京東下季度靠薄利多銷 股價有下試138元風險

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

隔晚美股三大指數全線下挫，市場聚焦今晚美國公布非農就業數據，港股ADR、即月夜期低水200－300點不等，反映港股弱勢未完？隔晚京東(09618)績後ADR曾急瀉11%，集團公布派發末期息，同時重申早前開展的百億補貼計劃將為恒常措施，燒錢或成經營常態？對集團負面影響大？友邦保險(01299)去年少賺96%，純利倒退幅度屬意料之外？或造成短線股價波動？

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