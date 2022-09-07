【外幣定存】高息外幣兌換定存優惠好吸引？小心「賺息蝕價」風險

本港銀行近期推出的外幣兌換及定期存款優惠，存款7天的年息可高達11厘，這些定存優惠表面上看來高息，但其實有機會出現「賺息蝕價」的情況。

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一周定存 年利率可達11厘

匯豐銀行方面，客戶兌換指定貨幣並開立一周定期存款可享優惠年利率，當中為「匯豐尚玉」客戶，提供一周澳元／加元／英鎊／人民幣定期存款年利率高達11厘，最低存款金額為1萬港元／1萬元人民幣／其他外幣2000原幣（澳元／加拿大元／英鎊／紐西蘭元／美元）。

渣打銀行則向白金外匯會員或優先私人理財客戶提供，在兌換指定外幣並開立一周外匯定期存款可享特惠年利率，包括一周加元／英鎊／人民幣定期存款年利率達11厘。

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另外，信銀國際客戶在完成指定外幣兌換並以該兌換資金開立定期存款，其中一周人民幣定期存款年利率可達13.8厘，加元定期存款年利率則達6.8厘。

高息外幣兌換定存優惠 未必對存戶有利

經濟通資深市場分析師鄭廣復表示，現時坊間有不少銀行以兌換外幣可獲取高息吸客，部分如兌換成加元可獲得高達11厘的年利率，看似吸引，實則在特定條款限制下並不見得對存戶有利。

首先，以渣打銀行為例，以最少1萬港元兌換成加元，白金外匯會員或優先私人理財客戶可享有11厘的年利率，但存款時間僅一星期，以一年52周計算，定存一星期的加元可獲取的利息是11厘除以52周，即約0.21厘，以1萬港元計，即21港元。

涉及貨幣兌換 買賣價差

他提及，這「優惠」是要進行貨幣兌換，若然閣下本來就持有加元，則不能獲取這個優惠。既然涉及貨幣兌換，就有買賣價差，而銀行的外匯兌換價差多較坊間找換店大，某出名的找換店在9月6日提供的加元兌港元為，買入5.95040；賣出6.02144，亦即要將港元兌換成加元，匯率是1加元兌6.02144港元，1萬港元可兌換約1660加元。

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他續指，將這個金額的加元存入銀行一周，獲取了21港元利息。問題是，定期存款到期後，是否可以無須轉回港元活期戶口？如需要的話，存戶就要將1660加元，以5.95040換成港元，即取回9877.66港元，即使加上收取的21港元利息，經過一周後，本利和是9898港元，比原來的1萬元虧損了102元。

優惠完結 息率打回原形

若然是可以續期高息優惠又如何？這顯然不是銀行會提供的選擇，因為銀行提供了1個月定期供存戶選擇，而渣打提供的1個月的加元定期，年利率只有2厘，若然可以選擇不提取並續存，以單利息計算，即存戶續存三次一周定期後可多收取63港元，又怎會選擇定期1個月，收取0.16%的利息（1萬港元僅得16元利息）？

撰文：經濟通採訪組

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