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林家亨料美國債限問題下周解決　港股有望築底回升

25/05/2023

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　港股續弱，恒指10天線跌穿250天線，現「死亡交叉」後已連跌兩日，上日（24日）更大插逾300點收市，低位跌至19046點，萬九點岌岌可危！夜期更跌至18800點水平，或預示大市今日恐下試此水平？小米(01810)上日公布今年首季業績，經調整盈利升13％至逾32億元，整體毛利率增13%，創歷史新高，往後要維持高毛利率難度何在？首季收入按年跌近19％，多項分項收入跌幅更錄雙位數，在手機需求續跌下，對小米未來收入壓力甚大？同為新經濟股的美團(03690)今日亦會放榜，績前動作多多，但都對股價難有幫助？新能源車股小鵬汽車(09868)同樣公布了首季業績，經調整虧損擴至22億人幣，期內收入按年跌近46%，毛利率1.7%，按年勁瀉10.5個百分點；哪項最令市場失望？績前股價已連跌三周，反映市場對公司信心不足？

 

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