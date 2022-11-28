【高息定存】恒生一周美元定存高達10厘 大新12個月5.2厘

美國聯儲局將於下月進行議息，市場預期加息幅度會減慢至0.5厘，多家銀行推出高息美元定存。恒生銀行一星期美元定期存款利率高達10厘，起存額為1萬港元等值，適用於「Signature優卓理財」及「優越理財」客戶進行指定貨幣單一兌換交易。



星展亦推出一星期美元定期存款利率同為10厘，起存額為50萬港元等值，適用於星展豐盛理財客戶到分行完成指定投資交易。



大新銀行6個月及12個月美元定期存款利率分別為5.1厘及5.2厘，起存額為200萬港元等值，適用於VIP銀行服務及指定理財客戶。創興銀行3個月美元定期存款利率為4.8厘，起存額為50萬港元等值，適用於全新客戶優惠。



而富邦一個月美元定期存款利率亦高達4.88厘，起存額為10萬港元等值，適用於以港元兌換美元及同時開立有關指定年期之定期存款戶口。

表列各大銀行美元定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_usd.php

撰文：經濟通採訪組

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