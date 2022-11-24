《神州經脈》本土疫情創新高 銀行向房企開水喉 降準風起滬指跌

國務院常務會議提到「適時適度運用降準等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕」，引發降準預期。儘管中國將啟降準，那邊廂美聯儲會議記錄預示即將放緩加息，滬綜指仍然高開低走，曾收復三千一但無法企穩，地產股受政策刺激獨力難支，午後市況偏悶，全日收跌0.25%，報3089.31點，深成指跌0.15%，創業板指升0.21%。

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市況不佳亦可從交投見到，兩市全日成交7487億元（人民幣．下同），按日減少9.9%，是一個月以來新低，陸股通淨流入逾12億元。



內地疫情持續擴散，周三（23日）新增本土確診及無症狀感染合計31444宗，是疫情大流行以來新高，「放開」聲浪不再，地方防疫措施不斷加碼，動態清零政策遭遇嚴峻考驗。惠譽評級發表報告認為，「動態清零」防疫政策已對商業信心和消費趨勢產生重大影響，這一政策下的多項措施會持續至2023年。惠譽又指，在剛剛閉幕「二十大」中強調了非經濟目標的重要性，這一政策導向可能會對未來經濟增長及生產力帶來影響。而房地產行業是今年經濟增長的另一大阻力。



今日新聞精選



1. 國務院總理李克強22日主持召開國務院常務會議，部署抓實抓好穩經濟一攬子政策和接續措施全面落地見效，鞏固經濟回穩向上基礎，加大對民營企業發債的支持力度，適時適度運用降準等貨幣政策工具。會議指出，四季度經濟運行對全年經濟十分重要，當前是鞏固經濟回穩向上基礎的關鍵時間點，必須緊抓不放保持經濟持續恢復態勢。



2. 中金發表評論報告，預計國務會議提及降準旨在配合支持年底信貸發力，緩解近期流動性波動帶來的干擾，預計人行將於12月上旬降準0.25－0.5個百分點，釋放資金5000億－10000億元，但不排除會部分置換於12月16日到期的5000億元中期借貸便利（MLF）。匯豐發表研究報告，認為人民銀行在財政政策方面仍有放寬空間，估計今年第4季再降存款準備率0.25個百分點的可能性高，以應對今年剩下時間到期的大量中期借貸便利（MLF）可能導致的流動性收緊。



3. 人行、銀保監發布通知從保持房地產融資平穩有序、積極做好「保交樓」金融服務等六個方面提出16項具體措施，明確提出要要穩定房地產開發貸款投放，鼓勵金融機構重點支持治理完善、聚焦主業、資質良好的房地產企業穩健發展；鼓勵債券發行人與持有人提前溝通，做好債券兌付資金安排，通過協商作出合理展期、置換等安排，主動化解風險，以及支持債券發行人在境內外市場回購債券；在「保交樓」方面，支持國家開發銀行、農業發展銀行向經復核備案的借款主體發放專項借款；要合理確定當地個人住房貸款首付比例和貸款利率政策下限，支持剛性和改善性住房需求。



4. 「16條措施」下再有多家國有大行宣布與房企簽訂戰略合作協議。工商銀行最新宣布，與萬科集團、金地集團、綠城中國、龍湖集團、碧桂園集團、美的置業、金輝集團等12家全國性房地產企業，以總對總方式簽訂戰略合作協議，提供意向性融資總額達6550億元。工商銀行表示，將圍繞房地產開發貸款、個人住房按揭貸款、房地產項目併購融資、租賃住房融資、保函置換預售監管資金、債券承銷與投資等業務領域，與房企全方位合作，滿足企業合理融資需求。此外，中國銀行今日與萬科簽署協議，將為萬科集團提供不超過1000億元人民幣或等值外幣的意向性授信額度；郵儲銀行亦宣布，將為碧桂園提供不超過500億元意向性授信額度，而據內媒報道，今明兩天還會有多家銀行與碧桂園簽約，給予信貸支持。銀保監相關部門負責人表示，1－10月銀行業投放房地產開發貸款2.64萬億元，發放按揭貸款4.84萬億元，為穩定房地產市場提供了有力的金融支持。



5. 內地疫情持續擴散，周三新增本土確診及無症狀感染合計31444宗，是疫情大流行以來新高，本土新增陽性中，廣州、重慶繼續居前，北京、深圳等延續升勢。北京新增1例本土死亡病例。上海日前更新防疫政策，自今日起來滬返滬人員不滿5天不得進入餐廳、商場等公共場所，儘管衛健委近來多次強調地方防疫措施不允許「層層加碼」，但不少地方都認同上海新政並開始仿效，實行「排外」政策。合肥、南昌、三亞、鄭州、哈爾濱及長沙等城市相繼推出類似政策。野村中國首席經濟學家分析稱，中國的防疫措施已經對2成的經濟構成負面影響，接近4月中上海封控時的21.2%。估計截至周一（21日），內地有4120萬人受封控措施影響，較之前一星期多720萬人。



6. 日本《共同社》報道，日本首相岸田文雄上周四（17日）與國家主席習近平在泰國會談時，曾就中國的「動態清零」總方針，當面轉達了日本經濟界希望中國放寬防疫措施的訴求，意在促使中方改善。報道引述消息人士指，若繼續執行過度的防疫措施，可能對日中等國際經貿關係造成重大影響，並指今年年初上海封城已損害日本經濟。中國外交部發言人毛寧回應指，在做好疫情防控的前提下，中方一直不斷優化便利跨國公司外商投資企業高管、技術人員及其家屬的出入境安排。將根據疫情形勢變化，本著科學精准的原則，持續優化各項防控措施，更好保障中外人員往來和對外交流合作。



7. 美國貿易代表辦公室宣布，為應對新冠疫情，將把對中國防疫醫療產品的301關稅豁免再次延長90天，至2023年2月28日。此前豁免期將於11月30日結束，相關豁免已多次延期。關稅豁免範圍涉及81種醫療產品，始於2020年12月29日。



8. 隔夜美國聯儲局會議紀要暗示很快放慢加息步伐，人民幣受到鼓舞，但內地疫情迅速擴散各地，限制了人民幣的反彈空間。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周四收報7.1486，較上個交易日4時30分收盤價升56點子。全日在7.1333至7.1540之間波動。離岸人民幣兌美元（CNH）現升25點子，報7.1502。

撰文：經濟通中國組

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