市場觀望意味濃，18300點為恒指下個阻力位

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

人民幣止跌，港股上日低開後一度跌逾200點，低見17892點，其後跟隨A股止跌回升，最多倒升49點，在萬八關口附近好淡爭持，收市報18025點，跌70點，大市成交只有841億。全日波幅只有約250點，整體市況亦難有改善，萬八關仍危危乎？藍籌股個別發展，阿里巴巴(09988)新任首席執行官吳泳銘確立兩大戰略重心，分別係「用戶為先」及「AI驅動」，但股價仍要跌近2%，市場背後有何擔憂？據報碧桂園(02007)共計108億元人民幣的8隻境內公司債，有6隻獲通過展期三年，消息刺激多隻內房股再落鑊，但對碧桂園來說，只是稍微有個喘息空間？基本面仍無改善？滙豐研究報告指，受天氣及季節性影響，澳門 9月首十天日均賭收較8月減少兩成三，但預料10月黃金周預訂數據強勁，期間日均訪澳客量有機會達8萬至9萬人次，如果想搏黃金周，現時為入市好時機？





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