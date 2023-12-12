《神州經脈》習近平抵越南，珠海萬達對賭危機解，美團1億擴就業

滬深股市今早（12日）低開後震盪上行，央企內房保利發展公告回購、實控人同步增持，護盤意圖明顯，帶動地產板塊回暖，滬綜指全日升0.4%，連升三日，收報3003.44點，重上三千點，深市表現較弱，深成指收跌0.08%，創業板指跌0.6%。兩市全日成交7875億元（人民幣．下同），跌破8000億，，按日縮水13.6%。外資今日通過滬股通、深股通淨流出50.2億元，連續兩天流出。

國家主席習近平與夫人彭麗媛今日中午乘專機抵達越南河內，向現場接機民眾揮手致意。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日早盤區間震盪，一度逼近7.18，午後反彈上7.1700後升幅收窄，收報7.1744，較上個交易日4時30分收盤價升26點子，止兩連跌，全日在7.1700至7.1799之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1174，較上個交易日跌11點子，兩連跌，上個交易日報7.1163。

今日新聞精選

1. 國家主席習近平當地時間今日中午乘專機抵達越南河內，展開國事訪問。越南總理范明政，越共中央政治局委員、中央書記處書記、中央內政部部長潘庭濯，越共中央書記處書記、中央對外部部長黎懷忠等到停機坪迎接。習近平發表書面講話，指中方把對越關係放在周邊外交的優先方向，期待以這次訪問為契機，就中越兩黨兩國關係全局性、戰略性、方向性問題及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，推動雙邊關係進入新階段。

2. 美國商務部長雷蒙多與人工智能（AI）晶片巨企英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳會面，商討其出售AI晶片到中國的問題。《路透》指，雷蒙多向黃仁勳重申華府容許英偉達向中國客戶出售AI晶片，只要所售晶片是用於商用目的，惟最複雜、最先進的AI晶片不容許售予中國。黃仁勳則希望華府明確容許輸華AI晶片的細節，不想被指違規。另外，《彭博》引述雷蒙多稱，面對中國最近在晶片製造領域取得的突破，美方將盡可能採取「強而有力」的行動來維護國家安全。中國外交部發言人毛寧批評，美方濫用出口管制措施，嚴重損害中國企業的正當權益，不利於全球晶片產供鏈的穩定，違反市場經濟和公平競爭原則，不符合任何一方的利益，中方對此堅決反對。

3. 在珠海萬達商管赴港上市最後期限逼近之際，大連萬達集團網站發文稱，太盟投資集團（PAG）與大連萬達商管集團今日共同宣布簽署新投資協議。太盟將聯合其他投資者，在其2021年的投資贖回期滿時，經大連萬達商管集團贖回後，對珠海萬達商管再投資。這將使珠海萬達的上市「對賭」壓力得以消除。按照新協議，大連萬達商管持股40%，為單一最大股東，太盟等數家現有及新進投資人股東參與投資，總計持股60%。現有投資人於2021年8月對珠海萬達商管的投資額約為380億，其中太盟的投資額約為28億美元（約180億人民幣），現有投資人在原投資安排中享有到期贖回權。

4. 美團外賣宣布啟動冬季騎手招募，計劃投入1億元開放30萬騎手崗位，持續擴大就業供給，為保障冬季外賣消費提供支撐。另外，愛企查App顯示，美團關聯公司北京三快科技有限公司近日申請註冊多枚「AI WOW」「AIWOW」商標，分類涉及網站服務、教育娛樂、社會服務等，目前商標狀態均為等待實質審查。據了解，WOW為美團首個AI交互產品，於11月初上線。

5. 華為據報正就擬設立的智駕公司股權出售，與平治（內地稱「奔馳」）和奧迪汽車接洽。《路透》引述3名知情人士透露，華為已詢問奔馳和大眾汽車旗下的奧迪，是否有興趣購買其智能汽車軟件和零部件公司的少量股份。最近幾周華為已與奔馳進行了初步會談，華為同意向其出售3%-5%的股份，估值有待協商，但奔馳並不太感興趣。此前有消息指，華為新智駕公司估值介乎280億-350億美元。知情人士稱，華為希望外國投資者的引入有助於保護其業務免受地緣政治緊張局勢的進一步影響。

6. 《深圳市建設用地開工竣工管理辦法》即日起施行，有效期5年。《辦法》規定，主體功能為住房類建設項目，應在劃撥決定書簽發之日或供應合同簽訂之日起1年內開工建設，自劃撥決定書簽發之日或供應合同簽訂之日起4年內竣工。土地使用權人如要申請竣工延期，應在竣工期屆滿前3個月內提出申請，並按申請延長竣工的期限繳納違約金。申請延期只可延期1次且最長不得超過2年。

7. 中央網信辦公布，即日起開展為期一個月的「清朗．整治短視頻信息內容導向不良問題」專項行動，集中整治三類短視頻信息內容導向不良問題，包括傳播虛假信息、展示不當行為，以及傳播錯誤觀念。其中，傳播虛假信息包括擺拍製作並發布涉民生謠言；編造幫扶社會弱勢群體情節，消費公眾同情心；使用AI等技術編造、拼接內容；對官方發布的權威信息進行篡改或斷章取義等。

8. 全國銀行間同業拆借中心和上清所發布公告，於今日聯合推出中央債券借貸業務。該業務是為提升債券交易結算成功率、化解結算風險的「銀行間市場集中清算自動融券」業務，借出方基於自願原則，向上海清算所申報願意出借的債券，構成可借債券池。當借入方結算日應付債券不足時，通過同業拆借中心發起中央債券借貸指令，由上海清算所在可借債券池內自動完成標的債券的匹配和借入、擔保債券的管理以及到期結算交收。

撰文：經濟通中國組

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