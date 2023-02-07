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【專訪】陶冬：法國退休金改革放大政治風險（有片）

07/02/2023

　　法國連續幾周爆發大規模示威，抗議政府將最低退休年齡提高至64歲；瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，馬克龍主導的退休金改革正在威脅他的執政地位。

 

　　他解釋，目前法國的退休金支付負擔，介乎法國GDP的0.4-0.8%，工人們需要至少繳付41年半的公積金才能取得全額退休金--不算太災難性，也未致給經濟社會立刻帶來不可逆轉的衝擊，但仍是法國社會福利體系的一個大窟窿。

 

　　馬克龍不願意通過加稅來解決收支不平衡，唯有打退休年齡的主意來試圖平衡財政收支，對於法國在歐盟中維持財政可持續性的信譽十分重要；而馬克龍在大選中失去議會多數黨席位，仍然堅持做下去，表現出了政治膽量，不過也冒著巨大的政治風險。在通脹高企、生活成本上漲、民情激憤的時候，這種政治風險被進一步放大。

 

同時解決勞動力不足問題

 

　　陶博續指，退休金改革不只是收支平衡的問題。法國進入了老齡人口社會，勞動力不足問題日趨嚴重，疫情後顯得更加突出，推後退休的法定年齡，可以擠壓出更多人進入就業市場。從經濟學角度，這是一個合理的解決方案；但是從多數法國人的角度，卻是近三十年來最殘忍的改革。

 

 

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