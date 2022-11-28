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【高息定存】恒生一周美元定存高達10厘　大新12個月5.2厘

28/11/2022

　　美國聯儲局將於下月進行議息，市場預期加息幅度會減慢至0.5厘，多家銀行推出高息美元定存。恒生銀行一星期美元定期存款利率高達10厘，起存額為1萬港元等值，適用於「Signature優卓理財」及「優越理財」客戶進行指定貨幣單一兌換交易。

 


　　星展亦推出一星期美元定期存款利率同為10厘，起存額為50萬港元等值，適用於星展豐盛理財客戶到分行完成指定投資交易。


　　大新銀行6個月及12個月美元定期存款利率分別為5.1厘及5.2厘，起存額為200萬港元等值，適用於VIP銀行服務及指定理財客戶。創興銀行3個月美元定期存款利率為4.8厘，起存額為50萬港元等值，適用於全新客戶優惠。


　　而富邦一個月美元定期存款利率亦高達4.88厘，起存額為10萬港元等值，適用於以港元兌換美元及同時開立有關指定年期之定期存款戶口。

 

　　表列各大銀行美元定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_usd.php

 

 

撰文：經濟通採訪組

 

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

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