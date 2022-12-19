  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【回顧展望－息即是空】央行加息到何時？來年政策料鬆馳！

19/12/2022

　　上周四家中央銀行皆宣布加息0.5厘，分別是聯儲局、英倫銀行、歐洲央行及瑞士央行，日本央行明天(20日)公布議息結果，相信會繼續維持現行的寬鬆貨幣政策，但不會調整利率，反映主要央行今年的加息行動結束，明年傾向略為調整今年的鷹派立場，加息取態亦將較審慎。

 

　　各主要貨幣表現方面，截至12月18日止，今年以來美匯指數累升9.32%；美元兌日圓累升逾18%；歐元兌美元累跌6.75%；英鎊兌美元累跌9.85%；美元兌加元累升逾8%，澳元及紐元兌美元分別累跌7.56%及6.44%，而美元兌瑞郎則累升2.27%。股指方面，道指累跌6.91%；標普500跌幅達到16.63%；而最受利率因素影響的納指，綜合指數跌幅高達29.43%。德國DAX累跌10.55%；法國CAC累跌6.84%，而英國富時指數今年以來反有0.86%升幅，成為絕少數的贏家。

 

美國聯儲局主席鮑威爾在12月議息會後表示，停止加息言之尚早。（美聯社）

 

歐美來年貨幣政策趨審慎

 

　　聯儲局今年連續四次加息0.75厘後，上周首次降低加息幅度，而英倫銀行今次則是在6票支持加息半厘，兩票建議維持利率不變，以及1票建議加息0.75厘的分歧下作出加息半厘的決定。英國在通脹高達11.1%的情況下，第三季GDP按季收縮，上述投票結果反映政策制訂者對經濟前景持觀望態度。目前美國聯邦基金利率升到4.25至4.5厘；加拿大指標利率升至4.25厘，歐元區及英國則分別為2.5及3.5厘，澳洲及新西蘭分別為3.1及4.25厘。

 

　　歐洲央行除決定上調三大指標利率之外，同時表示將於明年3月開始，以有節制及可預測的步伐下降低資產負債表規模，預期在明年第二季末，平均每月縮減150億歐元，其後的縮減規模將隨時間變化而定。此外，到明年底，歐洲央行管理委員會將會審視其控制短期利率的操作框架，該框架將提供資產負債表正常化進程終點的相關信息。

 

歐央行抗疫購債仍繼續

 

　　至於疫情緊急買債措施(PEPP)，歐洲央行表示會將回籠本金進行再投資，起碼到2024年底，而不論在甚麼情況下，未來縮減PEPP組合將會受到有效管理，避免與適當的貨幣政策立場發生衝突。另外，歐洲央行指歐元區通脹率預測已有所上調，預期今年達到8.4%，明年則為6.3%，到2024及2025年則分別為3.4%及2.3%。核心通脹率則預料在今年達到3.9%，明年升至4.2%，2024及2025年則分別降至2.8%及2.4%。至於經濟表現方面，今年GDP料增長3.4%，明年急降至只有0.5%，隨後兩年則分別為1.9%及1.8%。

 

歐洲央行行長拉加德上周在議息會後表示，央行或會採取更多措施去抑制通脹。
（歐洲央行網頁截圖）

 

　　主要浮動匯率經濟體通脹率在今年急升，以單一經濟體計，以意大利11月份通脹率達到11.8%最高，其次是英國，通脹率達到10.7%，德國隨後，通脹率達10%，而整體歐元區通脹率則達到10.1%。澳洲第二季通脹率達7.3%；美國11月份通脹率降至7.1%；加拿大為6.9%，日本10月及瑞士11月份通脹率則分別為3.7%及3%。

 

疫情導致勞動人口短缺

 

