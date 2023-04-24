  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【陶冬看２０２３】加息難改「資產為王」　中國或快推QE

24/04/2023

　　亞洲本年度最矚目之財經講座－－「陶冬看2023年：政策轉變之年」，周六(22日)於香港浸會大學大學會堂成功舉行。瑞信亞太區財富管理大中華區副主席陶冬主講時表示，「我可以非常負責任地告訴你，QE萬歲」，加息、縮表改變不了印錢的大邏輯，也改變不了「資產為王」的大局面。他並預期，中國或將很快推出QE，而人民幣匯率恐因此承壓。


　
歷史鐘擺周而復始


　
　　陶博從過去70年「歷史的鐘擺」講起，從二戰後的首30年，美歐奉行「凱恩斯經濟學」並推行國家資本主義，帶來戰後30年的繁榮；而這帶來財政赤字暴漲、美元跟黃金脫勾、工會坐大、市場經濟失效，人類社會迎來罕見的滯脹浪潮。

 

 陶博從過去70年「歷史的鐘擺」講起，認為這兩年貨幣環境正常化不過是歷史鐘擺中的一個小浪花。

 


　　此後「列根革命」應運而生，隨之而來的是「小政府，大市場」，效率超越公平，資本市場引導經濟發展，背後種種邏輯被稱為「貨幣主義學派」，再延續30年繁榮。

 


　　然而，當將經濟大船的掌舵交給華爾街，槓桿難以為繼，接下來的後果就是全球金融危機，「時代的鐘擺又從效率向公平轉移」。不過，由於結構性改革缺位，全球進入印鈔票時代，通過金融資產價格的暴漲來推動經濟增長，背後則是「現代貨幣理論」。


　
印錢的大邏輯難改


　
　　陶博強調，從戰後幾十年「鐘擺」的擺動來看，潮流不以個人意志決定，而是時代發展的必然產物，這正正是從美國到歐盟、從日本到中國，執政者齊將眼光聚焦「分配」。當中產階層萎縮、工資跑不過通脹，貧者愈貧/富者愈富，通過財政支出來維持經濟相對平穩發展，鈔票隨之愈印愈多。

 

 數百位觀眾到場聆聽陶博的精彩點評，現場互動更是笑聲掌聲連連，氣氛空前熱烈。

 


　　「在這個邏輯下，QE是結束不了的，因為貨幣政策和財政政策是同一硬幣的兩面，財政不正常化，貨幣正常化是走不遠的。」他認為，這兩年貨幣環境正常化不過是歷史鐘擺中的一個小浪花，改變不了印錢的大邏輯，也改變不了資產為王的大局面。未來的世界仍分為兩種－－會投資，和不會投資。中期來看，在創造力、生產力出現大幅度提升前，世界走不出QE的怪圈。當經濟再一次衰退、市場再一次動盪，更大的QE將堂而皇之出現。尤其當金融不穩定時，「聯儲之前將利率如何激進地加上去，未來就可能如何激進地減下去。」


　
印錢或令人幣承壓


　
　　倘如激進減息真的發生，過去18個月暴漲的美元匯率將如何？陶博預期，美國加息周期近尾，而歐洲或還有進一步空間；美國經濟或進入衰退，而歐洲或能幸免，所以美元匯率料進一步貶值，「如果美國金融不穩，如果聯儲需要三四次減息，美元匯率今年或見98。」

 

 

 讀者就全球貨幣政策、中國增長前景、香港樓市策略、大宗商品走勢、AI勢力崛起等焦點話題踴躍提問。

 


　　那麼中國又如何？他表示，中國經濟最壞的時間已經過去，但直言，「請大家把過去中國的成功，全部從記憶中間消除」，因為只有將過去的記憶消除，才能在未來做出正確的判斷。他以中國信貸/GDP比例為例，穩定的曲線從2007年起比例暴漲，信用擴張帶來增長奇跡、房地產/消費繁榮、人民信心飛躍；但到2020年疫情爆發，曲線一度急升之後下行，「別看它下來不多，這個就是大問題」，隨之而來就是房地產、P2P、消費、民企信心等一連串問題。

 


　　從首季內地新增人民幣信貸井噴10.6萬億元看，中國政府現在做的事情跟2009年「四萬億」是同一套路，但乘數效應大不如前，背後玄機在兩個字－－信心。歸根究柢，中國需要重新塑造信心。」

 


