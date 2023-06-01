南航增發AH股集資兼人幣持續走弱 三大航逆市下挫可以點部署？

雖然隨著疫情消退，內地民航業有復甦跡象，但整個行業現時仍未能扭虧為盈，極需補充資金，其中南方航空(01055)最新宣布擬發A股籌最多175億人民幣(約192.75億港元)，另建議發H股予控股股東南航集團籌29億港元，共籌逾220億港元，市場憂慮另外兩大中資航空公司會跟隨，加上美元強勢，人幣持續走弱，對擁大量美元債的航空公司不利，今日(1日)三大航均逆市下挫，其中南航及國航(00753)齊插逾半成。如仍看好內地航空公司前景，應如何部署呢？

(Shutterstock)

南航擬增發AH股籌逾220億元 用於購飛機及補充資金

南航公布，建議向不超過35名特定投資者包括控股股東南航集團發行不超過約54.36億股新A股，募集資金總額將不超過175億人民幣。南航集團將以不低於50億人民幣、不超過100億人民幣認購新A股。此外，集團建議發行不多於8.55億股H股予南航集團的全資子公司南龍控股，募集資金總額將不超過29億港元。南航指，發行A股所得將用於購買50架新飛機及補充流動資金，有利於擴大機隊規模及優化機齡結構，緩解日常經營活動的資金需求壓力。至於發行H股集資，則用作補充一般營運資金。有關建議需待股東批准。

現時集團未就增發股份進行定價，惟指南航集團認購的新A股及旗下南龍認購的新H股，均會受3年禁售限制，其他新A股特定投資者則有6個月禁售安排。A股認購價應不低於A股在定價基準日前20個交易日均價的80%，以及每股淨資產中的較高者，而H股認購價應為於批准H股發行前20個H股交易均價及每股淨資產的較高者。A股和H股發行並非互為條件，假設新A和H股數目以上限獲全數認購，南航集團持股由65.71%降至63.13%。

行業回暖惟三大航仍未扭虧 需引進飛機加強競爭力

內地航空公司雖受疫情影響而連年虧損，但前景不用看得太悲觀，事實上，踏入今年，疫情影響逐步消散，民航市場顯著回暖。國家民航局數據顯示，截至4月，國內航線旅客運輸規模已超疫情前水平，較2019年同期增長3.4%。「五一」假期期間，全國民航旅客運輸量更同比大漲超5倍。不過，航空公司想要扭虧為盈並非易事。《中國民用航空》雜誌2023年第六期刊文稱，由於內地航空公司在疫情期間既沒有大規模裁員，也沒有運力市場化退出，在疫情後很長一段時間將繼續「負重前行」。目前全行業仍繼續虧損，航空企業資產負債率高、經營風險大的狀況短期內難以改變。



三大航一季報也顯示， 首季國航、南航、東航淨虧損分別為29.26億、18.98億及38.03億人民幣，雖然同比及環比均大幅減虧，但仍未能實現扭虧。而疫情期間航空公司飛機引進速度放緩，機隊規模大多原地踏步，且整體機齡有所上升。在民航業復甦的背景下，航空公司需要引進更多新飛機、擴大機隊規模，進而增強主營業務的核心競爭力。



人幣中間價三連貶續創半年低 惟瑞銀看好年底升至6.6

另方面，人民幣貶值持續，中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0965，較上個交易日跌144點子，三連貶，續刷自去年12月1日以來半年新低，不過由於財新中國5月製造業PMI意外在榮枯線之上，人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開5點子報7.1060。高盛表示，短期內經濟基本面走勢可能仍不利於人民幣，對人民幣高度敏感的交叉匯率會繼續受壓。市場人士也指，中國經濟表現不佳，對增長前景的擔憂導致資本外流持續惡化，另外企業信心不足，持續降低客盤結匯意願，相反，剛需購匯穩步增加，人民幣可能持續受壓。



不過，瑞銀認為，近期人民幣走軟，主要因為地緣政治緊張局勢及內地經濟活動動能減弱，儘管前者不太可能完全消退，但內地經濟復甦仍將持續，進而帶動人民幣在下半年上升，將美元兌人民幣今年9月和12月預測分別上調至6.7和6.6(此前均為6.5)。消費應會繼續拉動內地經濟復甦，展望未來服務業活動回暖將支持就業和家庭收入逐漸增加，這將有助其他經濟領域在下半年表現穩健。此外，黃金周假期旅遊出行強勁反彈，轉化為旅遊收入，4年來首次回復至2019年水平，預期今年GDP增長達5.7%。另方面，美國聯儲局加息周期結束應會使美元在中期內走軟，隨著美國金融條件收緊對經濟活動的壓力在未來幾個季度更趨明顯，估計市場對聯儲局在今年底或明年初降息的預期將會升溫。

李偉傑：料三大航短期走弱 可待9月再部署

華盛證券經紀部董事李偉傑指，三大中資航空公司去年共蝕逾千億人幣，限於利息成本高，很需要集資補充資金，南航今次集資所得部分用作購買新飛機，替換機齡老舊飛機，其實是好事。不過，「五一黃金周」過後，旅遊相關股炒作告一段落，加上美元強勢令人幣走弱，而國航及東航稍後應會跟隨南航增資，料三大航股價短期維持弱勢，惟東航(00670)最近有新機投入營運，市場對此有期望，股價今日才沒跌得那麼急。雖然三大航空股中長線仍可看好，但料要到暑假甚至十一國慶假期才有新一輪炒作，可待9月左右再部署買入。人幣走勢方面，美國6月加息機會或小於一半，美元強勢未必可持續，料人幣兌美元最多只跌至7.15，往後當美元轉弱，人幣有機會重回7算。

值得一提，南航今日在互動平台表示，4月份可利用座公里投入已恢復至2019年同期約92%，不過今早收市仍跌6.21%報4.23元，國航亦跌5.88%報5.6元，東航則跌1.14%報2.61元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多