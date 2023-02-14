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【陶冬專訪】英國重新入歐，能行嗎？（有片）

14/02/2023

　　歐盟議會英國脫歐委員會主席沃侯斯塔（Verhofstadt），最近發了一條推特:「我有一個夢想，烏克蘭和英國在五年內加入歐盟」。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，脫歐之後，英國走上了艱難的道路，最新民調顯示，多達65%的英國人認為需要對脫歐重新公投，但更值得問的問題是，英國會以甚麼形式重新加入歐盟。

 

　　他指，英國是G7國家中唯一一個經濟還沒有回到2020年疫情前水平的國家，是G7國家中第一個通脹達到雙位數的國家，是G7國家中居民收入下降最快的國家，也是G7國家中消費信心和投資信心最低迷的國家。

 

　　當年脫歐運動時候喊出的口號是，「從歐盟手中奪回我們的控制權」，但七年過去了，移民情況並沒有改善，NHS（國民保健系統）已接近崩潰，而脫離歐盟關稅區，更給英國帶來更高的關稅，為高漲的生活成本雪上加霜。

 

　　儘管英國的民意和歐盟的態度，似乎顯示英國重回歐盟的時機在慢慢成熟。但如果重開談判，英國會明顯地處在弱勢方，沒有甚麼談判籌碼。歐洲不會給予特別預算補貼，在社會準則上也沒有特別待遇。英國必須接受歐盟的移民政策，願意一致行動。甚至英國可能要放棄英鎊，放棄貨幣政策的獨立性。

 

「脫歐」或「入歐」非萬能

 

　　陶博認為，英國當年公投脫歐，是時任首相卡梅倫為了擺脫競爭對手糾纏的權宜之計，事實上，英國人可能把問題看反了。英國的財政、經濟、產業、醫療保健都面臨非常大的結構性問題，移民、公共交通問題也很嚴重。這些都是結構性問題，根本不是按「脫歐」或「入歐」按鈕就可以解決的。他強調，英國政客將內部問題外化，不採取痛苦但必須的措施來整治結構性矛盾，問題是不會自動離開的。

 

　　「戴卓爾夫人之後，英國就再無具有擔當的政治人物了。」

 

 

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