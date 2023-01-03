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【專訪】陶冬：普京背後的女人—俄央行行長（有片）

03/01/2023

　　自俄羅斯去年2月24日以「特別軍事行動」點燃戰火，美歐等西方國家的制裁可謂應出盡出，惟俄羅斯經濟發展部公布，該國首11月GDP僅下降2%左右。對此，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，此離不開「普京背後的女人」-俄羅斯央行行長埃爾薇拉．納比烏琳娜，運用智慧和手段，穩住了經濟和民生。

 

　　他引述俄媒指，早在去年2月開戰前，納比烏琳娜參與就潛在西方制裁影響的準備會議，她向普京展示39頁PPT文稿，核心意見是萬萬不能開戰。經濟高官的評估是，開戰、制裁的後果是，俄羅斯經濟以美元計可能在兩年內萎縮30%，盧布貶值、通脹飆升之下，政策利率可能被迫升到35%。

 

　　但最終普京仍選擇打開戰爭潘多拉之盒，西方主要國家很快對俄羅斯採取一系列制裁行動。納比烏琳娜發現，俄羅斯的大部分外匯儲備無法交易套現，盧布對美元匯率從75飆升到140，通貨膨脹升到雙位數，經濟瀕臨崩潰。

 

三板斧捍衛國家經濟利益

 

　　儘管不贊成普京的軍事行動，但是到了捍衛國家經濟利益的時候，俄羅斯央行很快打出三板斧。首先，實施資本管制，限制資金外流，為經濟止血。其次是加息，政策利率一口氣提高到20%，留住資金，限制投資，最後是迫使歐洲用盧布結算石油貿易。

 

　　陶博認為，戰事和西方制裁，預計給2022年俄羅斯經濟帶來3-5個百分點的GDP損失，雖仍會是負增長，但是比起經濟學家去年3月估計的負10%至負15%，要好很多，「納比烏琳娜的表現要遠強過俄羅斯軍事將領。」

 

 

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