林家亨：恒指向上空間有限，可作部分減持鎖定利潤

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

美國6月消費者物價指數(CPI)按年增3％，見逾2年以來最低，惟核心CPI增速雖然有所放緩，但仍然高企4.8％，距離聯儲局目標增2％仍有一段距離，考慮到就業數據仍然強勁，聯儲局年內再加息機會有多大？市場憧憬美國息口見頂，美匯指數(DXY)隔晚一度跌穿101水平，人民幣(CNY)相對走強下，將利好港股？繼發改委點名讚賞個別科企後，國家總理李強會見平台經濟企業，更提到平台經濟大有可為，鼓勵企業向前看，平台經濟股或可於下半年嘗到甜頭？科技股之中，哪一隻最值博？高盛發表報告，首度給予比亞迪(01211)及小鵬(09868)買入評級，並認為兩者為行業首選，原因何在？

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