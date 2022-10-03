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英撤回減富人稅　鎊匯急彈

03/10/2022

 　　英國財政大臣關浩霆原本在減稅方案中，將年收入15萬鎊的國民稅率由目前的45%下調，但今天最終宣布撤回。原因有二，一是愈來愈多工黨議員認為相關減稅政策是錯誤的；第二是愈來愈多議員認為議案會在下議院遭到否決。

 

（資料圖片）


　　事實上,英國首相卓慧思的減稅政策與英倫銀行（BOE）抗通脹的緊縮貨幣政策背道而馳，亦惹來造成富者愈富、貧者未能受惠的指摘。不過，周一（3日）關浩霆宣布，撤回將年收入15萬鎊的國民稅率由目前的45%下調的計劃。


　　早前由於卓慧思政府拋出50年來最大規模減稅計劃，金融市場反應甚大，投資者擔心英國債務將會持續高企，從而導致英國金邊債券急跌，英國10年國債孳息率一度升至4.58厘，BOE隨即出手買入長債以壓低債息，雖然表明只是暫時性，但英國10年期債息至今仍處於4厘以上，目前市場預期，BOE在11月初的貨幣政策會議上將會至少加息1厘，以遏抑高通脹。


英鎊超賣趁機反彈


　　至於英鎊方面，財相關浩霆撤銷削減45%「富人稅」的消息令英鎊匯價急升，兌美元曾高見1.1280，較9月26日的低位最多累積反彈逾900點子，倫敦開市後約兩個半小時，英鎊兌美元暫時守穩在1.12以上。從月線圖觀察，英鎊兌美元9RSI仍然低企在17的嚴重超賣水平，英鎊匯價隨時可借助市場消息進一步大幅抽升，11月3日的BOE議息會議固然是主要觸發點，另亦須關注美國聯儲局在11月2日晚的議息結果及會後聲明。

 

撰文：經濟通市場組

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