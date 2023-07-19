陳政深指市況仍處弱勢，宜待好消息才出貨，料恒指18400點有支持

嘉賓:艾德金融聯席董事 陳政深

港股上日（18日）回吐近400點，北水雖轉為淨流入但力度欠奉，吸資僅11億多，大市成交金額再次回落至千億元之下，反映大市已完成「七翻身」的使命？市場聚焦月底召的政府局會議，憧憬或有刺激消費新政出台；若期望最終落空，恐對市場造成更大衝擊？恒大(03333)終放榜，兩年勁蝕5820億元人民幣，同業相繼爆出更多流動性問題，拖累板塊上日齊挫！即使早前中央都願意出手救內房，但行業危機恐「大到不能救」？只能由它續發酵﹑蔓延至整個行業？內房恐成拖累內地下半年經濟的一大絆腳石，內地又能如何避開通縮？想增加民眾買房信心，中央似乎已束手無策？內房財困，內銀自然水緊。最新有多間內地村鎮銀行再減息，定存息率降至3％以下，內銀仍有減息空間嗎？個別銀行現存款利率倒掛現象，若擴大至其他內銀﹑甚或國有內銀，對整體資金鏈會帶來甚麼影響？

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