　　然而，有趣的是，上述經濟體的失業率均處於低水平，例如美國11月份失業率只3.7%，歐元區為6.5%，最低的是瑞士，只有2%，日本則為2.6%，英國及美國皆3.7%。失業率及GDP增長偏低，連滯脹的定義都不符合（低經濟增長及高失業率）。顯然這是因為突如其來的新冠疫情，將正常運行的經濟活動強行煞停，導致供應鏈受阻以至中斷，病毒感染及隔離措施則造成勞動力短缺，有數據顯示部分被裁員工是因為感染新冠病毒，即使薪酬升幅快速擴大亦解決不了勞工短缺問題。為求生存，被迫離開了勞動市場的人，或已轉型其他工種，例如經互聯網做生意，不願再從傳統公司上班，亦可能是企業難招聘到員工的原因。

 

俄烏戰事為高能源價藉口

 

　　俄烏戰事成為市場解釋高通脹的藉口，事實上，俄油並非無處可去，只因西方制裁俄羅斯，導致主要進口俄油的歐洲受到嚴重衝擊。然而，不要忘記通脹乃貨幣現象，為應對疫情對經濟的衝擊，聯儲局及歐洲央行於2020年初開始大量購買資產，壓低長期利率，向經濟體注入流動性，聯儲局資產負債表規模由2020年初的4萬多億美元，暴增至今年4月最多逾8.5萬，至12月15日止仍然持有近8.2萬億美元。歐洲央行資產負債表規模在今年6月份亦接近8.85萬億歐元，12月份初才降至8.45萬億歐元。

 

縮表始可解決高通脹問題

 

　　然而，不縮表又怎能降低通脹？惟一旦縮表，市場流動性將會快速減少，利率將會急升，股市大跌，衰退即時降臨。故見聯儲局及歐洲央行均不敢快速縮表，只是採取漸進的加息步伐去追趕通脹，希望在全球經濟及供應鏈逐步回復正常，供求平衡令通脹下降。故此，各主要央行在加息態度上均改變了偏鷹立場，謂連串加息對經濟影響存在滯後性，需要時間觀察。

 

利率通脹在高處重設衡點

 

　　從聯儲局11月份的經濟預測所見，當局預期明年聯邦基金利率中值升至5.1厘，但2024年將會降至4.1厘，2025年更降至3.1厘。由此可見，美國加息周期傾向在明年結束，2024年開始減息。俄烏戰事持續下去對雙方均不利，西方國家亦不可能無止境地向烏克蘭提供武器，不論各方在打甚麼算盤，相信俄烏戰事最終亦會通過談判去結束。幾年前我曾指出，只有商品市場仍未爆升，但疫情令最後的泡沫亦爆破，所謂物極必反，高通脹亦將結束，但同樣，零利率甚或負利率的年代亦已結束，而通脹及利率將會找到一個相對高的平衡點。

 

　　明年各央行的加息步伐將會減慢，聯儲局最新經濟預測反映當局在明年仍有0.75厘的加息幅度，利率在2024年才會下降。日本央行行長黑田東彥卸任，減慢量寬的可能性極高，而終止無止境的寬鬆政策，則或許需要一個立場強硬且具威望的人當上央行行長後始可實行！

 

撰文: 經濟通資深市場分析師　鄭廣復

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回外匯／人民幣

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

181.300

異動股

00719

山東新華製藥股份

14.860

異動股

06618

京東健康

73.150

更多外匯／人民幣

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 180.500
  • 00719 山東新華製藥股份
  • 14.980
  • 06618 京東健康
  • 72.850
  • 00241 阿里健康
  • 7.430
  • 06185 康希諾生物
  • 75.000
股份推介
  • 01099 國藥控股
  • 19.480
  • 目標︰$24.00
  • 00316 東方海外國際
  • 141.500
  • 目標︰$176.85
  • 09987 百勝中國
  • 440.400
  • 目標︰$495.00
  • 09696 天齊鋰業
  • 65.100
  • 目標︰$75.54
  • 06929 業聚醫療
  • --
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 320.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.200
  • 00388 香港交易所
  • 328.800
  • 00001 長和
  • 45.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 180.500
報章貼士
  • 00017 新世界發展
  • 21.500
  • 目標︰$27.00
  • 01368 特步國際
  • 9.400
  • 目標︰$11.00
  • 06690 海爾智家
  • 26.450
  • 目標︰$30.06
熱炒概念股
即時重點新聞

