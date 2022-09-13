《神州經脈》華府循生科領域再圍堵中國 習近平明起出訪中亞兩國

在政策降息後8月社會融資規模存量從谷底反彈，同比增長一成超市場預期，中秋假期後復市滬深股市周二（13日）早上高開，不過升幅未有突破，午後在地產及醫藥等板塊拖累下，滬綜指全日僅升0.05%，報3263.8點，盤中高見3278.17點刷新逾兩周新高，深成指周二升0.38%，創業板指揚0.09%。

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人行連續第34日進行20億元（人民幣．下同）7天期逆回購，受中秋節假期的影響，12日到期的20億元逆回購順延至周二，周二有40億元7天期逆回購到期，人行淨回籠20億元。假期結束，兩市全日成交7713億元，較上周五（9日）減少1.1%。



今日新聞精選



1. 繼晶片法案後，據報美國總統拜登即將宣布補助生物科技計劃，以減少對中國依賴。據外媒報道，這個新計劃旨在提升生物製造能力，但不只針對製藥業，同時擴及農業、塑膠業和能源業，不過當局沒透露政府會投注多少金額。另據《路透》引述知情人士報道，拜登政府計劃下月將擴大對中國輸出用於人工智能芯片和芯片製造工具的出口限制。美國商務部今年稍早致函KLA 、Lam Research、Applied Materials等3家美國科技公司，這些公司曾公開承認，此信函禁止他們向生產14納米以下先進半導體的中國工廠，供應芯片製造設備，除非賣方獲美國商務部許可。上個月輝達（Nvidia）和超微（AMD）等半導體公司也被美國致函，禁止他們向中國出口數款AI運算芯片，除非獲得許可。美國商務部發言人12日表示，正在評估其對華政策，但目前不準備討論具體的變化。在北京，外交部發言人毛寧周二回應稱，美方這麼做完全是科技霸權主義。美國企圖利用自己的科技優勢，遏制打壓新興市場和發展中國家，美方嘴裏說的是「要公平競爭，要基於規則」，實際上做的是「美國優先，實力至上」。美國就是希望把包括中國在內的廣大發展中國家永遠控制在產業鏈的低端，這種做法不具建設性。



2. 國家主席習近平9月14日至16日將出席在撒馬爾罕舉行的上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議，並應哈薩克斯坦共和國總統托卡耶夫、烏茲別克斯坦共和國總統米爾濟約耶夫邀請對兩國進行國事訪問。此次對中亞的出訪，是習近平在新冠疫情爆發以來首度外訪；俄羅斯總統普京據報亦將出席峰會。在習近平出發前，全國人大常委會委員長栗戰書9月7日至10日對俄羅斯進行正式訪問，在符拉迪沃斯托克（海參崴）會見總統普京，在莫斯科與國家杜馬主席沃洛金、聯邦委員會主席馬特維延科分別舉行會談。《新華社》引述栗戰書對普京稱，中俄都處在發展振興的關鍵歷史階段，合作潛力巨大、前景廣闊；願繼續同俄方一道，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持。栗戰書認為，兩國政治互信、戰略協作、務實合作都達到了新高度。報道又引述普京表示，對俄中貿易儘管疫情仍「呈積極發展勢頭」表示滿意，並相信「將邁向更高目標」。他還預祝中共二十大勝利召開。



3. 衛健委公布，周一（12日）新增915宗新冠肺炎本土個案，為逾一個月新低。北京通報，12日新增10例本土確診病例和6例本土無症狀感染者。北京市疾控中心副主任劉曉峰表示，北京化工大學昌平校區聚集性疫情累計報告感染者50例，中央民族大學附屬中學聚集性疫情累計報告感染者18例，中國傳媒大學聚集性疫情累計報告感染者28例。三所學校聚集性疫情累計報告感染者96例。河北省三河市出現1宗核酸檢測陽性個案，患者是北京病例的密切接觸者。當局宣布由周二早上6時起，全市展開為期4天的靜默管理。市疫情防控領導小組指，多名北京涉疫場所暴露人員，在三河市有活動軌跡，有傳播風險。另據石家莊市裕華區通告，自13日6時至16日6時，除參與城市運行、市場保供、公共服務、疫情防控等工作人員以外，裕華區範圍內所有人員採取居家辦公、單位暫停營業等措施，最大限度減少人員流動。受到新冠疫情衝擊，到訪北京環球影城的旅客大幅下滑，造成園區利潤下降。據《華爾街日報》引述消息人士報道，北京環球渡假區在5月及6月需要關閉8個星期，截至8月底員工人數約為9000人，較去年9月開業時減少多達25%。



