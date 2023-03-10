  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

京東下季度靠薄利多銷　股價有下試138元風險

10/03/2023

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　隔晚美股三大指數全線下挫，市場聚焦今晚美國公布非農就業數據，港股ADR、即月夜期低水200－300點不等，反映港股弱勢未完？隔晚京東(09618)績後ADR曾急瀉11%，集團公布派發末期息，同時重申早前開展的百億補貼計劃將為恒常措施，燒錢或成經營常態？對集團負面影響大？友邦保險(01299)去年少賺96%，純利倒退幅度屬意料之外？或造成短線股價波動？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 


其他京東相關新聞：
京東去年扭虧首派末期息　惟百億補貼惹疑慮大行紛降目標　股價插一成係危定係機？
《午市前瞻》恒指短期料穿萬九關 京東勿沾手 友邦可吼位分段買
《中國要聞》３８大促快手電商訂單升４０％，天貓美妝店銷量下滑
《外資精點》美銀料京東物流首季經營艱難，削目標價至１９元
《外資精點》瑞信：京東上季盈利勝預期，維持目標價３３９元

 

其他港鐵相關新聞：
【跌市的選擇】業績優於預期花旗看51元　港鐵勝在夠穩定
《外資精點》美銀：港鐵去年業績勝預期，目標價４２﹒５元
《外資精點》匯證：港鐵去年業績勝預期，調高盈測，籲買入
發展局：目前啟德地下購物街建設約７０％推展中

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

異動股

01910

新秀麗

29.400

異動股

03939

萬國國際礦業

6.000

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 38,989.83
    -97.55 (-0.250%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,130.95
    -6.13 (-0.119%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,207.51
    -67.43 (-0.414%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.892
變動率︰+2.774%
較港股︰-3.41%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.891
變動率︰+2.279%
較港股︰-0.76%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.350
變動率︰-3.197%
較港股︰-1.15%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.989
變動率︰-4.078%
較港股︰-0.10%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌6.400
變動率︰-4.620%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.640
變動率︰-4.712%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.880
變動率︰-4.870%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.420
變動率︰-9.447%
精選美股 More
沒有相關資料。
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 18:19 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 18:19 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

葉子楣當年拍三級片堅持三點不露：一露咗就冇神秘感！為愛情收山近30年！談舊愛猝死痛哭：始終一齊26年
人氣文章

財識兼收．止凡

全面撤辣，網友有何睇法？
人氣文章

辦公室政治．潘少權

辦公室政治｜Last day前夕見人心！今日朋友明日敵人？管理層辭職仍開會落order是貪戀權力？
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

冬日穿搭必備：復古工裝Brown’s Beach！由二十世紀初走到近代街頭時尚，日系美式時尚的「定番」單品！
人氣文章

Fashion

Louis Vuitton手袋加價！5大漲價手袋一覽：人氣CarryAll MM、NéoNoé MM加多少？大熱Boulogne突破$2萬元？
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

床頭打交床尾和？經歷感情創傷後，床上關係還能如從前般投入嗎？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
沒胃口 | 沒有食欲是脾虛！想吃卻吃不下是胃的問題！為甚麼會吃不下？中醫推介健脾補肺「五指毛桃雞湯」
人氣文章
猝死前兆 ︳59歲英國男登機後離奇死亡！「安坐」妻子伴屍2小時不發現！醫生：猝死大多無症狀！現6大徵兆即往醫院檢查
人氣文章
十大傷腎食物常吃不自知！2款早餐人氣之選有份！日式拉麵、呢款燒味飯最邪惡！珍珠奶茶飲半杯已增慢性病風險成傷腎之最！發高血壓、糖尿、脂肪肝、痛風跟著來
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金