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溫鋼城料人民幣跌至7.2始有支持　中資金融、航空、紙業股皆受累

16/09/2022

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

 

　　離岸人民幣時隔兩年再跌穿7算，即使內地下調外匯存款準備金率，但成效未算顯著，人民幣仍有下跌空間？受累股要避？受惠股可吼？中央再出手干預煤價，煤炭股上日走勢分歧，原因為何？惟煤炭股仍然處於強勢，現為吸納時機？另外，內地年內兩度核准新核電專案，上日新能源股受挫，核電發展或會威脅光伏、風電股前景？

 

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