4. 四川大範圍缺電危機剛解除，雲南又疑似陷入泥潭。據《路透》報道，兩家電解鋁生產商的高管周二表示，雲南省已下令電解鋁生產企業在9月13日至9月14日期間將用電量較平常減少約10%。雲南電網下屬的大理供電局發布命令後，這些鋁生產企業在9月10日至12日期間已將用電量較正常水準減少了5%。雲南電網在收到路透詢問時不予置評。無法立即聯繫到大理供電局。與四川一樣，雲南也主要依靠水利發電。然而今年夏天，長江流域直面1961年以來最嚴重的旱情，令水利發電條件受限。此外，內蒙古自治區能源局日前發布關於強化落實煤炭保供措施的通知。其中提到，強化生產協調，各盟市不折不扣落實煤礦聯合試運轉延期、滿產達產、產能指標置換承諾、邊組織生產邊辦手續、先行用地等各項增產措施，努力增加煤炭產量。通知又提到，堅決打擊變相漲降價、未經同意撤銷合同、虛簽合同、不按期上報履約信息、無正當理由不履約等各種影響正常保供秩序的違規行為。



5. 國務院總理李克強近日主持召開國務院專題會議，聽取兩批工作組赴16個省份穩住經濟大盤督導和服務工作匯報。李克強表示，穩經濟要靠市場主體，要在助企紓困同時，促進消費恢復成為主拉動力、更大力度擴有效投資。這幾年沒有大幅增加財政赤字、超發貨幣，正因為如此物價保持了平穩，為今年出台政策預留下系列政策工具。要繼續出台增消費擴投資等階段性政策舉措，能用盡用、快出快落地。各地各部門都要出實策。要加快重點項目建設，政策性開發性金融工具根據地方實際需求增加額度，上半年開工項目納入支持範圍，推動商業銀行提早參與項目實施、配足中長期貸款，在今年後幾個月形成更多實物工作量。調動民間資本參與重點項目建設積極性，推出一批示範項目。運用階段性財政貼息、加大研發費用加計扣除力度、政策性金融工具等舉措，支持經濟社會發展薄弱領域設備更新改造，以增加製造業和服務業市場活力、擴大內需和挖掘市場潛力，增強發展後勁。支持剛性和改善性住房需求，因城施策運用政策工具箱中多項工具。促進平台經濟持續健康發展，運用專項貸款支持平台企業。



6. 市傳北京市管企業收到北京國資委通知，要求梳理與復星集團的合作情況（不限於持有股票，股權投資，資金出借，工程承包，擔保，商貿合作等事項），並研判相關合作風險，形成書面報告。內媒引述復星集團回應稱，經向北京國資委問詢，獲悉這一調研是北京市國資委系統的一項日常信息搜集工作，沒有任何針對性，此前他們也對有關企業發過相關調研通知。集團強調，復星在北京各項業務發展正常。在當前宏觀環境復雜多變的背景下，依舊保持穩健和韌勁，各項業務平穩運行。今年以來，復星系頻繁的在減持A股，進行資金回籠；截至目前，復星系在A股減持回籠的資金規模已經超過100億元。而赴海外出差數月的郭廣昌亦於微博現身。其周二中午發表消息稱，已回到上海並正在進行隔離。此外，恒大集團9月12日召開復工復產保交樓周例會。許家印在會上通報恒大復工復產情況並提出要求，目前恒大在全國保交樓項目共706個，已復工項目668個，未復工項目38個，要求相關地區公司在9月30日前必須全面復工。



7. 美匯指數上周五跌至2周低位，報108.30。人民幣中間價三連揚至逾一周高，即期匯率（CNY）周二早上高開42點子，全日則跌119點，收報6.9311，止步兩連升。市場人士稱，上周美元回調給了人民幣喘息的機會，接下來要看市場對美國通脹數據和美聯儲加息節奏的理解，美指走向存較大不確定性，當然中國監管層料會繼續在人民幣走勢出現較大偏離時出手維穩。加拿大豐業銀行亞洲外匯策略師高奇稱，人行連續將中間價設定在遠強於預期水平，意在遏制人民幣單邊貶值預期；現階段中國堅持動態清零疫情防控政策，人民幣大升可能性較小；但若中國在中共二十大之後繼續放寬防控限制並重新開放邊境，離、在岸人民幣可能會顯著上漲。短期美元／CNH可能會維持在6.9-7直接波動，而7關口可能是強阻力位。國家外匯局發布中央第八輪巡視整改進展情況的通報指出，以「零容忍」態度嚴厲打擊非法跨境金融活動，維護外匯市場健康秩序。穩妥有序推進資本項目高水平開放。支持區域開放創新，穩步推進跨境貿易投資高水平開放試點。

撰文：經濟通中國組

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