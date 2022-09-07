《神州經脈》貿易數據創四月低 人幣險穿7算 滬綜指徘徊三千二

海關進出口數據大遜預期、疫情封控程度不斷升級，加上美國加息預期下外資流出，合力導致A股低潮，滬綜指持續於三千二徘徊。滬綜指周三（7日）早上低開，盤中穩步回彈倒升，但在海關數據公布後重新下滑，午後保持悶局，總結全日微升0.09%，報3246.29點，科技股在深改委會議後錄得急漲行情，深成指收升0.42%，創業板指升1.19%，科創50指數更漲1.33%。

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中國海關公布，以美元計，8月出口同比增7.1%，增速較上月大幅回落10.9個百分點，顯著低於市場預期的增12.8%；當月進口同比增0.3%，增速亦較上月回落2個百分點，亦大幅低於市場預期的增1.1%。8月以美元計價出口和進口同比增速均創四個月最低水平。



兩市全日成交8719億元（人民幣．下同），按日增3.2%，資金從陸股通淨流出近34億元，連續五日淨流出。據外電分析，最近一周投資者從在美國上市的新興市場及特定國家ETF撤資12.1億美元，規模為2020年5月以來最大，其中中國A股為淨流出第二高的新興市場。



野村經濟學家陸挺團隊發表報告，將第三季度GDP同比增長預期從2.9%下調至2.6%，並將2022年全年增長預期從2.8%下調至2.7%。同時，瑞銀全球財富管理對於中國是否可能在10月召開的中共二十大上對嚴格的新冠動態清零策略進行政策轉變持「謹慎」態度，並指要走出這種策略，將需要一些時間，最有可能只會在2023年3月之後發生。



今日新聞精選



1. 據海關統計，今年前8個月，對東盟、歐盟和美國等主要貿易夥伴進出口增長。美國為第三大貿易夥伴，中美貿易總值3.35萬億元，增長10.1%，佔外貿總值的12.3%。東盟仍為第一大貿易夥伴，與東盟貿易總值為4.09萬億元，增長14%，佔外貿總值15%。歐盟為第二大貿易夥伴，貿易總值為3.75萬億元，增長9.5%，佔13.7%。今年前8個月機電產品和勞動密集型產品出口均增長，當中汽車出口增長57.6%，漲幅較上月的54.4%再擴大。以美元計，數據顯示，今年1-8月，中國對俄羅斯出口累計同比增長8.5%，自俄進口勁升50.7%。今年1-7月，上述兩項數據分別為5.2%和48.8%。《路透》根據海關數據測算，1-8月中國對俄羅斯貿易逆差286.9億美元；8月單月為逆差32.2億美元。海關並公布，1-8月，中國以美元計價對美國出口累計同比增長12.2%，對美進口增長1.3%。測算顯示，1-8月中國對美國貿易順差2793.4億美元；8月單月為順差367.7億美元。分析認為，最近人民幣貶值速度較快，這種貶值會對沖出口的下行的趨勢，所以出口它還是表現出相對韌性。



2. 美國總統拜登表示，如果中國國家主席習近平出席11月在峇里舉行的二十國集團（G20）領導人峰會，他肯定會與對方會面。印尼總統佐科維多多早前表示，習近平和俄羅斯總統普京，都計劃出席G20峰會。早前有報道指，習近平計劃趁出席G20峰會期間，順道出訪東南亞，亦會出席在泰國曼谷舉行的亞太經合組織峰會，期間將與拜登會面。中、美尚未徹底解決檢查中概股公司審計底稿爭端，部分中概股轉而聘用美國會計師事務所，期望可符合美國上市要求。美國證交會（SEC）最新要求，當地審計機構謹慎接納於美國上市的中國公司為新客戶。SEC代理總會計師Paul Munter發表聲明表示，審計機構在接納客戶前，需要對其進行全面審查，包括確保能夠從外國公司的管理團隊及前審計機構處獲取所需的所有信息。此外，美國政府日前公布3批總值約11億美元的對台軍售案。美國國務院表示，向台灣出售的軍備是防禦性質，中方沒理由有反應。在北京，國防部新聞發言人譚克非回應傳媒提問，要求美方立即撤銷對台軍售計劃，停止美台軍事聯繫。