19/12/2022 11:00  【回顧展望－虛擬風暴】加密幣市場七國咁亂，來年比特幣先苦後甜

19/12/2022 11:00  【回顧展望－息即是空】央行加息到何時？來年政策料鬆馳！

19/12/2022 11:00  【回顧展望－俄烏戰事】俄烏開戰歐洲經濟重傷

19/12/2022 09:42  《異動股》美團升近6%冠藍籌，重磅科技股高據藍籌升幅榜首

19/12/2022 08:24  【大國博弈】美國國務院成立中國協調辦公室管控競爭

19/12/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１５﹒６９億元，買友邦沽盈富

19/12/2022 08:20  【大行炒Ｄ乜】麥格理削創科目標價，中金首予中國飛鶴跑贏大市

16/12/2022 17:57  《嚟緊炒Ｄ乜》中概股除牌風險降，騰訊音樂量度升幅見４６銀

19/12/2022 09:47  《財資快訊》美電升報７﹒７８３５，兩周拆息飆升至今早４﹒３％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【回顧展望－息即是空】央行加息到何時？來年政策料鬆馳！
人氣文章

新聞>財經熱話

【回顧展望－虛擬風暴】加密幣市場七國咁亂 來年比特幣先苦後甜
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】Mazars暫停與幣安客戶合作，加密貨幣急跌
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

胡潤世界500強出爐！Meta跌出10大排名！馬斯克旗下Tesla只排第5？邊間美企蟬聯榜首？
人氣文章

娛樂情報

《全民造星V》公布導師 陳蕾怕被罵不敢講真話
人氣文章

財識兼收．止凡

火雞思維
DIVA CHANNEL
人氣文章

寫設計．陳丞軒

在滑雪勝地白馬看隈研吾建築！從自然取材的Snow Peak 「Landstation Hakuba」，感受日本建築的魅力
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

西貢海藝術節：連結城鄉歷史遺跡，感受藝術和大自然的療癒力量
人氣文章

廚職背遊．梁芷靈

世界盃分組唔容易！西班牙不能和這個球隊同組？全球世仇逐個數！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
捱夜睇世界盃陰虛火旺，易心煩失眠、精神恍惚！推介百合湯水、糖水，補氣健脾、益血安神，睇波捱夜、大病後啱飲！
人氣文章
相信「性是偶發自然才是美好」的人，關係大多不如意？童話般的「佛系」性生活存在嗎？
人氣文章
消委會測試漱口水｜「MONDAHMIN」薄荷感最強！「必妥碘」孕婦不宜？邊幾款會導致牙漬、損味覺？同場加映：牙醫拆解漱口水6大迷思
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/12/2022 11:34
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/12/2022 11:34
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/12/2022 11:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/12/2022 11:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話19/12/2022
【回顧展望－息即是空】央行加息到何時？來年政策料鬆馳！
人氣文章國際動態19/12/2022
【回顧展望－俄烏戰事】俄烏開戰歐洲經濟重傷
人氣文章財經熱話19/12/2022
【回顧展望－虛擬風暴】加密幣市場七國咁亂 來年比特幣先苦後甜
人氣文章財經熱話19/12/2022
【虛幣世界】Mazars暫停與幣安客戶合作，加密貨幣急跌
人氣文章財經熱話16/12/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》中概股除牌風險降　騰訊音樂量度升幅見46銀
人氣文章專訪16/12/2022
【專訪】施永青：美國遏華難改　中國反制需展示容人之量（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金