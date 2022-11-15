  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】比特幣走勢平穩，分析師料最熊可見萬三美元

15/11/2022

　　加密貨幣走勢普遍穩定，比特幣仍處於萬六美元關口，以太幣則返至1200美元水平，盡管市場維持平穩走勢，但FTX近期「爆雷」的事件令投資者情緒悲觀，有投資者憂慮存放在FTX的貨幣到最後無法全數取回，而FTX事件亦牽涉甚廣，其中包括本港上市公司火幣科技（01611），該公司表示無法從FTX提取資產，涉及金額達1810萬美元。


　　Coinbase機構研究主管David Duong表示，儘管整體風險資產出現了一些積極正面的信號，但仍看到了更廣泛的市場不穩定，其中FTX或Alameda（FTX的兄弟公司）當中涉及的債務以及涉及的人事仍未搞清。而比特幣有機會跌至2022年的低點，甚至可能觸及13000美元的水平，但他認為13500美元有支撐。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報16616.21(美元．下同)，跌0.01%(24小時比較．下同)；以太幣現報1242.80元，跌1.49%；艾達幣報0.3317元，跌0.15%；瑞波幣報0.3784元，升0.24%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！► 立即觀看

返回外匯／人民幣

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

290.800

異動股

03690

美團－Ｗ

161.300

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

80.700

更多外匯／人民幣

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 291.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 162.700
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 80.850
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 32.100
  • 02269 藥明生物
  • 52.200
股份推介
  • 00175 吉利汽車
  • 10.680
  • 目標︰$13.7
  • 00398 東方表行集團
  • 4.130
  • 目標︰--
  • 06600 賽生藥業
  • 7.090
  • 目標︰$7.79
  • 01052 越秀交通基建
  • 3.290
  • 目標︰--
  • 01263 栢能集團
  • 4.500
  • 目標︰$6.20
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 80.850
  • 00700 騰訊控股
  • 291.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 162.700
  • 00005 滙豐控股
  • 44.100
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.060
報章貼士
  • 01910 新秀麗
  • 20.500
  • 目標︰$23.00
  • 02689 玖龍紙業
  • 5.800
  • 目標︰$6.80
  • 03377 遠洋集團
  • 0.900
  • 目標︰$1.27
熱炒概念股
即時重點新聞

18/11/2022 12:05  恒指半日高收100點報18146，科指高收98點報3820

18/11/2022 12:15  《午市前瞻》外資趁恒指回調積極補倉，京東績前炒高不宜追

18/11/2022 10:26  【恒指季檢】季檢結果今揭曉，分析料快手及京東健康或納入恒指

18/11/2022 12:10  【地皮截標】觀塘安達臣道商業地至少收3份標書，信置等入標

18/11/2022 11:47  【新冠疫苗】醫衞局局長認可復必泰二價疫苗在港作緊急使用

18/11/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５１﹒７８億元，買騰訊沽美團

18/11/2022 08:25  【大行炒Ｄ乜】大行維持阿里正面評級，網易遭四行削目標價

18/11/2022 12:05  《財資快訊》美電軟報７﹒８２５７，美元兌人幣跌報７﹒１４４９

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【恒指季檢】京東健康快手再成染藍大熱　多隻醫療保健股有力一爭
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》外資趁恒指回調積極補倉 京東績前炒高不宜追
人氣文章

新聞>財經熱話

阿里季績勝預期　加碼150億美元回購　推遲在港雙重主要上市
品味生活
生活
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

習拜會顯示出的微妙變化 2
人氣文章

吾港吾知．吾港吾知

【酒Game】過節必玩，破冰一流！愈多人愈盡興！邊飲邊設伏，你又中唔中伏？點解愈飲反而愈清醒？│吾港吾知│etnet
人氣文章

時事要聞

警拘10人涉兒童色情 7成受害人12至16歲 多於網上打機結識犯案者 遭誘騙拍裸照
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

秋冬必備修腿及膝靴：Hermès、Dior、CHANEL時裝騷熱捧，以輕柔服裝搭配出時尚對比！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

世界上真的有「感情調查員」！懷疑伴侶不忠，利用測試就能確認伴侶忠誠度？專一還是出軌，答案其實在心中
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

米芝蓮法日料理x茨城縣清酒餐單：青瓜花釀龍蝦、蝦夷鮑魚、原隻平原雞釀雞肝臘腸飯，全清酒配搭滋味映襯
健康好人生 Health Channel
人氣文章
百年養和與病人風雨同路 百載全人全心服務社群 醫護培訓、醫學研究未停歇
人氣文章
4成基層患瓣膜性心臟病？公院新症輪候3年？組織推免費篩查，助及早發現早治療
人氣文章
金黃香脆帶微辣！惹味素小食：「魔趣腐皮黃金卷」
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/11/2022 13:25
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/11/2022 13:25
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/11/2022 13:25
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/11/2022 13:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話18/11/2022
【恒指季檢】京東健康快手再成染藍大熱　多隻醫療保健股有力一爭
人氣文章財經熱話18/11/2022
《午市前瞻》外資趁恒指回調積極補倉 京東績前炒高不宜追
人氣文章財經熱話18/11/2022
阿里季績勝預期　加碼150億美元回購　推遲在港雙重主要上市
人氣文章財經熱話18/11/2022
【績後部署】阿里巴巴第二季由盈轉虧惟股價彈急　績後點部署？
人氣文章大行報告18/11/2022
【大行炒D乜】阿里巴巴績後大行點評價？一表盡掌握
人氣文章開市Good Morning18/11/2022
溫鋼城：恒指已見年內低位　季檢料加科技股惟數量不多
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金