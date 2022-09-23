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【FOCUS】日圓「病貓」也發威　基本面未改難止血

23/09/2022

　　病貓也發威。繼3月失守125的「黑田防綫」、6月刷新135的1998年來最低，當日圓兌美元周四(22日)終觸及145的心理關口，誓言將負利率進行到底的日本央行，亦終於忍不住出手干預，推動日圓急彈至140附近。

 


　　儘管財務省副大臣神田真人將日圓急貶歸咎於「匯市投機行為」，但看看錄19年最大的日美息差、冠絕全球的天量負債表、創記錄的貿易逆差，以及歷史干預的多次失敗記錄；除非日本貨幣政策棄鴿從鷹，否則將注定只是暫時止血。



多國跟加息，淪唯一負利率成員



　　聯儲11月或第四度加息0.75厘，面對強美元和通脹夾擊，瑞士、沙特跟加0.75厘；英國、挪威、印尼、菲律賓則押注0.5厘；人民銀行雖未有加息動作，但周五(23日)就頑強地將人民幣兌美元中間價設定於7以上，監管過濾或高達955點子。

 


　　唯一「倒行逆施」如土耳其央行，里拉在其宣布減息1厘後再刷歷史新低。不過，若論最獨立獨行者，勢非日本央行莫屬－－在瑞士央行大手加息後，日本正式成為唯一的「負利率俱樂部」成員；行長黑田東彥周四議息後堅稱，「兩三年也不會改變」此政策。

 


　　但所謂形勢比人強，隨著日圓在黑田發言時挫至145.9的24年新低，日本政府在不到一小時內迅速出手拋售美元托價日圓－－為1998年以來首次，財務大臣鈴木俊一強調，當「過度投機反覆發生，我們不會袖手旁觀」，但副大臣神田真人就明確否認干預是針對145這個特殊點位。



息差、貿易逆差、負債表齊不利



　　黑田東彥、鈴木俊一、神田真人三位重量級官員，言論似顯自相矛盾，有何啟示？答案或是，日圓可續貶，但不能貶太快。高盛較早時估算，如十年期美債殖利率升至4.5%(現為3.7%)，日圓恐見155。

 

 

 

 


　　暫且不論日美十年期國債息差刷新2003年來最大，單看最能反映短期息口走勢的兩年期利差高達4.2厘，而8月錄得2.8萬億日圓新高的貿易逆差(首8月累計逾12.1萬億日圓)，儘管日本政府擁有高達1.17萬億美元的外匯儲備(截至8月底)，但其債務佔GDP比重高達逾130%冠絕全球；換言之，基本面一日未改，干預都只能是事倍功半。

 


　　再看看日本過往的干預歷史，幾乎所有的單方面(Unilateral VS Joint)干預都幾乎以失敗告終；耐人尋味的是，就在昨日出手後，美國財政部僅稱「表示理解」，加拿大央行亦稱「沒有參與」。且看日圓在暫時止血後，會否邁向下個考驗146.7。

 

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