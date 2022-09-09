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【高息巡禮】花旗高息定存 港元最高2.99厘 英鎊3.23厘

09/09/2022

　　在美國聯儲局連番加息下，三大主流貨幣－歐元、日圓及英鎊持續受壓。歐洲面對能源短缺危機，威脅經濟增長，歐元兌美元多次試穿1算；日本央行維持超寬鬆貨幣政策，日圓長期低息令其與美元息差持續擴大，以致匯價受壓，美元兌日圓曾高見144.99；英倫銀行表明通脹率將於今年第四季達到13%，且英國將會陷入經濟衰退。此外，英國執政保守黨剛換黨魁，而蘇格蘭民族黨揚言明年將舉行脫英公投，英女王又於昨天辭世，令英國政經形勢極不確定，英鎊兌美元多次跌穿1.15。

 

(iStock圖片)

 

　　對於本港投資者而言，不少銀行都提供主要外幣的「高息」定存，但多限於短期，例如一星期的定存可獲取超過10厘的年利息，但需要存入新資金，換言之，投資者在首次存入並持有一周後雖然獲取了「高」利息，但計及外幣兌換買賣差價後只會產生虧損。


花旗定存金額不設上下限


　　不過，花旗銀行公布，由即日起至9月10日，花旗私人客戶務╱Citigold戶口新客戶以5萬元或以上開立港元定存，或以1萬美元或以上開立美元定存，並持有指定產品結存，可享3個月港元定存特惠年利率2.78厘及3個月美元定存特惠年利率3.08厘。


　　此外，花旗客戶於網上銀行或手機銀行開立以下貨幣之定存，可享最高特惠年利率，不設最
高或最低存款額限制，3個月、6個月及12個月港元定存最高特惠年利率分別為2.68厘、2.81厘及2.99厘，而3個月、6個月及12個月美元定存最高特惠年利率分別為2.88厘、3.2厘及3.42厘。


　　其他貨幣方面，花旗銀行亦提供英鎊1年期定存，年息高達3.23厘，且不設最低或最高存款額，亦毋須為兌換資金，客戶在手機銀行或網上銀行開立即可。另外亦提供6個月2.57厘及3個月1.99厘的英鎊定存優惠。

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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