3. 俄羅斯天然氣工業股份公司Gazprom周二（6日）表示，公司將把對中國的天然氣出口付款方式從歐元和美元改為盧布和人民幣。公告稱，公司已經與中國石油天然氣集團公司就現有合同簽署附加協議，付款所使用的貨幣將為盧布和人民幣。俄氣沒有提供付款機制的進一步細節，也沒有說明何時將付款方式轉為盧布和人民幣。但外媒引述消息人士透露，新的付款方式將立即生效，用於俄氣與中石油的合同，盧布和人民幣支付比例各佔一半。俄氣首席執行官Alexei Miller表示，允許用俄羅斯盧布和人民幣付款，對俄氣和中石油來說是互利的，為其他公司樹立好的榜樣。另據俄羅斯外貿銀行新聞辦在東方經濟論壇框架內通報稱，該行是第一家啟動對華人民幣跨境匯款業務的俄羅斯銀行，新服務可以按照銀行票據要素向中國匯款，第一階段業務僅向法人開放。通報披露，俄羅斯外貿銀行的客戶可通過遠程操作或櫃台辦理來使用對華匯款服務，資金將在5天內到達中國接收單位的帳戶。俄羅斯外貿銀行表示，計劃2023年將上述跨境業務規模提高4倍。



4. 內地周二新增本土陽性1570宗，在連跌五日後錄小幅反彈。上海社會面清零幾日後，又故態復萌。上海衛健委通報，周二上海新增本土社會面新冠無症狀感染者1例，為一名來滬就醫的11歲女童。根據疫情所涉及區域，上海靜安區天目西路街道漢庭酒店被列為高風險區，普陀區宜川路街道、黃浦區南京東路街道被列為中風險區。此外，上海發布微信公眾號稱，在常態化篩查中，松江廣富林街道發現有人員核酸檢測異常。值得關注的是，據外電報道引述當地官員報道，周三將在上海開幕的年度重磅金融論壇被推遲召開。報道引述上海金融辦稱，今年陸家嘴論壇因為需要深化議題而延遲舉行。目前尚不清楚論壇將於何時或今年是否還會舉行。另據《澎湃新聞》報道，上海迪士尼樂園度假區接獲疾控中心通知，由於之前一名入住迪士尼樂園酒店的遊客被追溯為非本地病例的密接。根據要求，所有酒店住客和員工需在酒店內閉環管理和例行採樣。北京亦有高校爆疫。北京最新通報，6日新增14例本土確診病例，其中13例均住在北京化工大學昌平校區，餘下1例確診病人住中央民族大學附屬中學，為社會面篩查人員。



5. 國家主席習近平6日下午主持召開中央全面深化改革委員會會議並表示，要健全關鍵核心技術攻關新型舉國體制，明確主攻方向和核心技術突破口，重點研發具有先發優勢的關鍵技術和引領未來發展的基礎前沿技術。習近平強調，要發揮中國社會主義制度能夠集中力量辦大事的顯著優勢，強化黨和國家對重大科技創新的領導，充分發揮市場機制作用，圍繞國家戰略需求，優化配置創新資源，強化國家戰略科技力量，大幅提升科技攻關體系化能力，在若干重要領域形成競爭優勢、贏得戰略主動。要完整、準確、全面貫徹新發展理念，堅持把節約資源貫穿於經濟社會發展全過程、各領域，推進資源總量管理、科學配置、全面節約、循環利用，提高能源、水、糧食、土地、礦產、原材料等資源利用效率，加快資源利用方式根本轉變。會議指出，要加強戰略謀劃和系統布局，堅持國家戰略目標導向，瞄準事關中國產業、經濟和國家安全的若干重點領域及重大任務，明確主攻方向和核心技術突破口，重點研發具有先發優勢的關鍵技術和引領未來發展的基礎前沿技術等。



