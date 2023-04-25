  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【專訪】陶冬：金融若不穩　美元匯率今年或見98（有片）

25/04/2023

　　美匯指數去年9月曾直逼115，但年初至今倒跌近2%。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時就指，如果出現金融不穩，需要聯儲採取緊急措施的話，減息可能來得快而猛，美元匯率可能也因此出現一波急跌。

 

　　他表示，過去十八個月，美元走勢刷新了過去20年的高位，背後邏輯是美國經濟強勁增長和聯儲罕見的暴力加息，在12個月裏，政策利率飆升5個百分點。進入2023年後，美國的通脹勢頭得到遏制，勞工市場過熱情況也有改善，聯儲高官開始釋出加息周期接近尾聲的訊號。市場預計FOMC 5月會議後，美國利率見頂，並在下半年有3-4碼的減息空間。

 

　　他續指，相對於美國，歐洲經濟受到能源危機的嚴重衝擊，一度滑向衰退的邊緣。但是隨著今年能源價格的回落和能源供應趨穩，歐洲經濟穩中回升。雖然力度不強，好在整體向好，不確定性下降。同時，歐洲貨幣當局對待逐漸顯現的工資上漲持更大的戒心，市場普遍預期歐洲央行和英格蘭銀行今年加息力度大過美國、時間長過美國。至於日本，隨著央行更換掌門人，修改政策只是時間的問題，市場利率上升應該只是時間的問題，而這個一定帶動為了收益而長期滯留海外的企業資金、保險資金班師回朝。

 

美、歐、日經濟基本面此消彼長

 

　　從美、歐、日經濟增長勢頭和貨幣政策前景看，經濟基本面的此消彼長，帶動美元匯率進一步下行。這個趨勢不難看出，關鍵看速度和力度。儘管目前美國中小銀行流動性危機，看來已經回穩，未來一年看商業物業市場的風險。那裏空置率在大幅上升，按揭成本負擔加重，逐漸進入債務到期高峰期。如果這個市場有點閃失，美元指數可能見98。

 

 

 

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回外匯／人民幣

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

131.100

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

84.450

異動股

01024

快手－Ｗ

48.250

更多外匯／人民幣

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 131.500
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 84.450
  • 01024 快手－Ｗ
  • 48.250
  • 00998 中信銀行
  • 4.300
  • 02269 藥明生物
  • 47.000
股份推介
  • 01799 新特能源
  • 19.960
  • 目標︰$31.50
  • 00123 越秀地產
  • 10.440
  • 目標︰--
  • 01109 華潤置地
  • 36.100
  • 目標︰$41.00
  • 01361 ３６１度
  • 4.110
  • 目標︰$4.86
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 15.520
  • 目標︰$21.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 84.450
  • 00700 騰訊控股
  • 337.800
  • 00001 長和
  • 51.150
  • 00941 中國移動
  • 67.850
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.440
報章貼士
  • 00902 華能國際電力股份
  • 4.510
  • 目標︰--
  • 00148 建滔集團
  • 23.350
  • 目標︰$35.00
  • 00270 粵海投資
  • 7.710
  • 目標︰$10.00
熱炒概念股
即時重點新聞

25/04/2023 09:48  李家超:地區行政檢討進入尾聲，不准許區議會成為「港獨」平台

25/04/2023 09:23  恒指低開56點報19903，百度挫1.5%，阿里跌1.4%

25/04/2023 09:09  【大國博弈】美國制裁三名於中國境內的個人，涉嫌為北韓黑客洗錢

25/04/2023 08:30  【國際要聞】南韓總統尹錫悅周一抵美，展開一周國事訪問

25/04/2023 07:50  《國金頭條》企業財報優預期美股持穩，經濟前景難料上行乏力

25/04/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１﹒９５億元，買中石油沽騰訊

25/04/2023 08:24  【大行炒Ｄ乜】德銀跟進中資電訊股，花旗及大摩削贛鋒、天齊目標

21/04/2023 17:36  《嚟緊炒Ｄ乜》贛鋒鋰業營造頭肩底形態，中短線睇７６﹒４銀

25/04/2023 10:45  《財資快訊》美電升報７﹒８４８８，隔夜拆息升至３﹒１％

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

李家超冀「開心香港」讓市民開開心心，提振本港經濟
人氣文章

新聞>財經熱話

夥人大高瓴合作致力人工智能　快手業績視乎經濟復甦步伐
人氣文章

新聞>專訪

【專訪】陶冬：金融若不穩　美元匯率今年或見98（有片）
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」——撥開雲霧看青天！
人氣文章

娛樂情報

宣讀結婚誓詞激動爆喊 陳家樂最愛連詩雅夠蠢
人氣文章

Member Zone

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」——撥開雲霧看青天！
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

更多時鐘酒店見聞分享！邊個時段最多人偷情？傳說中Sugar Daddy真實存在？房內有無CCTV？年輕人竟然喺呢度獻出第一次！
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

從達文西的《救世主》談到埃及法魯克國王的百達翡麗Ref. 1518，拍賣市場的水有多深？
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

古法內服珍珠粉護膚：可改善皺紋、提亮肌膚？你有興趣試試嗎？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
胸悶乏力又煩燥？可能是血虛型高血壓！高血壓5種食物可免則免！兩種米、一種豆有助養氣血、降血壓
人氣文章
不除口罩？不停整容？可能患上「容貌焦慮症」！P圖盛行易令人病態追求完美外表
人氣文章
冇事唔好亂打牆！「拳擊手骨折」唔係拳擊手專利！即睇獨特症狀+治療方法
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/04/2023 11:44
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/04/2023 11:44
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/04/2023 11:44
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/04/2023 11:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章香港要聞25/04/2023
李家超冀「開心香港」讓市民開開心心，提振本港經濟
人氣文章財經熱話25/04/2023
夥人大高瓴合作致力人工智能　快手業績視乎經濟復甦步伐
人氣文章專訪25/04/2023
【專訪】陶冬：金融若不穩　美元匯率今年或見98（有片）
人氣文章中國故事25/04/2023
台灣社運人士楊智淵被大陸逮捕，涉分裂國家罪
人氣文章開市Good Morning25/04/2023
黃瑋傑：現時港股仍未「爆邊」　若恒指企穩19750點水平　後市短線偏樂觀
人氣文章國際動態25/04/2023
美法院裁定大疆無人機侵權罪成，罰款近22億港元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金