【回顧展望－再坐一匯】日圓成明年「黑馬」 未來十年難見150

2023年可謂疫後全球主要央行今輪加息周期下半部。為抗擊新冠疫情導致全球供應鏈斷裂所引發的持續高通脹，全球主要央行將應對疫情時調降至歷史低位的指標利率逐步提高，經過2022年快速加息後，利率在2023年開始緩慢上升。

美國聯儲局主席鮑威爾（資料圖片）



美國聯儲局與新西蘭儲備銀行（RBNZ）同樣累積加息5.25厘，是加幅最大的主要央行，其次是英倫銀行，累積加幅亦達到5.24厘，加拿大央行的累積加幅亦達到4.75厘。歐洲央行（ECB）在2016年將主要再融資操作利率降至零後，2022年7月27日宣布加息半厘，其後利率逐步上調，今年9月20日升至4.5厘。



澳元利率仍有上調空間



澳洲儲備銀行(RBA)在12月初的議息會議同樣決定維持利率不變，但其後公布的會議紀錄顯示，決策委員曾考慮過進一步加息。事實上，澳洲指標利率較歐元區更低，且第三季通脹率仍然高達5.4%，實質利率仍為負值，未來進一步加息的可能性較大。另外，瑞士央行在2019年6月將指標利率降至-0.75厘後，亦於2022年6月開始加息，指標利率在同年9月升至0.5厘，脫離負利率水平，今年6月升至1.75厘後維持至今。



亞洲這邊，在黑田東彥擔任行長期間(2013年3月20日至2023年4月8日），日本央行（BOJ）早於2016年1月將指標利率降至-0.1厘，即使植田和男在今年4月9日接任行長一職，但指標利率至今仍維持在-0.1厘。隨著美國聯儲局公開市場委員會(FOMC)在今年最後一次議息會後，宣布將聯邦基金利率目標範圍保持在5.25至5.5厘，瑞士央行、歐洲央行及英倫銀行宣布維持利率不變，以及日本央行在12月19日議息會議結束後，亦一如預期維持指標利率在-0.1厘，全球加息周期大致結束。

瑞郎為最強主要貨幣



匯率表現方面，由今年初至12月21日紐約收市為止，七大貨幣的直盤仍以日圓表現最差，美元兌日圓升值8.51%；表現最強的是瑞郎，美元兌瑞郎累跌7.37%；英鎊兌美元亦升值4.89%，而歐元兌美元則升2.77%；美元兌加元跌1.94%；澳元兌美元跌0.56%；紐元兌美元跌1.07%。瑞郎兌日圓累升17.05%，成為主要貨幣之間最強的交叉盤。



美國聯儲局在12月份議息會議除決定維持聯邦基金利率目標範圍在5.25至5.5厘之外，亦發布了當局對經濟、就業及通脹前景的最新評估。根據聯儲局最新的經濟預測，明年聯邦基金利率上限預期為4.6厘，即大約處於4.5至4.75厘，較現時的利率水平低0.75厘，即預示明年有機會減息四分之三厘。然而，聯儲局撤銷了原定在今年餘下的0.25厘加息幅度，故亦可以視為一次減息行動。



會議局料美明年底才達通脹目標



聯儲局主席鮑威爾表示，利率已處於限制性水平，加息不再是基本政策，當局亦警惕高利率會否持續太久，但他亦提到，高於趨勢的經濟增長或意味高利率會維持一段長時間，甚至需要進一步加息。然而，從聯儲局最新發布的經濟預測所見，雖然當局將今年GDP增長率預測，由9月份的2.1%向上修訂至2.6%，但明年增長率卻由9月預期的1.5%下調至1.4%，2025及2026年經濟增長預測則分別為1.8%及1.9%。這反映聯儲局預期GDP在今年快速增長後，明年將會急劇放緩。



根據非牟利組織美國會議局(Conference Board)在12月13日發布的預測，明年美國實際GDP僅增長0.9%，但2025年的增幅將達到接近潛能的1.7%。通脹方面，該組織預期今年大約為3%，要到2024年底才會達到聯儲局的通脹目標。利率方面，該組織預期聯邦基金利率目標範圍在明年第三季將會降到4.75至5厘，第四季則降到4.5至4.75厘。這與聯儲局的決策委員預測明年減息75基點的看法一致。

美國聯儲局在12月份議息後亦發布了最新經濟預測，暗示明年將會合共減息75基點，受減息預期影響，美元匯價受壓。美匯指數在12月初反彈至104水平後明顯受阻，聯儲局暗示明年將會減息75基點後，美匯指數更跌至101.77，其後雖然反彈，惟未能升越103。雖然市場預期聯儲局將於明年減息，但歐元區經濟表現疲弱，其中德國及法國第三季GDP按季皆收縮0.1%，意大利則按季微升0.1%，整體歐元區第三季GDP亦按季跌0.1%，故ECB被視為極有可能是最先減息的央行。

