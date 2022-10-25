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【專訪】洪灝：人幣下站無「錨」可定　美元體系強弩之末（有片）

25/10/2022

 　　離岸人民幣兌美元周一（24日）跌穿7.33關口，觸及2010年有記錄以來最低水平，下一站在哪裡？對沖基金思睿（GROW Investment Group）駐港首席經濟學家洪灝接受經濟通通訊社專訪時表示，人幣已脫離歷史交易區間，相當於無「錨」可定，市場開估下一關口是7.4或7.8，都是毫無根據。


美匯或刷新紀錄


    他預期，美匯指數可能到達歷史記錄，，換言之，強美元一日未改，地緣風險一日未消退，人民幣弱勢一日難改。當然，在央媽的干預下，人幣貶值幅度遠小過英鎊、日圓及紐元等貨幣。


    但他認為，這一波肯定是美元體系的強弩之末，因愈輝煌的時候，通常亦是逐漸實力消減之時，但美元體系的這個過程預計需30至50年，而並非三五個月，「新貨幣體系至少還要等30年。」


看好三大資產


    恒指昨日爆瀉千點險守15000點大關，年初步至今港股市值已蒸發逾15萬億元；滬深三大指數亦齊挫2%，外資單日淨流出金額創新高，未來有何潛力資產？洪灝表示，在舊貨幣體系崩潰、新貨幣體系醞釀的過程中，加密貨幣、黃金正愈來愈重要。他說:中國古代智慧「盛世字畫，亂世黃金」，「人類從蠻荒時代，幾千年都未放棄黃金」，此外亦看好農地。


忠告風未去到盡


    但他強調，現時「風未去到盡」，因此不希望「令大家誤認為現在就是買的時候」，強調絕對未到成熟的時機。

 

 

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