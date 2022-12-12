  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【高息定存】工銀亞洲分階段港元定存息高達6.1厘

12/12/2022

　　踏入12月，銀行積極搶年結資金，本地銀行各出奇招，工銀亞洲推出分階段港元定存優惠，在存款日數首60日，年利率為4.1厘；第61日至120日，年利率為5.1厘；第121日至188日，年利率為6.1厘，起存額為10萬元，適用於綜合客戶於分行開立。

 


　　花旗3個月定存息亦升至4.88厘，起存額為5萬元，適用於花旗私人客戶業務／Citigold之新客戶，需開立投資戶口並持有或轉入投資產品等值1萬美元。


　　在美元定存方面，花旗亦上調其3個月美元定期存款利率至5.28厘，起存額為1萬美元，Citigold戶口新客戶或私人客戶業務戶口新客戶定存特惠，需開立投資戶口並持有指定產品結存。


眾安12個月港元定存5厘


　　另外，虛擬銀行眾安（ZA Bank）公布，早前已向周日（11日）或之前開戶的客戶發放3張港元新資金定存加息券，凡於周六（17日）前存入指定金額及以加息券開立定存戶口，可享優惠年利率。


　　眾安表示，最低存款額為1萬元，最高為300萬元，12個月最終優惠年利率為5厘，涉基本定存年利率3.31厘及額外年利率1.69厘；6個月最終年利率為4.7厘，涉基本年利率3.01厘及額外年利率1.69厘；3個月為4.6厘，包括基本年利率2.51厘及額外年利率2.09厘。

 

　　表列各大銀行定存息率：

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回外匯／人民幣

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

175.200

異動股

06098

碧桂園服務

20.250

異動股

01030

新城發展

3.450

更多外匯／人民幣

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 175.200
  • 06098 碧桂園服務
  • 20.250
  • 01030 新城發展
  • 3.450
  • 06618 京東健康
  • 80.300
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 180.000
股份推介
  • 00506 中國食品
  • 2.710
  • 目標︰$3.00
  • 01193 華潤燃氣
  • 30.700
  • 目標︰$34.00
  • 00914 海螺水泥
  • 28.900
  • 目標︰$34.60
  • 02138 醫思健康
  • 7.220
  • 目標︰$13.00
  • 06055 中煙香港
  • 11.900
  • 目標︰$12.70
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.700
  • 00700 騰訊控股
  • 316.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 175.200
  • 00941 中國移動
  • 51.700
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.310
報章貼士
  • 03306 江南布衣
  • 8.910
  • 目標︰$9.84
  • 02388 中銀香港
  • 25.350
  • 目標︰$32.38
  • 00881 中升控股
  • 40.100
  • 目標︰$63.90
熱炒概念股
即時重點新聞

13/12/2022 09:28  【通關在望】傳最快下月初返內地免檢疫，入境只須3日家居監察

13/12/2022 08:56  【內房困局】富力集團創辦人張力倫敦被捕，涉行賄或引渡美國

13/12/2022 08:40  【大國博弈】日本荷蘭據報響應美國，收緊對華晶片出口限制

13/12/2022 08:33  【新冠肺炎】除特定場所外，上海不再要求查驗健康碼及場所碼

13/12/2022 08:42  《新股上市》Domino薄餅商達勢股份開招，入場約5050元

13/12/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６３﹒６８億元，買恒生國企沽美團

13/12/2022 08:18  【大行炒Ｄ乜】中金升友邦目標至１０８，麥格理升理想至１２８

09/12/2022 17:47  《嚟緊炒Ｄ乜》攜程受惠防疫鬆綁，跟走一轉睇３２６銀

12/12/2022 16:34  《財資快訊》美電跌報７﹒７７０７，美元兌人幣軟報６﹒９７６２

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】CPI公布前夕，加密貨幣市場企穩
人氣文章

新聞>專訪

【專訪】陶冬：明年或現更大糧食短缺（有片）
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》美高級別代表團訪華　信貸數據見反彈　A股跌外資撤
品味生活
生活
人氣文章

肥碌大食遊．曾智華

由軍人到總廚—吳瑞康
人氣文章

時事要聞

外賣盆菜銷情佳 日式和牛海鮮料賣500盆 經濟差寧午市飲茶提早做冬
人氣文章

小薯茶水間

牛津年度代表字出爐！首度開放畀公眾票選！高票當選第1位「Goblin Mode」真係好Hit！係咩意思？第2、3位係咩字？
DIVA CHANNEL
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

租盤變「爆房」勝地？與地產經紀約炮，地點竟是自己屋企？
人氣文章

Fashion

氣溫急降保暖必備！10款名牌頸巾推薦！除了LV、 GUCCI、Burberry老花圖案， Acne Studio、CELINE、LOEWE都是潮人之選？
人氣文章

Beauty

還在為選禮物而煩惱？編輯推介高性價比的美妝、護膚，身體護理節日限定套裝，總有一款適合你！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
秋冬養生首推「平民燕窩」雪耳！滋陰潤燥，虛不受補都啱食？3款銀耳食療，湯水、糖水鹹甜齊晒
人氣文章
初嘗BDSM、成人版Board Game！8款情趣「性」誕禮物推介
人氣文章
眼白突現紅筋可能是高血壓？眼科醫生：「結膜下出血」反覆出現要盡快驗血壓
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/12/2022 09:38
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/12/2022 09:38
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/12/2022 09:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/12/2022 09:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/12/2022
【虛幣世界】CPI公布前夕，加密貨幣市場企穩
人氣文章專訪12/12/2022
【專訪】陶冬：明年或現更大糧食短缺（有片）
人氣文章中國故事12/12/2022
《神州經脈》美高級別代表團訪華　信貸數據見反彈　A股跌外資撤
人氣文章財經熱話12/12/2022
舜宇上月手機鏡頭出貨量下滑　大行看法迥異股價挫逾一成
人氣文章生財有道12/12/2022
【高息定存】工銀亞洲分階段港元定存息高達6.1厘
人氣文章FOCUS12/12/2022
【FOCUS】阿拉伯世界崛起　多極時代風起
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金