歐洲央行行長拉加德（資料圖片）



歐洲央行料最先減息



歐洲央行(ECB)在12月議息會後聲明中預期，歐元區通脹率將於未來幾年逐步下降，今年平均整體通脹率料為5.4%，明年降至2.7%，2025及2026年進一步降至2.1%及1.9%，聲明指上述預測向下修訂，且以2024年最明顯。至於核心通脹方面，ECB預期今年平均為5%，未來三年分別為2.7%、2.3%及2.1%。

貸款環境收緊助壓通脹



ECB又指，過去數次加息行動繼續向經濟傳導，貸款環境收緊正在抑制需求，並有助於壓低通脹。歐盟預期短期經濟增長仍然呆滯，但在實際收入增加下，預期經濟將會復甦，以及改善海外需求，故預期經濟增長率將由今年平均的0.6%，加快至明年的0.8%，2025及2026年將達到1.5%。



ECB表示，當局將會繼續根據數據去決定合適的利率及處於限制性水平的時間，尤其是當局將基於未來的經濟及金融數據、動態及核心通脹以及貨幣政策傳導的力度，對通脹前景進行評估後才會作出利率決定。關於資產購買計劃，ECB管理委員會仍然傾向在明年上半年，將抗疫購債措施(PEPP)的回籠本金全數進行再投資，下半年則以平均每月75億歐元降低PEPP額度，並有意在明年底不再將回籠資金進行再投資。



歐元明年料受制於1.16



美國聯儲局立場明顯轉鴿，議息結果及最新經濟預測公布後，刺激一眾非美貨幣走強，歐元兌美元於12月13日紐約市尾段急升逾100點子至近1.0900，最終在14日亞洲市突破1.09，其後進一步上升，即使ECB議息後宣布維持利率不變，歐元兌美元仍於倫敦收市後高見1.1010，但1.10明顯見阻力。其後更因德國及意大利公布的經濟數據欠佳，而由1.10急速回落，令到技術走勢上呈現強烈的雙日轉向形態。



技術上，歐元兌美元在11月29日曾高見1.1018，但其後反覆下跌，12月8日曾低見1.0723，現時匯價再次衝擊1.10，在歐元區自身缺乏強勁的基本面支持下，1.10料成為歐元兌美元的雙頂阻力，即使破位向上亦於300點子內遇到另一阻力。暫時判斷，歐元兌美元已在1.10水平短線觸頂，我認為俄烏戰事結束才會掀起一輪炒作，藉此向上突破，否則，我估計歐元兌美元在明年上半年之前將維持在1.13以下波動，全年亦料受制於1.16。

日本央行行長植田和男（日本央行網頁截圖）



日央行料明年通脹高於2%



日圓很可能成為明年的「黑馬」，日圓匯價在過去兩年大幅貶值，成為表現最差主要貨幣，但植田和男上任BOJ行長後，多次向上調整孳息率曲線控制，最新已將10年期國債孳息率上限調高至1厘，而且只屬參考性。植田和男領導的日本央行目的是，藉著逐步放寬利率上升空間，讓薪酬與通脹產生良好循環，令日本最終擺脫通縮。



日本企業與工會將於明年2月就調整薪酬進行談判，BOJ極為關注，一旦工會為勞工階層爭取到一定的加薪幅度，BOJ就需要評估其對通脹的影響，同時亦會決定是否達到「通脹率持續穩定在2%以上」的結束超寬鬆貨幣政策要求。即使日本11月份全國核心CPI（扣除新鮮食品）按年升幅降至2.5%，但仍然是自2022年4月以來持續高於2%。



不過，植田和男或須考慮美國聯儲局，甚至歐洲央行均在明年第一至第二季開始減息，屆時BOJ若宣布撤出超寬鬆貨幣政策，將令日圓匯價大升，亦很大可能與當時的經濟環境不相配，而且植田和男上任之初，提出以一年半時間去研究日本持續實行寬鬆貨幣政策的成效，至今仍未有結果，故理論上要到明年底才會公布研究所得。



圓匯未來十年難再見150



日本長期通縮顯然已非寬鬆貨幣政策可以解決，要扭轉日本民眾對物價前景慣性長期看跌需要時間。BOJ在12月份議息會議紀錄中預期，日本通脹率將於明年全年保持在2%以上，這個預期有助扭轉日本家庭及企業對通脹前景的看法，促成家庭預先消費及企業及早計劃開支，啟動薪酬與通脹的良性循環。



美元兌日圓在去年10月及今年11月皆曾升近152，惟BOJ曾在該位以下干預匯價，而且市場預期BOJ將於明年結束超寬鬆貨幣政策，美國聯儲局相信亦已結束加息周期，且暗示明年將會減息75基點，息差不再擴寬下，對以日圓作為套利貨幣的炒家構成較大風險。從期貨市場所見，2024年12月份的日圓報價相當於1美元兌136日圓，反映市場深信BOJ將於明年退市，日圓匯價將會走強的預期。我仍然相信，美元兌日圓中長線跌至120才有望回穩，且大膽估計，起碼在未來十年都不可能升上150！

撰文: 經濟通通訊社資深市場分析師 鄭廣復

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