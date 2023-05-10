熊麗萍：單靠中特估難撐市 需借新經濟股助力 料恒指本周20300點阻力較大

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

近期「中國特色估值體系」股份（下稱中特估）大力撐市，但恒指上日仍避不開回吐命運，再失兩萬點大關，收跌429點，跌幅逾2%。主板成交雖回升至1200億元以上，惟北水買貨幅度大削48%，後市仍能靠中特估撐市嗎？現時限制大市回升的因素是甚麼？乘聯會公布內地4月新能源車零售52.7萬輛，按年增近86%，但按月跌3.6%，反映國內新能源車市場仍未擺脫淡季？價格戰的影響仍在？在工信部等五部門聯合禁止不符國家標準汽車生產至銷售，對整體汽車市場影響有多大？恐為汽車市場銷售增添多一重壓力？網信辦工作組進駐整改內地遊戲直播平台鬥魚後，一眾遊戲股齊齊捱沽。明明官方只點名鬥魚一家企業﹑並未波及同業，板塊上日是否反應過度？或反映官方對遊戲行業的信心仍不足？騰訊(00700)早前曾透露打算投資更多於海外遊戲資產，以減低對中國地區的倚賴，分散收入來源，此舉會否導致內地用戶流失？

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