構估算，實現《巴黎協定》確定的全球溫升控制目標，全球需要投資1000多萬億美元，中國實現碳達峰、碳中和的目標需要130多萬億元人民幣的投資，為節能環保、新能源產業帶來極好的發展機遇。解振華表示，全球綠色低碳轉型的大趨勢不可阻擋，全球正迎來一場以綠色低碳為特徵的產業和技術變革，相應的經濟、技術、能源、貿易、金融、投資領域的競爭加劇。此外，全國政協經濟委員會副主任、工信部原部長苗圩在第四屆全球新能源與智能汽車供應鏈創新大會上表示，新能源汽車滲透率達到25%的目標大概率可在今年實現，較規劃提前3年。中國《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》中明確，目標新能源汽車在2025年滲透率達到25%。



6. 內房陸續公布8月合約銷售額。金地集團(滬:600383)公告，8月實現簽約面積102.4萬平方米，同比上升14.45%；實現簽約金額212.3億元，同比上升11.56%。1-8月公司累計實現簽約面積595.8萬平方米，同比下降38.22%；累計實現簽約金額1403.9億元，同比下降32.34%。萬科(02202)(深:000002)8月份實現合同銷售面積202.6萬平方米，合同銷售金額309.7億元，按年跌16.4%；首8個月累計實現合同銷售面積1709.8萬平方米，合同銷售金額2799.4億元，按年下跌36.8%。另據貝殼研究院數據顯示，8月二手房市場活躍度較上月有所減弱，成交量環比下降，但同比連續第二個月增長，並且增幅擴大。8月貝殼50城二手房成交量指數為37，較上月回落3。50城中超七成城市二手房成交量環比下降，杭州、南京、寧波、蕪湖等長三角城市，成都、重慶、西安等中西部重點城市成交量指數均下降。同比來看，8月貝殼50城二手房成交量指數較去年同期的35提高，同比為連續第二個月增長，其中上海、深圳、長沙等超七成城市8月成交量指數超過去年同期。



7. 招商證券(06099)(滬:600999)周一公告稱，收到中國證監會《行政處罰事先告知書》。中證監認為，招商證券作為中安科(滬:600654)重大資產重組的獨立財務顧問，履職過程中未勤勉盡責，導致出具的《獨立財務顧問報告》存在誤導性陳述，且後續在併購重組當事人發生較大變化對本次重組構成較大影響的情況時未能予以高度關注，未按照規定及時向中證監報告。中證監責令招商證券改正違法行為，沒收業務收入3150萬元，並處以3150萬元罰款，共罰沒6300萬元；對直接負責的主管人員陳軒壁、俞新平給予警告，並分別處以5萬元罰款。招商證券8月曾發布公告稱，因公司2014年在開展上海飛樂股份有限公司（現中安科股份有限公司）獨立財務顧問業務工作期間未勤勉盡責，涉嫌違法違規，中證監決定對公司立案。也就是說，本次中證監立案調查的是8年前的事，屬於處置歷史存量風險。招商證券相關人士曾回應事情稱，在司法方面，該司已依法履行對投資者的賠付責任，且可能是目前為止唯一一家承擔了賠付責任的中介機構，在保護投資者權益、消除投資者損失方面，盡到了義務。



8. 人幣匯率近期貶值壓力巨大，人行周一中午突然出手維穩，決定自2022年9月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行8%下調至6%。外電指出，外匯降準2個百分點可釋放約191億美元流動性。人民幣中間價早盤再下調98點，錄三連貶，刷逾兩年低；即期匯率（CNY）周二早上小幅高開6點子，全日跌119點，收報6.9485，錄四連貶，續創2020年8月14日以來新低。交易員稱，周一人行調降外匯存準率，中間價仍保持偏強態勢，表明監管維穩意願強烈，短期人民幣跌勢料趨緩。他們並表示，雖然周二美指有所回落，但短期美元仍偏強勢，人民幣料持續承壓，監管維穩手段可能無法扭轉貶值趨勢。針對監管最新維穩舉措，市場普遍預計，人民幣匯率短期仍有貶值壓力，但貶值幅度會趨於溫和。野村看法最淡，預計今年底人民幣匯率可能貶至7.2；同時，人行或在年底前將外匯存準率再下調1%。華泰證券則認為，考慮到7月社融環比大幅減速，用匯率調節或者允許匯率貶值緩解一部分內生性緊縮壓力。只要人民幣兌一籃子貨幣的匯率保持穩定，人民幣穿7不至於引發資本外流。

撰文：經濟通中國組

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