　　他預期，靠目前的貨幣政策最多只能將即將發生的危機往後推一推，不可能本質解決問題，解決過去幾十年積累的債務問題，只有一條路可走，「就是印錢、把它貨幣化，用流動性把觸礁的經濟浮起來。這件事並不光榮，但不走這條路，實際是無路可走……甚麼時候走，取決於一念之差。」而倘若真的QE難免，到時候人幣匯率貶值也難免。(zz)

 

撰文:俞瑾

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回外匯／人民幣

相關資料 - 

異動股

異動股

00981

中芯國際

23.000

異動股

00020

商湯－Ｗ

2.480

異動股

01024

快手－Ｗ

50.050

更多外匯／人民幣

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00981 中芯國際
  • 23.000
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.480
  • 01024 快手－Ｗ
  • 50.050
  • 02331 李寧
  • 56.900
  • 01211 比亞迪股份
  • 229.800
股份推介
  • 00123 越秀地產
  • 10.800
  • 目標︰--
  • 01109 華潤置地
  • 36.850
  • 目標︰$41.00
  • 01361 ３６１度
  • 4.380
  • 目標︰$4.86
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 16.400
  • 目標︰$21.00
  • 01099 國藥控股
  • 27.450
  • 目標︰$29.10
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 345.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 86.900
  • 00001 長和
  • 51.000
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.480
  • 00981 中芯國際
  • 23.000
報章貼士
  • 00123 越秀地產
  • 10.800
  • 目標︰$12.50
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 34.550
  • 目標︰$47.20
  • 01929 周大福
  • 15.520
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

24/04/2023 16:25  《盤後部署》恒指收低兩萬以下，百度連跌多日可候104元吸納

24/04/2023 15:37  【香港要聞】「開心香港」推多個美食市集，本周六30元看電影

24/04/2023 15:55  《外資精點》滙豐研究:今年恒指目標22490點，看好阿里騰訊

24/04/2023 17:15  《新股上市》綠竹生物(2480)明起招股，入場費8414元

24/04/2023 16:31  《本港經濟》首季失業率降至3.1%創近三年半低，低於市場預期

24/04/2023 17:46  【北水炒Ｄ乜】淨流入１﹒９５億元，買中石油沽騰訊

24/04/2023 08:17  【大行炒Ｄ乜】花旗降長汽三成目標，星展唱好宏橋、中鋁

21/04/2023 17:36  《嚟緊炒Ｄ乜》贛鋒鋰業營造頭肩底形態，中短線睇７６﹒４銀

24/04/2023 16:38  《財資快訊》美電升報７﹒８４８４，隔夜拆息稍為回軟至２﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》中美晶片戰持續　常熟公務員數字人幣出糧開先河
人氣文章

新聞>香港要聞

「開心香港」推多個美食市集，本周六30元看電影
人氣文章

新聞>香港政情

黃迺元：申辦五一遊行無本地或海外經費支持，暫無意撤申請
品味生活
生活
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

Liquidity：流動性
人氣文章

娛樂情報

《中年好聲音》周吉佩爆冷奪冠 李佳龍婷大熱倒灶
人氣文章

我做Marketing．Michael & Derek

面試官談及期望月薪，點答先爭取到「你想人工」？講錢之前一定要知一件事
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

正式進軍家具界！Jacquemus「Objets」系列登場：復古法式風情單品，為家居添上愜意舒適感
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

南豐紗廠展覽《雲、權力與紋飾─中亞織行》：藉紡織和手藝，探索跨地緣文化、反思當代城巿生活
人氣文章

酒意人生．梁淑意

葡萄都怕濕潤的春季？被Powdery Mildew感染的葡萄，所釀之酒的風味將大打折扣？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中醫治未病防治流感
人氣文章
唔好娶／嫁「鬼」！？
人氣文章
不吸煙都有機會患肺癌！無病徵難察覺，及早切除根治率9成！基金會籲定期做篩查
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/04/2023 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/04/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/04/2023 18:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/04/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事24/04/2023
《神州經脈》中美晶片戰持續　常熟公務員數字人幣出糧開先河
人氣文章香港要聞24/04/2023
「開心香港」推多個美食市集，本周六30元看電影
人氣文章香港政情24/04/2023
黃迺元：申辦五一遊行無本地或海外經費支持，暫無意撤申請
人氣文章市場動向24/04/2023
滬港共建開放數據市場 培育年輕專才推動數碼商業生態
人氣文章生財有道24/04/2023
【陶冬看２０２３】中國未來十年「三大故事」　AI勝者全取遊戲
人氣文章生財有道24/04/2023
【陶冬看２０２３】看好港樓今年料小升　聯繫匯率較過往更穩妥
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金