離岸人幣失守7算內房股回吐航空股堅挺 人幣還有多少下跌空間？

儘管內地下調外匯存款準備金率，離岸人民幣逾兩年來仍首次跌穿7算，官方則繼續為其護航，指市場執著「穿7」並無意義， 人幣對一籃子貨幣仍維持強勢，市場人士則預期短期內人幣仍有貶值壓力，今日(16日)一眾擁大量人幣資產或美元債務的股份包括中資金融股、航空股及內房股暫未見受太大影響，惟上日炒上的內房股出現較大回吐，航空股則受不錯的客運數據刺激逆市造好。

(Shutterstock)

離岸人幣逾兩年首次跌穿7算 人幣中間價沒穿7惟創25月低

市場預期美國聯儲局下周將加息至少0.75厘，美元持續強勢，加上內地大型銀行下調存款利率不利吸資，離岸人民幣兌美元(CNH)昨晚(15日)曾跌穿7算，低見7.0193，為2020年7月以來首次失守此關口，而截至今早8時6分，CNH報7.0139，失守7算。另人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早大幅低開279點子，報7.0054，創自2020年7月24日以來逾兩年低，上個交易日即期匯率收盤報6.9775。

不過，中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9305，沒「穿7」，較上個交易日跌204點子，創2020年8月18日以來25個月新低，上個交易日報6.9101。

上海證券報：市場執著穿7並無意義 人幣對一籃子貨幣仍強勢



官媒早前已為人民幣「穿7」打了預防針，亦在離岸人幣「穿7」後發稿安撫市場，《上海證券報》引述匯率專家指，市場執著於「穿7」並無意義，因近年國際經濟形勢不確定性增強，人民幣匯率波動彈性變大已是常態，且近期人民幣相對走弱，主要限於和美元的匯兌之間，而對一籃子貨幣依然維持強勢。報道又強調，市場對人民幣匯率的預期依然保持平穩，外匯市場交易理性有序，另近期國內經濟修復勢頭增強，中國國際收支狀況有望保持順差局面，人民幣匯率快速回落的勢頭或扭轉，重回有序、平穩的雙向波動。

中國外匯局外匯研究中心主任丁志杰亦表示，人民幣匯率無論從外匯市場的供求，還是從匯率的水平和走勢來看，基本上是保持穩定的狀態，在全球主要貨幣中表現穩健，而8月境外投資者投資境內債券和股票市場情況持續改善，人民幣資產受到海外資本青睞。





星展：會否大跌取決美元走勢內地維穩力度 官媒：人行或再降準

不過，市場人士預期，短期內人民幣仍有貶值壓力。星展香港財資市場環球市場策略師李若凡解釋，人民幣在7算基礎上會否再大跌取決於美元走勢，以及內地維穩力度，料美匯指數今年底或升至112.3，由於中美貨幣政策分歧，人民幣仍有機會向下。近日人民幣中間價定價與上日收盤價有所偏離，持續保持於6.91水平，若中間價維持偏強，大幅貶值機會不大，預計短期在6.9至7.05區間上落。

另官媒《中國證券報》引述民生銀行首席經濟學家溫彬指，考慮到9至10月專項債增發超5000億元人民幣，四季度中期借貸便利(MLF)到期仍有2萬億元，不排除人民銀行會再度降準置換一部分高成本MLF。信達證券首席固收分析師李一爽亦表示，考慮到為補充信貸投放所消耗的流動性，四季度或有降準操作。

溫鋼城：人幣跌至7.2才有支持 大多股份受害出口股受益有限



今日《開市Good Morning》節目請來iFAST Global Markets副總裁溫鋼城，他料人幣繼續走弱，兌美元跌至7.2才有支持，因2019及2020年都是跌至此位置，到時官方價會跌至7算這一重要指標，惟現階段中美貿易關係較差，未必跌至7.2就止跌，人幣今年以來雖已跌了9%，但很多貨幣跌幅更大，如日圓已跌了兩成，英鎊跌了十幾個百分點，而人民銀行也不是不容許人幣貶值，只是想其有序貶值。

溫鋼城又指，人幣下跌大多數股份都受害，櫂重股除科技股外就是金融股，而金融股如內銀持有大量人幣，人幣走弱資產價格下跌，估值自然受拖累，而減存款利率對內銀股價幫助不大，內房債情況亦令人擔心。至於內地航空股，其機票多賣予內地人，而買飛機一般會用美金或歐元，人幣貶值會令其較蝕底，紙業及需要入口材料的公司亦一樣，不過在內地開廠或做實業、出口類型的股份會較著數，惟近期出口股如創科(00669)亦跟美股下跌，相信人幣貶值對其幫助有限。

8月70城新樓價格創7年最大同比跌幅 摩通料內房反彈難持續

除人幣貶值外，昨日炒上的內房股亦受其他消息影響借勢回吐。國家統計局今日公布8月份70個大中城市商品住宅售價變動情況，據《路透》根據數據測算，8月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅擴至1.3%，較上月擴大0.4個百分點，跌幅自2015年8月以來最大，且為連續第四個月下跌。統計局國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，保交樓穩民生效果逐步顯現，但整個房地產市場仍處在下行過程中，房地產開發投資同比降幅也比上月擴大。

摩通發表報告指，內地將放寬房地產政策的憧憬刺激內房股價出現反彈，惟因每月銷售疲弱、配股風險，以及對封城的憂慮，相信反彈難以持續。摩通維持低位買入的策略，將在國企中等待更佳切入點，看好中海外(00688)及華潤置地(01109)，對富力地產(02777)及龍湖(00960)等保持審慎態度。

國航東航8月載客量同比增約六成 客運運力投入升35%

至於內地航空股，今日看來受最新公布的客運數據影響多一些。國航(00753)公布8月載客量約512萬人次，同比增長59.2%，環比跌1.7%，貨郵量約6.16萬噸，同比下降30%，環比跌17.8%；8月客運運力投入同比上升34.8%，環比下降5.9%；旅客周轉量同比上升56.4%，環比下降4.9%。東航(00670)亦公布8月載客量約582萬人次，同比增長63.55%，客運運力投入同比上升35.1%，旅客周轉量同比上升62.14%。

國航今日收市升0.49%報6.13元，東航升0.75%報2.68元，南航(01055)升1.44%報4.22元。內房方面，碧桂園(02007)跌7.63%報2.42元，中海外(00688)跌1.31%報22.55元，潤地(01109)跌0.87%報34.15元，龍湖(00960)跌2.94%報28.1元。至於中資金融股則升跌不一，工行(01398)升0.78%報3.87元，中行(03988)及農行(01288)無升跌分別報2.68元及2.47元，建行(00939)則跌0.21%報4.68元，招行(03968)跌2.67%報40.05元，平保(02318)跌1.72%報45.75元，國壽(02628)跌1.61%報11.02元，財險(02328)跌0.56%報8.82元。另創科升2.2%報90.75元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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