6. 據《21世紀經濟報道》指，銀保監副主席肖遠企一行到興業銀行(滬:601166)調研座談，聽取興業銀行工作情況匯報，並圍繞宏觀經濟、人民幣匯率變化趨勢以及推動房地產平穩健康發展、加強重點風險管控等問題進行座談交流。肖遠企表示，要統籌處理好房地產短期問題和長期健康發展的關係，配合地方做好保交樓、保民生工作，促進房地產市場平穩健康發展；要圍繞服務主業、支撐主業開展綜合化集團化經營探索，建立健全風險隔離制度機制；要強化底線思維和風險意識，切實做好重點領域風險防範化解，警惕經濟社會風險向銀行體系傳導的滯後效應，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。此外，在8月24日國務院常務會議提出能源保供特別債政策後，中國銀行間市場交易商協會（NAFMII）周二稱，首單中國國新300億元能源保供特別債周一（5日）成功發行，期限五年，票面利率2.65%，低於同類同期限債券市場平均利率。新聞稿指出，能源保供特別債能夠助力緩解中央發電企業資金壓力，夯實中長期發展基礎，增強企業資金實力，提升能源保供能力，促進經濟恢復發展。9月6日，中國大唐集團亦公告將發行20億元能源保供特別債。



7. 四川瀘定縣6.8級地震造成的傷亡人數繼續上升。據《央視新聞》周三早上報道，地震造成甘孜和雅安共計72人遇難。截至9月6日21時，地震造成雅安市34人遇難、89人受傷、12人失聯。其中，石棉縣34人遇難，84人受傷，12人失聯；漢源縣5人受傷。瀘定縣周一發生該省自2017年以來最強烈地震。此外，繼地震當日的多次餘震後，中國地震台網稍早測定，周三早上08時34分在四川甘孜州瀘定縣（北緯29.50度，東經102.20度）再次發生3.0級地震，震源深度12千米。國務院國資委表示，四川省甘孜州瀘定發生6.8級地震後，國資委黨委第一時間動員組織中央企業緊急響應、迅速行動，全力以赴投入抗震救災工作。截至9月7日8時，有關中央企業已累計投入搶險人員3000餘人、各類搶險裝備和車輛1400餘台（輛）。已有65家央企捐款11.68億元，全力支持抗震救災和盡快恢復災區生產生活秩序。



8. 由於美國最新公布的8月ISM非製造業指數為56.9，優於市場預期，為4個月高位；而上周公布的美國8月非農就業數據亦高於預期，市場預計聯儲局將再次激進加息，美匯指數周二盤中觸及110.55。外匯降準後，人幣跌勢未止，人民幣中間價錄四連貶，下調64點仍強於市場預期；即期匯率（CNY）周三早上低開165點子，盤中一度擊穿6.98關，全日跌230點，收報6.9715，錄五連貶，創2020年8月4日以來25個月新低。離岸價最低見6.9949。交易員稱，美聯儲大幅加息預期繼續支撐美元強勢，人民幣隨非美貨幣明顯承壓，雖然中間價連續偏強顯示監管控貶信號強烈，但短期或難擋跌勢。近期市場看貶人民幣預期較為一致，客盤心態也發生變化，結匯盤減少而購匯需求增多，這會加劇人民幣跌勢；若匯價跌速過快，監管料加碼政策調控，預計上調遠購風險準備金率可能性較高。豐業銀行亞洲外匯策略師高奇認為，除非美聯儲軟化鷹派政策立場，中國當局可能需要推出更多措施來穩定人民幣匯率，不過料不會堅守7元點位；短期美元兌離岸人民幣可能在6.9-7之間交投，有可能突破上限。

撰文：經濟通中國組

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