  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

溫鋼城：港股具備反彈條件　惟幅度有限　料18800點阻力大

02/06/2023

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　港股上日（1日）反覆偏軟，日內雖曾彈逾230點，惟尾市無力收跌17點，幸成交回升至1200億之上，或是大市超賣反彈之兆？恒指現具備反彈條件嗎？投資者已恢復重新入市信心？嗶哩嗶哩(09626)首季經調整淨虧損收窄至10.29億人民幣，毛利率亦由16%提高至22%，惟暫時仍處蝕錢階段，不宜過入放大業績利好？遊戲分項收入錄雙位數跌幅，反映此為業務痛點？集團大力支持科技類用戶創作，對提升B站形象及收入有多大幫助？多間車企陸續公布5月汽車交付量，當中以比亞迪(01211)及理想汽車(02015)續帶領行業，上月交付量均錄按年逾倍升幅，而蔚來(09866)及小鵬(09868)按年齊錄雙位數足跌幅，行業下半年已由「價格戰」惡化至「淘汰戰」？未到年底恐已有車企犧牲？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

其他車股相關新聞：
比亞迪理想上月銷售佳　蔚來小鵬失色惟獲大行力撐　新能源車可以點揀？

《外資精點》大摩：比亞迪５月銷量穩步上升，予目標價２１５元

《外資精點》瑞信料理想汽車次季銷量創新高，列為重點推介

《外資精點》瑞信：小鵬５月交付量勝預期，予「優於大市」評級

《駐滬專電》英偉達ＣＥＯ黃仁勳或於下周二到訪上海

蔚來（０９８６６）交付汽車量５月跌１２％，５個月升１６％

 

其他新經濟股相關新聞：
美通過債限協議兼憧憬暫停加息　科技股借勢急彈邊隻最值博？

騰訊（００７００）今斥２﹒３億元回購約７０萬股

恒指高收７３３點報１８９４９，龍湖收升１７％，碧務飆１３％

馬化騰轉發談裁員文章稱要「收緊隊形」，騰訊張軍澄清非內部講話

《駐滬專電》英偉達ＣＥＯ黃仁勳或於下周二到訪上海

《中國要聞》蘋果天貓直播首秀，「佛系」錄播仍吸１３０萬人觀看

恒指高開３４９點報１８５６６，騰訊升４％，百度京東漲近５％

 《中國要聞》抖音新規：公益類帳號不得進行直播打賞等營利性行為
《外資精點》美銀：嗶哩嗶哩首季收入符合預期，籲買入
《外資精點》富瑞：嗶哩嗶哩首季盈利勝預期，降目標價至１６９元
《Ａ股焦點》Ａ股家電厨衛股衝高，電商「６１８」家電銷情理想
《外資精點》匯證：嗶哩嗶哩遊戲和增值服務復甦較慢，削盈利預測

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

異動股

01910

新秀麗

29.400

異動股

03939

萬國國際礦業

6.000

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 38,989.83
    -97.55 (-0.250%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,130.95
    -6.13 (-0.119%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,207.51
    -67.43 (-0.414%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.892
變動率︰+2.774%
較港股︰-3.41%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.891
變動率︰+2.279%
較港股︰-0.76%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.349
變動率︰-3.197%
較港股︰-1.15%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.988
變動率︰-4.078%
較港股︰-0.11%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌6.400
變動率︰-4.620%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.640
變動率︰-4.712%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.880
變動率︰-4.870%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.420
變動率︰-9.447%
精選美股 More
M
Macy's
按盤價(USD)︰升20.450
變動率︰+13.548%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升229.150
變動率︰+11.362%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升45.610
變動率︰+4.085%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌188.140
變動率︰-7.156%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 18:26 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 18:26 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

陳柏宇早餐直播時愛女突然噴射式嘔吐！老婆Leanne留言自責懷疑錯餵一種食物：佢第一次食咋
人氣文章

樓市點評．汪敦敬

撤辣後的最新市況
人氣文章

足球俱樂部．主教練

英超入直路！利記先甜後苦，青訓做奇兵；曼城先苦後甜，輪換成關鍵；槍手硬仗最多，考驗穩定性
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

歷時兩年的婚外情：突然想向妻子坦白自首，是真心自責還是希望自保？ 1
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

《繁花》重現上海時尚！胡歌「寶總」從西裝到大衣，盡顯低調典雅的紳士形象
人氣文章

Fashion

Delvaux、Prada、LOEWE春日注目新手袋上架！低調奢華Léonce／可愛甜甜圈鏈條Flamenco Purse／簡約優雅Buckle Bag
健康好人生 Health Channel
人氣文章
壽而康（二）
人氣文章
節日聚餐後讓飲食重回正軌
人氣文章
港女出風癩後喉嚨常異物感！連飲水都吞嚥困難！屢求醫食藥無改善，懷疑患上這一種病
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金